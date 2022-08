Murió Javier Lindenboim, economista e investigador sobre empleo y desarrollo en la Argentina

El economista e investigador Javier Lindenboim falleció hoy a los 71 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Lindenboim era licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un posgrado en Formación de Investigadores en Desarrollo Urbano y Regional del Instituto Di Tella, era el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) de la Universidad de Buenos Aires.

El economista encabezó investigaciones sobre temáticas vinculadas a la desigualdad de ingresos, los efectos distributivos, la pobreza y la estructura laboral argentina.

Puntualmente, en el Ceped dirigió investigaciones sobre la estructura productiva, mercado laboral, distribución del ingreso y marginalidad económica en el contexto post-reformas neoliberales, así como sobre las transformaciones en la educación, la salud y las acciones regulatorias del conflicto social, y el rol femenino en los sectores pertenecientes a los niveles de bajos ingresos.

El economista se dedicó durante su extensa carrera a la docencia y a la investigación. Se desempeñó como profesor de la materia “Cuentas Nacionales”, entre 1984 y 2006, y de la materia “Problemas metodológicos en la investigación económica aplicada”, para la carrera de Economía de la UBA.

Además fue docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad de Mar del Plata y distintas facultades de la UBA, casi siempre enfocado a temas referidos al análisis de información estadística, políticas sociales, mercado de trabajo y población.

En sus tareas como investigador también trabajó en el desarrollo sociodemográficos en grandes aglomerados urbanos, la regulación y gestión del autotransporte público y otras dimensiones de la segmentación social argentina.

Lindenboim formó parte de múltiples tribunales docentes de tesis de postgrado -maestrías y doctorados- así como dirección de tesinas de grado de alumnos de Economía de la UBA, y sus trabajos han sido citados en cientos de investigaciones publicadas por el Conicet a lo largo de las últimas décadas.

Reconocido por su aparición en los medios de comunicación, Lindenboim también escribió hasta hace pocos meses columnas de opinión sobre sus áreas de investigación en LA NACION.

En mayo de este año, en su última entrevista con este medio, Lindenboim analizó la situación macro económica, el escenario laboral y las paritarias, al tiempoq ue advirtió que la pandemia dejó al país en una situación más complicada que la anterior en cuanto a los problemas de calidad del empleo.

“Todas las [medidas] que podrían contribuir, no ya a que haya un superávit fiscal, sino a no agravar el déficit fiscal [no se toman]”, consideró entonces, y agregó: “Algunas están en el acuerdo con el Fondo Monetario, como lo de tarifas. En la Argentina, al menos hasta donde yo conozco, por décadas hablar de equilibrio fiscal era atributo de la mirada más ortodoxa de la economía”.

Con información de la agencia Télam