Milei remarcó ante gobernadores la importancia de ganar las elecciones de 2027

PARÍS.- El presidente Javier Milei remarcó, según contaron los participantes, la importancia que tiene ganar la elección para mantener el rumbo. Milei agradeció la presencia de los mandatarios provinciales en esta ciudad acompañando la comitiva oficial y prometió que se vienen buenos tiempos para sus distritos, algo que ya había hecho públicamente en el auditorio. A los empresarios franceses también les hizo una promesa vinculada al futuro, pero en tono de apuesta. “Inviertan primero y ganarán más”, dijo.

“Estuvo afectuoso, cercano”, afirmó a LA NACION uno de los gobernadores -13 más una vicegobernadora- que estuvieron con Milei y con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en un encuentro reservado luego del discurso del primer mandatario. “Creo que fue más cercano que en Nueva York; habló de tiempos complejos”, contó el gobernador.

“Agradeció que estemos. Destacó la importancia de la presencia y habló de lo que ve que viene en la Argentina y principalmente para las provincias”, dijo otro mandatario y agregó: “Habló del desarrollo y la importancia de ganar la elección por el rumbo futuro. Estuvo muy tranquila”, calificó el gobernador sobre la reunión con Milei.

El encuentro duró unos 20 minutos y fue una “ronda informal”, contaron fuentes oficiales. Hablaron bastante de la macro, repitió los argumentos económicos del discurso, le dijo que él estaba atento a “lo federal”, que su gobierno era un gobierno que “se sedimentaba básicamente en el interior”, que les agradecía por estar y que, a pesar de algunos matices o diferencias, todos tenían buena leche y miraban un mismo norte”, según precisaron.

Milei reafirmó que “todos los que estaban ahí, incluido él, sabían que la solución no era volver para atrás y que había que ”caminar juntos para lo que viene para adelante, para seguir consolidando este crecimiento de la Argentina".

El Presidente les dijo que los “necesitaba” y les agradecía por haberlo acompañado con las “reformas difíciles” a lo largo de todos los últimos meses en el Congreso.

“Durante el encuentro, el jefe de Estado hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales”, afirmó Presidencia en un comunicado. Participaron del encuentro Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

“Milei agradeció la presencia de los gobernadores y expresó que su gobierno tiene una verdadera mirada federal, destacando los desarrollos de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, entre otros, que tienen su principal desarrollo en el interior del país”, agregaron en la comunicación oficial.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Karina Milei, junto a funcionarios y empresarios

Encuentro con empresas

Milei se reunió luego con algunas empresas francesas. Estuvieron, entre otras, Rio Tinto, Orano, Société Générale, Rothschild, LDC, Eramet, Naturgy, el embajador de EE. UU. en Francia y CRIF (antisemitism association).

¿Qué les dijo a las firmas? “Lo mismo que en el discurso. Inviertan primero y ganan más”, contó un empresario. “Fue muy macro”, agregó sobre lo que dijo el Presidente.

Karina Milei se reunió luego con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia. La primera, según comunicó el Gobierno, confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta.

La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de US$350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011 y realizó una inversión de aproximadamente US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y alcanzó en junio de 2026 el 90 por ciento de su capacidad nominal.

Huttopia anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano. El proyecto contempla una inversión de entre US$3 y US$5 millones de euros y “forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030″, contaron.

“El emprendimiento estará ubicado sobre la costa atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas, y contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La compañía estima que el establecimiento generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 empleos indirectos”, precisaron oficialmente.

Huttopia presentó además ante los Parques Nacionales argentinos un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país, iniciativa que fue reconocida de interés general esta semana. Los proyectos contemplan oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Karina Milei estuvo acompañada del ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones, Diego Sucalesca.