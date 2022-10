Movilidad: el futuro de un sector que acelera a máxima velocidad

La industria automotriz vive la mayor transformación de su historia, con el norte puesto en la electrificación para reducir sus niveles de emisiones, y el concepto de movilidad en las propias ciudades también está en plena metamorfosis. Con ese escenario de cambio como disparador, la nacion organizó el segundo capítulo de su evento de Movilidad, en el que los principales protagonistas del sector anticiparon desde sus respectivos roles el panorama para los próximos años.

Para abrir una ventana hacia lo que viene, el encuentro arrancó con una presentación de Maite de la Arena, gerente del Negocio de Redes Propias y Tiendas Full de YPF, quien, en diálogo con Carla Quiroga, periodista de LA NACION, habló sobre las estaciones de servicio del futuro. “Nuestro plan busca evolucionar el concepto de las estaciones de servicio para transformarlas en centros de movilidad que brinden soluciones múltiples”, dijo.

Según describió la ejecutiva, la estación de servicio del futuro “va a ser un centro de experiencias en el que se podrá desde entregar mensajería hasta trabajar”, y detalló que ofrecerán espacios de coworking, un área para deportistas con lockers inteligentes y servicios de alquiler de bicicletas y monopatines eléctricos.

YPF instalará tres modelos de estaciones de servicio de aquí en más, contó De la Arena: una de máxima eficiencia, digitalizada, que apunta a una experiencia rápida de los clientes; una de máxima experiencia, que será una suerte de hub social con todos los servicios y cargadores eléctricos; y una estación núcleo en las rutas, al paso. La petrolera inaugurará a principios del año próximo su primera estación de máxima experiencia en Figueroa Alcorta y Echeverría.

También participó del evento Andrés Devoto, gerente de Nuevos Negocios y Biocombustibles de YPF. “Venimos trabajando en el desarrollo de una infraestructura de carga eléctrica en la Argentina. Esta energía va a jugar un rol preponderante y la empresa tiene que facilitarlo”, adelantó. La petrolera planifica instalar un corredor de cargadores ultrarrápidos para conectar Buenos Aires con Córdoba.

Los autos electrificados (como los híbridos, con motor a combustión y eléctrico) van ganando terreno en la Argentina y crecen con fuerza en el mundo. Alejandro Gottig, consultor en desarrollo sostenible y electromovilidad, anticipó que para 2040 habrá 700 millones de autos eléctricos en todo el planeta, según los pronósticos más importantes.

Para profundizar sobre este fuerte cambio que atraviesa la industria automotriz, uno de los paneles principales tuvo como invitados a los máximos ejecutivos de la industria. Marcellus Puig, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina; Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault; Federico Ovejero, vicepresidente de General Motors para la Argentina, Uruguay y Paraguay; Martín Galdeano, presidente de Ford; y Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram en Stellantis Argentina abordaron con José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion, toda la actualidad del sector.

La transformación generacional respecto de lo que implica un auto fue uno de los primeros puntos sobre la mesa. Zuppi señaló que mientras que su generación soñaba con tener un auto, hoy las nuevas generaciones quieren “conectividad de un punto a otro”. Y remarcó: “Adaptarnos a eso es la gran clave y el gran desafío de todas las terminales”.

En esa línea, Galdeano, de Ford, planteó que un aspecto que debate hoy la industria es el modelo de uso de pertenencia de un auto. “Es decir, si vamos a seguir con el modelo tradicional, donde cada uno es el dueño de un auto o el vehículo on demand”, dijo. Por eso Ford invirtió en la modalidad de carsharing, indicó. “Tenemos una plataforma que se llama Ford Go: desde tu celular reservás tu auto, te lo llevás para usarlo cuando necesitás y lo devolvés cuando ya no lo usás. Es el futuro de la industria que vemos en Ford”, expresó.

Otro de los ejes pasó por la movilidad eléctrica. Sibilla, de Renault, recordó que la marca francesa fue la primera en traer un auto eléctrico a la Argentina, en 2018, con su modelo Kangoo ZE, y mencionó que el próximo año sumará tres nuevos modelos a su oferta. La meta de la empresa para 2030 es vender únicamente autos eléctricos en Europa, dijo.

Por el lado de General Motors, Ovejero mencionó el objetivo corporativo “Triple Cero”, que hace alusión a “un futuro con cero emisiones, cero congestiones (de tránsito) y cero accidentes”, explicó. A nivel mundial, la automotriz estadounidense invertirá US$35.000 millones en toda la generación de vehículos 100% eléctricos. “Entendemos que así se pueden lograr las cero emisiones y también estamos trabajando en los vehículos autónomos para lograr cero accidentes, en asociatividad con otras empresas de un sinnúmero de rubros”, amplió.

En el caso de Volkswagen, la estrategia de reducción de emisiones se denomina Way To Cero (Camino a cero). “Hay que ocuparse de que toda la cadena productiva y de suministro también sea verde, que la energía sea de una matriz verde y también del qué hacer con las baterías, su reemplazo y renovación. Para nosotros, Way To Cero es llegar a 2050 con un objetivo neutro de carbono y con esos cuatro pilares”, describió Puig.

El desafío de la electrificación

La búsqueda de una movilidad sustentable abarca también a otras industrias, como la de la aviación, y plantea desafíos para los proveedores de infraestructura. En otro panel, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000; Juan Erize, gerente general de Enel X, y Diego Prado, director de Comunicación Corporativa de Toyota Latinoamérica y Caribe, se refirieron a la transición energética en sus respectivos sectores.

En cuanto a la aviación, el CEO de Aeropuertos expuso los compromisos de la compañía local de llegar a ser carbono neutral para 2050 y habló sobre el combustible verde que empieza a usarse en los aviones. “En gran parte del mundo ya se está mezclando con el tradicional, lo cual es muy auspicioso para lo que viene”, resaltó Ketchibachian, y agregó que la firma está trabajando para que los aeropuertos puedan entender cómo administrar la logística. “Va a ser un gran cambio para la aviación a nivel mundial”, agregó.

A su turno, Prado señaló que se van a vivir cambios mucho más drásticos en los próximos años que en los últimos 100, impulsados por una serie de demandas sociales que tienen que ver con nuevos hábitos de los clientes, pero también con el objetivo de reducir las emisiones. “En ese sentido el proceso de electrificación de la movilidad va a tener un papel preponderante, aunque creemos que la velocidad de ese cambio no va a ser homogénea en el mundo en función de las necesidades de los distintos clientes y la posibilidad de cada una de las regiones”, advirtió.

Para alcanzar la neutralidad de carbono, continuó Prado, no habrá una única tecnología. “Toyota está desarrollando diferentes soluciones tecnológicas, y hasta hoy tiene desarrolladas cuatro tecnologías en pos de reducir las emisiones (vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y a celda de hidrógeno). Queremos que estas tecnologías sean lo más rápidamente accesibles y prácticas para la solución de los clientes, porque no existe solución al problema del calentamiento global sin escala, es decir, no es suficiente poder desarrollar el vehículo más tecnológico si lo pueden usar muy pocas personas”, explicó.

Por su parte, Erize, de Enel X, describió el foco en el que está concentrada la compañía, que forma parte del grupo Enel, productor número uno de energía renovable a nivel mundial que también participa en el área de transmisión y distribución. Enel X desarrolla soluciones para la eficiencia energética, como por ejemplo la venta de paneles fotovoltaicos. “En energía eléctrica juegan dos modelos de negocios: el transporte público y la infraestructura de recarga. Hoy, el 80% de la recarga es a nivel hogareño, lo cual también tiene sus desafíos”, señaló el ejecutivo. En la región, la compañía tiene presencia en Chile, Perú, Colombia y Brasil, además de la Argentina, y provee un servicio de buses eléctricos más la infraestructura de carga en Chile y Colombia como adelanto de una tendencia que buscan impulsar.

El transporte de carga enfrenta sus propios desafíos en esta nueva agenda. Y Márcio Querichelli, presidente de Iveco en América Latina, desplegó la estrategia de la compañía para alcanzar la neutralidad de emisiones para 2040. Entre las tecnologías que impulsa hoy el fabricante de camiones y buses en la Argentina está la del gas (GNC), “que estará disponible por muchos años”. La empresa acaba de anunciar el inicio de la producción de un autobús a GNC en su planta de Córdoba.

Nueva dinámica en las ciudades

Con los nuevos paradigmas de la movilidad, las ciudades también van cambiando a gran velocidad. Andrés Ibarra, presidente de Fundación País Abierto y Digital y exministro de Modernización de la Nación, presentó el ranking global de las ciudades más inteligentes del mundo, liderado por Londres, Nueva York, París, Tokio y Reikiavik. En transporte y movilidad, el listado está encabezado por Nueva York, París, Londres, Berlín y Madrid.

Justamente desde Madrid, Carolina González Vives, arquitecta y directora del programa de Real Estate de IE University School, se refirió a su especialidad: la relación entre las ciudades y la naturaleza. “La ciudad es siempre un paisaje, no deja de serlo, aunque hayamos reducido al mínimo su biodiversidad”, dijo, y remarcó la necesidad de mantener la masa arbolada en las zonas construidas para atenuar el cambio climático.

“La gente ya no piensa en distancias, piensa en tiempos”, sentenció por su parte Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, al describir el plan de la ciudad para adaptarse a los tiempos que corren. El funcionario aseguró que la capital provincial logró reducir más de 10 minutos los tiempos de viaje. “A cada vehículo al que le sacamos 12 minutos de viaje también le quitamos tiempo de contaminación atmosférica”, dijo.

Desde su ángulo de influencer, Alejandra Hartman (“Lady fierros” en las redes) brindó consejos mecánicos para el auto y el periodista de la nacion Iván Mazorco repasó las predicciones del cine que se hicieron realidad en la movilidad.

El futuro cruzó todas las exposiciones del evento y animó también las intervenciones de los columnistas del vertical de LN Movilidad. Desde Londres, Lucía Bellocchio habló sobre smart cities, su tema de especialidad; Leonardo Valente ofreció las claves para entender el cambio de la electromovilidad, y Alejandro Repetto se detuvo en los transportes híbridos y el reto de la última milla. La micromovilidad –con bicicletas y monopatines eléctricos– es un capítulo en sí mismo del cambio que está acelerando en las principales ciudades del mundo. A la mayor velocidad de su historia.