El empresario Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió en las últimas horas a los 92 años.

En 1974 Born fue secuestrado por la organización Montoneros, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de US$60 millones. Suele hacerse referencia a ese rescate como el pago más caro de la historia.

Jorge Born, cuando fue secuestrado por Montoneros

Años más tarde, en la década de los ’90, el empresario tuvo un rol protagónico en el gobierno de Carlos Menem.

Había nacido en Buenos Aires el 22 de junio de 1934 y estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires; criado en Martínez, continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

Jorge Born (FOTO: MARCELO DEL ARCO, DYN) FOTO: MARCELO DEL ARCO

El nacimiento de la compañía de producción agrícola y alimentaria Bunge y Born se remonta a 1884, cuando fue fundada por Ernest Bunge, que había llegado al país desde Amberes, una ciudad de Bélgica, y convocó a su cuñado, Jorge Born, para encarar el negocio. De aquel año datan las primeras actividades.

Después de largos avatares que involucran algunos de los hechos más emblemáticos de la histria argentina, la firma terminó disuelta en 2001. Hoy a Jorge Born lo sucede en los negocios su hijo Jorge Born IV.

Secuestro en los ‘70

El 19 de septiembre de 1974, un grupo montonero cercó un auto en Olivos y mató a dos de sus ocupantes; los otros dos fueron secuestrados: eran Jorge Born y su hermano, Juan, que tenían los cargos de director y gerente de la empresa, respectivamente, y que eran hijos de quien entonces era su presidente.

El posteo de María O'Donnell, que investigó el secuestro de Jorge Born

Tras un silencio que se prolongó por nueve meses, en los diarios apareció una solicitada en la que la Fundación Bunge y Born daba cuenta de la entrega “a diversos sectores populares, en todo el territorio del país, de mercaderías por un monto de 36.000.000 de pesos”.

Así, el 20 de junio de 1975 se supo que Jorge había sido liberado, en tanto que su hermano estaba ya libre desde hacía un par de meses. La suma pagada había sido de US$60 millones.

Tras el secuestro, Jorge Born se mudó a San Pablo, Brasil, donde permanecería durante un tiempo y de donde nunca se iría del todo, alternando su nueva vida entre ambos países.

El menemismo y la amistad con Galimberti

Con la llegada del nuevo gobierno de Carlos Menem, Born le ofreció al flamante presidente un programa económico de liberalización conocido como “plan BB”, que se encargó de poner en práctica el por entonces vicepresidente ejecutivo de Bunge y Born, Miguel Roig, designado ministro de Economía.

Pero Roig falleció a los pocos días de asumir y fue reemplazado por Néstor Rapanelli, también directivo de la empresa. La oleada inflacionaria de 1990 terminaría truncando el “plan BB”.

Rodolfo Galimberti, exdirigente montonero

Tras el fracaso de ese programa, Jorge Born fue desplazado de la conducción de la empresa y sucedido por Octavio Caraballo, quien llevó adelante una reestructuración que implicaría la separación de la familia del mando de la compañía, que seguiría bajo el nombre Bunge.

Posteriormente, y en un curioso giro de los acontecimientos, Born trazó amistad con un exmontonero como Rodolfo Galimberti, quien incluso había participado en la organización de su propio secuestro en 1974.

Con Galimberti se asoció para fundar la empresa Hard Comunication, que organizaba los sorteos en el programa de televisión de otro emblema de los ‘90: la diva Susana Giménez.

En otro escándalo de una vida marcada por los distintos vaivenes del país, Born y Galimberti terminaron indagados y procesados por presunta defraudación con los fondos recaudados en aquel programa.