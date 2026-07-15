Mundial: precios de las entradas y las camisetas

Bienes son todos; algunos son mercaderías y otros servicios. Bienes y servicios es una mala traducción de “goods and services”, me metió en la sangre el meticuloso José María Dagnino Pastore.

¿Cómo saber si un bien es una mercadería o un servicio? Intente separar en el tiempo el momento en que se produce y aquel en el que se consume. Si lo logra, es una mercadería; si no, es un servicio. El caramelo es un ejemplo del primer caso; el corte de cabellos, el del segundo.

¿Por qué es importante esa distinción? Para entender la oscilación de los precios de unos bienes y otros. La entrada a un partido del Mundial que no se vende, se pierde por completo; como se desperdicia una habitación vacía en un hotel o un asiento sin ocupar en un avión. Mientras que la camiseta que en determinada fecha no se vende, se puede vender más tarde.

La evolución de los precios de las entradas al Mundial, en la reventa, es nítida. Arranca con precios “estrafalarios”, buscando fanáticos, y luego desciende, en una típica pulseada, donde a la luz de la caída de las cotizaciones los demandantes especulan con la espada de Damocles que enfrentan los oferentes. ¿Por qué, minutos antes del comienzo del partido, las entradas no se venden a US$1? Solo por consideraciones de equidad (fairness), en terminología de teoría de los juegos. El tenedor de la entrada no se toma el trabajo de venderla por tan poca plata.

Por el contrario, la camiseta que un día no se vende puede ser vendida al día siguiente. No, quizás, al mismo precio, pero el ejercicio muestra que, por su naturaleza, la oscilación de los precios de las mercaderías es menor que la de los servicios.

A propósito: en el caso de las camisetas, existe enorme diferencia de precios entre la prenda oficial y las falsificaciones. De cinco veces. Pero, ¿qué quiere decir oficial y falsificaciones? Más precisamente, ¿quién vende las camisetas oficiales, la AFA, la FIFA? Por otro lado, ¿a qué llamamos falsificaciones si un fabricante copia exactamente hasta el logo de la camiseta oficial?

En este caso, el punto es que si alguien quiere vender una mercadería a mayor precio que la competencia, tiene que mostrar alguna diferencia real que pueda ser percibida por los demandantes. Una diferencial de precios sin base real, basada en el estatus o impuesta por las autoridades, termina generando falsificaciones y contrabando.