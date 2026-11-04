¿Mileísmo sin Milei en 2027? No se lo cree nadie

Juan Domingo Perón fue derrocado en septiembre de 1955 y regresó al país de manera triunfal en 1972. Luego del breve interregno de Héctor José Cámpora, Perón ganó la elección presidencial de 1973 y falleció, mientras ejercía la primera magistratura, el 1° de julio de 1974.

Particularmente a partir de 1962, algunos dirigentes peronistas plantearon la idea de “peronismo sin Perón”. Idea muy atractiva, excepto para… Perón, quien designó al dirigente sindical Andrés Framini como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en la elección de marzo de 1962. El candidato de Perón resultó electo, provocando el derrocamiento de Arturo Frondizi.

Para los amantes de la historia contrafáctica. La Unión Cívica Radical del Pueblo tenía un gran candidato, Crisólogo Larralde, quien tuvo la mala idea de fallecer durante la campaña electoral. Frondizi presidía la UCRI, adversaria de la UCR del Pueblo, pero no le hubiera molestado que Larralde le hubiera ganado a Framini y su gobierno, aunque a los tumbos, hubiera podido continuar.

Todo esto viene a cuento de la idea de “mileísmo sin Milei”, referida a la elección presidencial de 2027. El caso de Perón plantea el siguiente interrogante: ¿Le preguntaron a Milei qué opina al respecto?

Mileísmo sin Milei significa mileísmo de buenos modales. Solo en Hollywood se pueden meter en un mismo cuerpo la inteligencia de Albert Einstein con la pinta de Brad Pitt; la realidad no funciona así.

La cuestión, entonces, es una de forma versus sustancia. Milei no es solo el estilo que usa para hablar, sino también el planteo de un rumbo, la elección de colaboradores, la adopción de difíciles decisiones y resistir las presiones de los afectados. Una cosa es recitar las bondades del equilibrio fiscal; otra bien diferente es bancarse las presiones, incluyendo las de los propios, para flexibilizar la política económica. Con el mayor de los respetos, ninguno de los nombres que se están mencionando para reemplazarlo tiene la determinación y el coraje de hacer lo que está haciendo Milei.

Ergo, salvo que se infarte, lo asesinen, renuncie o le hagan un juicio político, terminará su mandato y será el candidato del oficialismo. Y los argentinos decidiremos, en octubre del año próximo, si el 10 de diciembre de 2027 le entregará los atributos del poder a otro compatriota o se los colocará él mismo para comenzar su segundo mandato.