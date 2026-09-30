Carrefour abrió su primera tienda en el Barrio Padre Mugica

Carrefour sumó un nuevo punto a su estrategia de expansión de las tiendas de cercanía. La cadena francesa inauguró su primera sucursal en el Barrio Padre Carlos Mugica, el ex Barrio 31 (Villa 31), con una inversión de $682 millones y la incorporación de trabajadores residentes en la zona.

La apertura corresponde al formato Carrefour Express y lleva a 527 el número de locales de proximidad que opera la compañía en la Argentina. Del total, 330 están ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

La nueva sucursal está ubicada en Carlos H. Perette 894 y cuenta con una superficie de 200 m2, de los cuales 134 corresponden al salón de ventas. La empresa incorporó para el nuevo establecimiento a cinco colaboradores residentes en el barrio.

“Llegar al Barrio Mugica es un paso fundamental en el objetivo de estar cerca de nuestros clientes. No vinimos solo a abrir nuestra tienda Express número 527, sino a integrarnos al ritmo, el talento y la energía de esta comunidad”, señaló Guillaume Cocovi, director de Carrefour Express Argentina. El ejecutivo destacó además la intención de la empresa de generar empleo y establecer alianzas de largo plazo en la zona.

Una particularidad de la apertura es la intervención de la fachada del supermercado, que quedó en manos de dos artistas vinculados con el barrio. Sebastián Molinas, profesor de muralismo en un centro comunitario de la zona, realizó las obras del frente y contrafrente, mientras que Brian Mayhua, artista plástico y vecino del Barrio Mugica, estuvo a cargo de las paredes laterales.

Carrefour Barrio 31

En expansión

Con más de 44 años de operaciones en la Argentina, Carrefour tiene presencia en 22 provincias y emplea a más de 17.000 personas. La compañía asegura recibir diariamente a unos 500.000 clientes entre sus más de 700 establecimientos de los formatos Express, Market, Hipermercado y Maxi, además de su canal de comercio electrónico.

Con la apertura, Carrefour se suma a otras empresas que ya están presentes en el Barrio 31, como McDonald’s, el supermercado mayorista Diarco y el banco Santander.