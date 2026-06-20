Mundial 2026: ¿conviene pagar con tarjeta de crédito en el exterior?

Con la esperanza de un bicampeonato y una cuarta estrella, miles de argentinos emprendieron viaje para ver a la Scaloneta en el Mundial 2026. En ese contexto, surge la duda sobre cuál es la mejor manera de cubrir los gastos hechos en el exterior. ¿Conviene usar la tarjeta de crédito o no?

La mejor opción es pagar gastos en el exterior con la tarjeta de crédito y después pagar el resumen en dólares Shutterstock

Los especialistas coinciden en que el uso de la tarjeta de crédito es la opción más recomendable. Desde Naranja X destacaron a LA NACION que esta estrategia es por “la practicidad, seguridad y flexibilidad que ofrece al momento de pagar en otros países”.

No obstante, la forma más eficiente de saldar el resumen es cancelar la deuda en dólares directamente con moneda extranjera depositada en una cuenta bancaria. “Combinar el uso de la tarjeta con el pago mediante dólares propios garantiza una gestión inteligente, eficiente y flexible”, agregaron de la entidad financiera. A continuación, todo lo que hay que tomar en cuenta para realizar esta operación.

La previa del viaje

El Centro de Ayuda de Santander Argentina puntualizó que es necesario tomar ciertas medidas antes de partir para garantizar el correcto funcionamiento del plástico en el extranjero:

Aviso de viaje: Es fundamental registrar el itinerario en la aplicación o el sitio de home banking, informando destinos y fechas.

Es fundamental registrar el itinerario en la aplicación o el sitio de home banking, informando destinos y fechas. Datos de contacto: mantener la información actualizada facilita la recepción de alertas y validaciones de seguridad ante cualquier eventualidad.

Qué hay que hacer antes de viajar con la tarejta de crédito (Foto: Freepik)

Cómo pagar el resumen con dólares

Desde Santander indicaron que la principal ventaja de usar la tarjeta de crédito en el exterior es que “permite gestionar posteriormente el pago de esos gastos en moneda extranjera”. A través de la plataforma de home banking de cada entidad, los usuarios pueden optar por abonar el resumen en pesos o en dólares.

Esta funcionalidad está habilitada para quienes cuenten con divisas disponibles en su cuenta. “Evita conversiones innecesarias a pesos y reduce el impacto de los impuestos y percepciones asociados a la moneda extranjera”, determinaron de Naranja X.

Por su parte, el equipo de IOL Inversiones recomendó una alternativa complementaria para reducir gastos: “La mejor estrategia consiste en no pagar el saldo de la tarjeta de crédito en dólares utilizando pesos, sino hacerlo con dólares adquiridos por otro medio a un precio significativamente más bajo. De esta manera, se ahorran los impuestos en pesos correspondientes a esos dólares”. Para ello, indicó que el tipo de cambio más conveniente en el mercado para hacer este tipo de pago es el dólar MEP.

Momento clave para pagar

Más allá de la elección del medio de pago, es fundamental considerar el plazo para realizar la operación. El pago debe hacerse después del cierre de la tarjeta y antes de la fecha de vencimiento del resumen. “De esta manera, los consumos en moneda extranjera se cancelan con dólares propios depositados en la cuenta, evitando la conversión de esos consumos a pesos”, indicaron del Santander.

Se puede elegir en que divisa se cancela el resumen de la tarjeta Shutterstock

Desde Banco Supervielle advirtieron que primero se deben cancelar los consumos en pesos en esa moneda, descontando los impuestos, es decir, el monto de Percepción de ARCA que se aplicaría si se pagara el saldo en moneda nacional. Estos se informan de forma diferenciada en el resumen. Posteriormente, se pagan los consumos en dólares con el dinero disponible en la cuenta en moneda extranjera.

¿Qué hacer con el débito automático?

Algunas personas tienen habilitado el débito automático, el cual permite abonar el resumen de tarjetas al descontar el dinero directamente de la cuenta bancaria en la fecha de vencimiento por el mínimo o el monto total.

“Es importante revisar la modalidad de pago configurada para la tarjeta. Quienes deseen cancelar los consumos en dólares con dólares propios deben realizar ese pago antes del vencimiento y verificar previamente las condiciones del débito automático para evitar diferencias en la forma de cancelación elegida”, detalló el Centro de Ayuda de Santander Argentina.

Solo hace falta ingresar a la aplicación o al sitio de home banking para presionar el botón “Stop Debit”. “Hay tiempo hasta 24 horas antes al vencimiento de la tarjeta de crédito”, aseguraron de Supervielle.