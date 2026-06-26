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La ONU pide a los directivos de las IA decir “toda la verdad” sobre el impacto climático de los centros de datos

En un evento anual al que asisten responsables políticos, empresarios y algunas ONG, la ONU hizo un fuerte pedido

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El Comercio (Perú)
ONU pide a los directivos de la IA decir “toda la verdad” sobre coste climático de los centros de datos
ONU pide a los directivos de la IA decir “toda la verdad” sobre coste climático de los centros de datosImagen ilustrada con IA

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este martes a los directivos de empresas de inteligencia artificial (IA) a decir “toda la verdad” sobre el coste climático de sus centros de datos y les pidió que recurran a energías renovables para su uso.

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Con Europa confrontada a su segunda ola de calor en dos meses, Guterres pintó un sombrío panorama para un planeta que ha vivido sus 11 años más cálidos desde que hay registros.

ARCHIVO - El complejo del Centro de Datos Google en el condado Douglas, el 6 de marzo de 2026, en Lithia Springs, Georgia (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)
ARCHIVO - El complejo del Centro de Datos Google en el condado Douglas, el 6 de marzo de 2026, en Lithia Springs, Georgia (AP Foto/Mike Stewart, Archivo)Mike Stewart - AP

El consumo creciente de energía y de agua de los centros de datos necesarios para la IA y otros servicios digitales está poniendo bajo presión a las comunidades locales y al medio ambiente, y Guterres llamó la atención sobre su huella ambiental.

“Se acabaron los costos ocultos. Se acabó hacerles llevar la carga a quienes menos tienen que hacerlo. Ha llegado la hora de decir toda la verdad. Si la IA ha de contribuir a construir un futuro mejor, tiene que hacer gala de honestidad en cuanto a lo que nos cuesta hoy en día”, afirmó el jefe de la ONU durante la semana de acción climática de Londres, un evento anual al que asisten responsables políticos, directivos de empresas y varias ONG.

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Según un estudio de la ONU publicado a principios de este mes, en 2025, si estas instalaciones conformaran un país, su consumo las habría colocado en el 11º puesto mundial.

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas Omar Havana - AP

Guterres puso en marcha una iniciativa de transparencia medioambiental en materia de IA, en la que llama a todas las grandes empresas de inteligencia artificial a medir y divulgar públicamente su impacto medioambiental, y a comprometerse a que todos sus centros de datos funcionen con energías renovables para 2030.

Asimismo, el secretario general de la ONU lanzó un “llamado a la acción mundial sobre el metano”, el segundo causante del cambio climático después del CO2, para conseguir que las emisiones de ese gas sean “casi nulas en toda la cadena de valor”.

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Para ello, propuso atajar las fugas de metano en la industria petrogasística y promover las prácticas de eliminación del gas natural emitido durante las extracciones de petróleo.

El Comercio (Perú)
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