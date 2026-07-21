Moody’s también mejoró la nota de la deuda Argentina

Moody’s Ratings elevó hoy la calificación crediticia de la Argentina, al subir las notas de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3. Además, mejoró la perspectiva de “estable” a “positiva”.

La decisión de la calificadora, que se suma a las mejoras dispuestas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, responde a que, según explicó, “el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido de forma significativa”, ya que la estabilización macroeconómica superó la fase inicial de ajuste y dio paso a una mejora más duradera de los fundamentos crediticios, lo que además constituye una señal de fortalecimiento de la gobernanza.

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Moody's acaba de subir la calificación de Argentina de Caa1 a B3 (equivalente a B- en Fitch y S&P) y cambió la perspectiva a Positiva.



Con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody's, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) July 21, 2026

La mejora, que podría contribuir a que el riesgo país vuelva a perforar los 400 puntos básicos —había llegado a un mínimo de 402 antes de repuntar por el deterioro del clima financiero global—, fue celebrada rápidamente en las redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Este último destacó que, con la decisión de Moody’s, “las tres grandes calificadoras quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década”. Y agregó: “Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”.

En su comunicado, Moody’s sostuvo que el superávit fiscal sostenido, la desaceleración de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica. A eso sumó una mejora significativa de la posición externa del país, impulsada por el sólido desempeño de las exportaciones, el aumento de la inversión extranjera directa en los sectores energético y minero, y un mayor acceso al financiamiento externo.

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Moody’s Ratings eleva las calificaciones de Argentina a B3 y cambia la perspectiva de estable a positiva​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🇦🇷🇦🇷🇦🇷@JoseLuisDazaAR @FedericoFuriase — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 21, 2026

Además, explicó que la nueva perspectiva “positiva” refleja la expectativa de que el perfil crediticio de la Argentina continúe fortaleciéndose a medida que las mejoras estructurales en las cuentas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso.

No obstante, advirtió que persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, aunque consideró que son menores que en ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas económicas y de una mejora sostenida de la liquidez externa y de la capacidad de pago de la deuda.

Aun así, reconoció que “el riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación” y advirtió que un cambio en el escenario político tras las elecciones de 2027 podría alterar el rumbo de las políticas económicas, con el riesgo de reintroducir distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.

Más detalles

Moody’s también informó que el techo del país en moneda local fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que en moneda extranjera subió a B1 desde B2.

“La brecha de tres escalones entre el techo en moneda local y la calificación soberana de B3 equilibra la creciente previsibilidad de las acciones e instituciones gubernamentales y una menor presencia del Estado en la economía y el sistema financiero, frente a los persistentes riesgos políticos y los desequilibrios externos, que continúan mejorando gradualmente. A su vez, la diferencia de un escalón entre el techo en moneda extranjera y el techo en moneda local refleja una mayor eficacia de las políticas y un endeudamiento externo relativamente bajo, compensados por la limitada apertura de la cuenta de capital”, explicó.

✅ **¡HISTÓRICO para Argentina!** 🇦🇷🚀📈



Moody’s acaba de subir la calificación soberana de **Ca a B3** (¡salto de varios escalones, evitando el default!) y le puso **Perspectiva Positiva** 💪✨



Luis Caputo lo confirmó: un reconocimiento brutal al cambio fiscal del país 🔥… — R.J. (@robertojirusta) July 21, 2026

La agencia, que destacó la acumulación de reservas y la recapitalización del Banco Central (BCRA), proyectó un crecimiento del PBI del 3,4% para 2026 y del 3,5% para 2027. Asimismo, remarcó que las inversiones de gran escala en hidrocarburos, minería e infraestructura están impulsando esa transformación.

El Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno fue construido en tiempo récord y permitió ampliar el 30% la capacidad de transporte de Gas Natural de Vaca Muerta al resto del país. Jonatan Robledo

“El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a atraer capitales de gran escala y largo plazo hacia sectores con capacidad para incrementar significativamente las exportaciones, ha impulsado importantes flujos de inversión, con una cartera de proyectos que asciende a US$141.700 millones —equivalentes a aproximadamente el 20% del PBI—, de los cuales US$45.000 millones ya se encuentran en fase de ejecución", señaló.

Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de mantener el ajuste macroeconómico hasta que una mayor proporción de esos proyectos se materialice a partir de 2027, ya que, pese a las mejoras recientes, los colchones externos todavía no son lo suficientemente sólidos como para resistir un shock político o de balanza de pagos.

Por último, Moody’s recordó que persisten desafíos sociales asociados a un mercado laboral todavía rígido, el impacto residual de la inflación y las desigualdades económicas, aunque consideró que el reequilibrio de la economía debería favorecer el crecimiento de los salarios reales en los sectores exportadores. De todos modos, advirtió que persisten riesgos para los sectores orientados al mercado interno y los servicios.