La Argentina es el cuarto mercado aéreo de América Latina: 50 millones de pasajeros y mayor conectividad

LIMA.- La Argentina quedó en el cuarto lugar entre los mayores mercados aéreos de América Latina y el Caribe, con más de 50 millones de pasajeros durante 2025. Por delante, y con una diferencia considerable, se encuentran Brasil, con 235 millones; México, con 191; y Colombia, con 100 millones.

El volumen argentino, según un estudio presentado por Airports Council International (ACI) durante la Asamblea General Anual, Conferencia y Exhibición de ACI-LAC/ACI World (WAGA 2026), fue un 50% menor que el de Colombia, que ocupó el tercer lugar. Esto se suma a los resultados obtenidos entre enero y junio de 2026, cuando se registró el récord de 24.565.836 pasajeros en los aeropuertos del país, tal como confirmó el Gobierno.

La Argentina, cuarta a nivel regional ACI-LAC

Si bien la Argentina está lejos del volumen de pasajeros de países vecinos como Brasil, también se ubicó por encima de otros mercados de la región: Perú tuvo 43.000.000 de pasajeros, mientras que Chile alcanzó los 36.000.000.

El número aportado por autoridades de ACI-LAC durante la conferencia anual, que reunió a más de 600 personas en Lima, coincidió con los datos proporcionados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El organismo nacional confirmó que durante 2025, 50.646.921 usuarios pasaron por los aeropuertos del país. De ese número, 15.911.424 fueron internacionales, lo que representó un 12% más que en 2024.

Justin Erbacci, director general de ACI World ACI-LAC

En el tráfico internacional, la posición argentina también mostró una brecha. En 2025, el país registró casi 16.000.000 de pasajeros internacionales, pero, al relacionar ese volumen con la población, el resultado fue de 0,34 pasajeros internacionales por habitante. Esto ubicó a la Argentina en el puesto 11 entre los mercados analizados por ACI.

El récord histórico alcanzado en el primer semestre de 2026 superó en un 1% al mismo período de 2025 y en un 15% al de 2024. “El reto sigue siendo recuperar la pandemia. La industria aeronáutica fue la que se recuperó con mayor rapidez, pero aún existen aeropuertos que tienen menos tráfico de lo que tenían prepandemia”, dijo Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC.

Mayor conectividad

En lo que respecta a aeropuertos, el ranking regional de ACI no incluyó a ningún aeropuerto argentino entre los diez principales por tráfico de pasajeros. Dentro de esta lista, el de mayor movimiento fue Guarulhos, en San Pablo, seguido por El Dorado, en Bogotá, y el de Ciudad de México.

La Argentina no logró ingresar al ranking de aeropuertos ACI-LAC

En este marco, y según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la conectividad internacional de la Argentina creció un 18% interanual durante 2025. Este aumento se produjo mientras el gobierno de Javier Milei impulsa la política de Cielos Abiertos, orientada a desregular el sector aerocomercial y facilitar el ingreso de nuevas empresas y rutas.

A lo largo del año pasado, se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales y se contabilizaron 2.156.442 pasajeros que viajaron internacionalmente directamente desde el interior, sin tener que pasar por Buenos Aires. La tendencia continuó en 2026 y, solamente en junio, 168.625 pasajeros viajaron desde el interior hacia destinos internacionales, un 41% más que en el mismo mes de 2024.

De cara al futuro, los especialistas no hicieron proyecciones particulares sobre la Argentina, pero sí adelantaron que esperan que durante 2026 haya 809 millones de pasajeros en toda América Latina y el Caribe. Para esto, la inversión necesaria será de US$178.000 millones durante los próximos 30 años. En 2025, la inversión anual regional rondó los US$3400 millones.

La estimación para 2045, en tanto, es de 1500 millones de pasajeros. “El problema no es conseguir que haya mayor cantidad de pasajeros. El problema y lo importante es cómo hacemos que la industria esté lista para enfrentar esta demanda”, reflexionó Justin Erbacci, presidente de ACI World.