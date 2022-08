Elisa Carrio envió otro mensaje para reavivar la tensión en Juntos por el Cambio: “Lo que causó escándalo es la verdad”

Mientras Juntos por el Cambio (JxC) se dispone a hacer control de daños tras la crisis interna que estalló por el fuego amigo de Elisa Carrió, la fundadora de la Coalición Cívica reavivó la tensión con un mensaje en las redes. “La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento”, definió la exdiputada nacional. “Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’”, continuó, y aseguró: “Lo que causa escándalo es la verdad”.

La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo “poco patriarcal”. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 14, 2022

La última semana, el inesperado ataque mediático de Carrió contra sus socios de JxC por sus presuntos vínculos con Sergio Massa generó reproches, acusaciones cruzadas y abrió interrogantes sobre el futuro de la coalición opositora.

Antes de acudir hoy a las redes, Carrió se mostró “dolida” ante sus leales. Interpretó que hubo una “sobreactuación” en la réplica de sus aliados de Pro y la UCR, pero tendió puentes para frenar la espiral de tensión. Por caso, retomó el diálogo con Gerardo Morales, titular de la UCR, a quien había apuntado por sus lazos con el massismo. “Parece que Carrió acusó el golpe”, reflexionó uno de los protagonistas del almuerzo de la tropa macrista en la Costanera.

Si bien en la cúspide de JxC pretenden “cerrar el capítulo” en torno a la ofensiva que activó la líder de la CC para impedir el avance en la fuerza opositora del “pan-peronismo” y bloquear un eventual diálogo con Massa, uno de sus históricos enemigos en el mapa político, Carrió no parecería dispuesta a concluir la discusión tan rápido.

El ataque de Carrió

Durante un raid de entrevistas televisivas, Carrió se refirió al analizó los supuestos vínculos de dirigentes de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios”, apuntó antes de decir que ya había hablado con otro líder del espacio. Consultada sobre si era Macri, lo confirmó y sumó: “Le dije que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada”.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que, hasta antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, había dos posturas enfrentadas dentro de la coalición. Según explicó, un sector buscaba llevar a la fuerza hacia un acuerdo con un “neo PJ con Massa”, mientras que otro, en el que se incluyó, detrás de un “panrepublicanismo”.

Elisa Carrió dialogó con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en el pase de LN+

“La asunción de Massa en el Ministerio de Economía salvó a Juntos por el Cambio”, dijo. En el sector “panrepublicano” nombró a Macri, Mario Negri y a Patricia Bullrich. “Había otro que estaba jugando, que siempre jugó durante nuestro gobierno”, dijo y tras ello acusó a ese otro sector por sus vínculos con Massa.