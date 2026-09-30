Millones en préstamos: el riesgo menos pensado de perder el celular y qué hacer si eso pasa

Vale la pena darse una vuelta por la cuenta bancaria y fijarse cuál es el monto del crédito preaprobado asignado, si es que lo hay. Puede ser millonario y adjudicarse de forma inmediata.

Llevar el banco a cuestas tiene sus riesgos. En una era en la que manda la virtualidad y las entidades financieras fomentan el “hágalo usted mismo”, incluyendo la gestión de un préstamo casi automático, se pone de manifiesto una modalidad de hurto que preocupa. No parece que el objetivo principal de algunos ladrones sea el celular en sí, sino acceder a las finanzas de la víctima. Para eso, hay delincuentes que obligan a desbloquear el teléfono y las apps bancarias o billeteras virtuales para transferir dinero o solicitar créditos preaprobados.

“Está pasando”, confirmaron desde la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, sin dar más precisiones. “Detallá el monto de dinero que te hayan sacado, los consumos no autorizados de la cuenta bancaria, o si te generaron un préstamo o si realizaron una transferencia de dinero a otros”. Esta es una de las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires cuando una persona denuncia ante la entidad un robo a través del celular. Se trata de una modalidad suficientemente frecuente como para formar parte de los protocolos de recepción de denuncias.

El Banco Central (BCRA), por su parte, reconoce expresamente dentro de los reclamos por fraude los casos de “solicitudes de préstamos realizados sin autorización”, junto con accesos indebidos a home banking, aplicaciones bancarias y billeteras digitales.

Como ejemplo, un fallo reciente en General Roca. Una mujer sufrió un robo en Buenos Aires y le quitaron el celular con aplicaciones bancarias activas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Ese mismo día realizó la denuncia policial, pero el perjuicio no terminó allí. Quienes accedieron a sus pertenencias utilizaron sus aplicaciones y productos financieros para operar en su nombre. A partir de ese acceso, tomaron créditos y realizaron transferencias.

Frente a esa situación, la mujer recurrió al Poder Judicial y pidió una medida cautelar para que las entidades no le cobraran esas deudas. También solicitó que no la intimaran ni la informaran como morosa en bases de datos como las del Banco Central o Veraz.

Antes de entrar en pánico, conviene tener a mano dos datos: el #910, que es el servicio unificado de denuncias en caso de robo o extravío de celulares, y un número muy importante que puede estar en manos de contactos cercanos, el IMEI, que es el número único que identifica físicamente a cada celular y que es información importante a la hora de denunciar un hecho delictivo y bloquear el dispositivo.

Acreditación inmediata

Hay una estrategia agresiva de bancos y billeteras con respecto a este tipo de préstamos. En el Banco Central confirman que no hay una regulación vigente con respecto a los créditos preaprobados. Es un tema que maneja cada compañía.

Consultadas por LA NACION, mientras que en algunas entidades no es posible desactivar la oferta de préstamos, en otras el cliente sí lo puede hacer. No dieron más precisiones con respecto a esta problemática.

En concreto, uno de los bancos más importantes del país promueve los préstamos entre sus clientes y aclara que “la acreditación es inmediata”. Según el BCRA, ya no es necesario que las entidades esperen 48 horas para acreditar el dinero.

Desde la entidad gubernamental sugieren limitar la cantidad de dinero que se puede transferir, como un seguro para que no se puedan hacer grandes transferencias indebidas.

Qué establece el Banco Central

A la hora de los recaudos con respecto a los préstamos, el BCRA indica en la Comunicación “A” 7319, del 1 de julio de 2021, que “una vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad deberá comunicarle –a través de todos los puntos de contacto disponibles– que el crédito se encuentra aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta”

La solicitud de créditos aparece expresamente dentro de las acciones críticas que requieren una validación adicional. La regulación obliga a las entidades a contar con sistemas capaces de detectar actividades anómalas considerando:

Frecuencia de operaciones

Montos

Patrones habituales del cliente

Dispositivos utilizados

Factores de autenticación comprometidos

Patrones de fraude conocidos

Por otro lado, establece que “en función de las alertas detectadas, deberán definir modelos de acción acordes a los resultados de los análisis de riesgos, los patrones de comportamiento y las circunstancias habituales del uso de la aplicación y los factores de autenticación. Los modelos podrán combinar medidas de tipo preventivo, reactivo y asumido”, indica la entidad.

• Preventivo: como la actividad de ejecutar acciones de comunicación con el cliente por otras vías antes de confirmar operaciones.

• Reactivo: como la actividad de realizar acciones para comunicarse con el cliente en forma posterior a la confirmación de operaciones sospechosas.

• Asumido: como la acción de devolver las sumas involucradas ante los reclamos del cliente por desconocimiento de transacciones efectuadas.

Paso a paso

En materia de reclamos, hay que hacer la gestión ante la entidad financiera o no financiera. Si la respuesta no resulta satisfactoria pasados los 10 días o el problema persiste, se puede presentar el caso en el BCRA. De mantenerse el inconveniente, el caso se deriva a Defensa del Consumidor.

Desde Ualá recomiendan, ante un robo, actuar rápido: el primer paso es bloquear el dispositivo de forma remota y denunciar la línea ante la empresa de telefonía. Desde otro dispositivo de confianza, cambiar la contraseña del correo —una de las principales vías para recuperar el acceso a otras cuentas—, cerrar las sesiones abiertas y actualizar las claves de las aplicaciones.

En Mercado Pago cuentan que la seguridad se apoya en sistemas de detección de fraude que analizan más de 5000 variables por transacción, identifican patrones de riesgo y activan medidas preventivas de forma automática. Por ejemplo, puede detectar una compra de un monto atípico desde una ubicación inusual y solicitar una verificación adicional.

Para facilitar la denuncia en situaciones de emergencia, Mercado Pago cuenta con la herramienta “Persona de confianza”, a través de la cual amigos o familiares elegidos pueden reportar inmediatamente el incidente del usuario afectado y solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta.