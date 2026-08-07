“Nos da realmente miedo”: preocupación por un riesgo para 150.000 hectáreas en la región más importante del país

“Hoy nuestra gran preocupación pasa por la cosecha del maíz tardío. Ya estamos viendo lotes de sorgo brotados. Nadie quiere ir a ver cómo están los maíces. Nos da realmente miedo”. La advertencia de técnicos de Alvear refleja una de las principales inquietudes que dejó julio en la región núcleo: después de varias semanas con elevada humedad y pocas posibilidades de ingresar a los lotes, todavía falta cosechar el 47% del maíz tardío, casi 150.000 hectáreas.

Así lo señaló la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su último informe. Según explicó la entidad, las condiciones meteorológicas prácticamente impidieron que la cosecha avanzara durante julio y ahora la atención está en poder ingresar a los campos para completar los trabajos y conocer cómo se encuentra el cereal que permaneció allí durante estas semanas.

Por ahora, el relevamiento no habla de un deterioro generalizado de las casi 150.000 hectáreas pendientes, sino del riesgo que implica la demora de la cosecha después de un período de elevada humedad. En ese contexto, la preocupación pasa por lo que pueda encontrarse una vez que vuelvan a entrar las máquinas. La BCR señaló que las lluvias y la falta de piso fueron postergando las tareas, por lo que la cosecha del maíz tardío quedó prácticamente frenada durante el último mes.

La comparación de la radiación solar en la región núcleo muestra valores entre 20% y 40% inferiores a los registrados en el mismo período de 2025, según la Bolsa de Comercio de Rosario. BCR

La expectativa está puesta en un cambio de tiempo. Después de las condiciones cálidas, húmedas y con numerosos días grises que dominaron durante julio, la BCR anticipó para los próximos días el regreso del frío, el sol y una mayor estabilidad. Para el lunes 10 se esperan nuevamente heladas, con temperaturas mínimas de entre -2 y -4 °C.

Ese cambio también es esperado por los productores de trigo. El análisis de la red de estaciones de GEA/BCR determinó que, entre el 1° de junio y el 31 de julio, la región núcleo recibió entre 20% y 40% menos radiación diaria media que durante el mismo período de 2025. El dato adquiere relevancia porque el año pasado la combinación de buena radiación y bajas temperaturas acompañó rindes excepcionales, con un promedio regional de 60 quintales por hectárea. Sin embargo, la menor radiación registrada hasta ahora no se tradujo en un deterioro generalizado de los cultivos. Por el contrario, el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario encontró trigos creciendo en muy buenas condiciones.

El cociente fototermal, que relaciona radiación y temperatura, muestra que las condiciones para el trigo fueron menos favorables este invierno que durante la campaña pasada BCR

“Los trigos están muy buenos, macollando. No se observan problemas relacionados con la falta de luminosidad. De hecho, en cuanto a la densidad y conformación de macollos, viene todo muy bien, estamos logrando unos 500 a 600 macollos por m2”, señalaron técnicos de Bigand.

Más que el estado actual, uno de los aspectos que llamó la atención es el adelantamiento del ciclo del trigo. Hay lotes próximos a comenzar el encañado antes de lo habitual. “Están muy lindos, pero más adelantados de lo que deberían. Generalmente empiezan a marcar el primer nudo entre el 15 y el 25 de agosto. Es más, hay algunos lotes que ya están por empezar a encañar”, indicaron desde Corral de Bustos.

Las lluvias de julio tuvieron una distribución muy desigual en la región núcleo: mientras el oeste recibió pocos milímetros, en sectores del este los acumulados llegaron a triplicar el promedio mensual, de acuerdo con la BCR BCR

La BCR explicó que el comportamiento está relacionado con las características que tuvo el invierno. La combinación de temperaturas más elevadas, abundante humedad y menor radiación aceleró el desarrollo del cereal, aunque todavía es temprano para determinar qué efecto tendrá sobre el resultado final de la campaña.

A eso se suma la situación sanitaria. La combinación de humedad y temperaturas superiores a las habituales generó condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades, aunque hasta ahora no existe un problema generalizado. “Las enfermedades progresarán, de hecho ya se ven manchas por tizón bacteriano”, advirtieron técnicos de Pergamino.

Los números muestran las diferencias respecto de la campaña anterior. Entre el 1° de junio y el 26 de julio, el ambiente radiativo y térmico de la región núcleo fue 21% menos favorable que en igual período de 2025 y la temperatura media resultó 7% superior, según GEA.

Estas condiciones pueden afectar el macollaje y, por lo tanto, la cantidad de espigas que finalmente tenga el cultivo. De todas maneras, la BCR remarcó que el potencial de rendimiento todavía no está definido. Si durante el período crítico aparecen jornadas con mayor radiación y temperaturas moderadas, el trigo puede compensar parte de las condiciones menos favorables registradas hasta ahora.

Julio terminó con un promedio de 22 milímetros de lluvia en la región núcleo, muy cerca de la media histórica de 20 milímetros, aunque con importantes diferencias entre zonas. En el este de la región hubo registros que triplicaron el promedio mensual: Ramallo acumuló 79 milímetros, Baradero 65 y Rosario 58. Esa distribución ayuda a explicar por qué, aun con un promedio regional cercano al histórico, las dificultades para avanzar con las tareas fueron mayores en determinados sectores.