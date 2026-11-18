La Justicia previsional le ordenó a la Anses que deje de hacerle un descuento del 20% al monto de la pensión de privilegio que cobra mensualmente la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Desde agosto pasado y tal como informó en su momento LA NACION, el organismo de la seguridad social le paga a la exfuncionaria una de las dos prestaciones que habían sido dadas de baja por una resolución de noviembre de 2024, emitida tras confirmarse la condena contra CFK por corrupción y daños al patrimonio del Estado, por la cual hoy cumple prisión domiciliaria.

La prestación repuesta de manera provisoria por una medida cautelar de la Justicia es la correspondiente a la pensión por fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Su monto en bruto fue en el octavo mes de este año -el primero del pago- de $16.090.877, según informó a este diario la Anses, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

El descuento del 20%, que la Anses resolvió hacer para recuperar sumas “indebidamente” antes obtenidas, fue ese mes de $3.218.175. Este último es, aproximadamente, el importe adicional que a partir de la nueva disposición judicial llegará cada mes al bolsillo de CFK. La prestación está sujeta, más allá de ese 20%, a descuentos por obra social y por el impuesto a las ganancias.

Tras volver a cobrar, la exfuncionaria presentó en septiembre un reclamo judicial contra cuestiones referidas a la liquidación de la prestación. El beneficio en cuestión -al igual que la jubilación que antes también cobraba por haber sido presidenta- es considerada de privilegio porque, para obtenerla, no se cumplen con requisitos ni de aportes, ni de edad. Se trata de prestaciones regidas por una ley especial, la 24.018.

Por una orden judicial, la Anses deberá dejar de hacerle un descuento del 20% a la pensión de privilegio de CFK Gonzalo Colini

Tras el primer pago, la expresidenta reclamó montos retroactivos (las pensiones del período que va desde el momento en que se confirmó la medida cautelar a su favor hasta el momento en que empezó a cobrar), y también la declaración de nulidad de la resolución 343 de la Anses, firmada en 2025 por el exdirector ejecutivo Fernando Bearzi. Al hacer la primera liquidación de la pensión repuesta, el organismo se basó en esa medida administrativa para justificar el descuento de 20%.

La nueva resolución

Ante los requerimientos, la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social 1, rechazó el pedido de declarar nula la resolución, pero sí ordenó dejar de hacer el descuento.

En su escrito, la magistrada señaló que la medida cautelar con la cual los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo ordenaron pagar la prestación no contempló esa detracción. E indicó que la resolución 343 “se limita a disponer la promoción de las acciones correspondientes para el recupero de las sumas percibidas” antes por CFK, sin especificar el descuento del 20% en cuestión.

Así, la resolución intima a la Anses “para que, dentro del plazo de diez días, se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente establecido”.

La pensión de privilegio está siendo abonada en cumplimiento de una medida cautelar dictada en febrero de este año por los mencionados jueces Fantini y Russo, de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El fallo de esos magistrados avala la pretensión de CFK de obtener la restitución provisoria de una de las dos asignaciones dadas de baja cuando se confirmó la condena judicial en la causa Vialidad.

La condena a prisión contra Cristina Kirchner fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Santiago Filipuzzi

La restitución del ingreso tiene carácter provisorio: fue dispuesta hasta tanto se resuelva la causa de fondo, es decir, hasta tanto la Justicia determine de manera definitiva si la expresidenta debe volver a cobrar o no sus prestaciones de privilegio.

Contradicción

“A Cristina Kirchner se le reclama $898.000 millones en la causa Vialidad, pero el propio Estado le paga una pensión irregular, y ahora se acaba de revocar un cargo del 20%”, dijo a LA NACION el exjuez previsional Luis Herrero, haciendo referencia a la cifra que, según un cálculo actualizado presentado meses atrás por el fiscal Diego Luciani, deberían devolver al patrimonio público todos los condenados en la causa Vialidad.

El pago de “la pensión irregular”, recordó Herrero, profesor de Derecho Procesal en la UBA desde hace dos décadas y media, se concreta por una medida cautelar de dos jueces que argumentaron “razones alimentarias”, pero que “deberían haber negado el pedido por falta total de verosimilitud del derecho”, dado que el dinero implicado en la causa de corrupción “tiene un volumen infinitamente mayor que la pensión”.

Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad

En el reclamo presentado ante la Justicia en septiembre por el abogado Facundo Fernández Pastor, apoderado de CFK, se argumentó que en el primer pago debería haber contemplado no solo la pensión correspondiente a agosto, sino también montos de meses previos, partiendo del 24 de abril de este año, porque en esa fecha quedó firme la cautelar de los jueces Fantini y Russo, al quedar desestimado un recurso que la cuestionaba.

Sobre ese reclamo, la jueza Alonso Kandis sostuvo que la Anses debe atener a lo dispuesto por el juzgado el 23 de junio de este año. Ese día, una resolución dio por cumplido el requisito de una caución prestada por parte de CFK, que implica un compromiso de devolver el dinero si la Justicia determina, en la causa judicial de fondo, que la prestación no debió haber sido cobrada. A partir de la aceptación de esa caución (cuestionada por la Anses, porque no hay bienes reales en garantía), el escrito judicial había intimado al Estado a cumplir con la medida cautelar de los jueces de la Sala 3, “procediendo al restablecimiento del beneficio de la actora desde que dicha sentencia interlocutoria quedó firme, bajo apercibimiento de ejecución”.

Es decir, la jueza ratifica ahora que la prestación debe pagarse desde fines de abril.

La causa de fondo

En noviembre de 2024, la resolución 1092 del entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, dio de baja las dos asignaciones de privilegio que hasta ese mes cobraba CFK, una por ser la viuda del expresidente Néstor Kirchner y otra como expresidenta, luego de que la exfuncionaria fuera condenada por ser “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Solo en aquel mes, ambas prestaciones habían sumado, en bruto, más de $35 millones.

Ya iniciada una demanda para recuperar las asignaciones, la expresidenta pidió que se dictara una medida cautelar para cobrar una de las dos mientras se espera la resolución de fondo. Y en febrero de este año los jueces Fantini y Russo accedieron a la solicitud, negada en primera instancia por la jueza Alonso Kandis.

Luego de la decisión de los camaristas, se presentó un recurso extraordinario para que la causa llegara a la Corte. Esa vía fue negada y, por eso, la Anses y el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos de queja ante el tribunal supremo, que aún no se expidió.

En la Corte Suprema hay presentado un recurso de queja contra la orden judicial de reposición de una pensión de privilegio para Cristina Kirchner LUIS ROBAYO - AFP

La expresidenta había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios a la vez apenas terminada su presidencia. En tiempos de su gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, mientras ya cobraba la asignación como viuda. En el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las dos, y la decisión se justificó en las incompatibilidades fijadas en la citada ley 24.018.

Sin embargo, en marzo de 2021, en medio de un juicio en trámite y siendo CFK vicepresidenta de la Nación, se repuso el pago de la asignación suspendida. Y, desde entonces y hasta noviembre de 2024, cobró dos prestaciones de privilegio a la vez.

Ello, pese a que el artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”. La norma define como una “pensión” al cobro por ser viuda de un exmandatario.

La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial, que sigue abierta luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña presentó un recurso de queja ante la Corte, para procurar que la cuestión no quedara archivada con CFK cobrando ambas prestaciones.