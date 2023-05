Negocian con grandes empresas un nuevo esquema de pago de importaciones

escuchar

Mientras continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el adelanto de los desembolsos de dólares correspondientes a este año, el Gobierno sigue ajustando el cepo cambiario y alimentando la creatividad para adaptarse a un escenario de creciente escasez de divisas. Nada asegura que el dinero del FMI llegará a tiempo.

En tal sentido, ya antes de que se conociera ayer el demoledor dato de inflación de abril, del 8,4% mensual, el Banco Central (BCRA) había comenzado a negociar con grandes empresas la posibilidad de aplicar al pago de importaciones préstamos de bancos internacionales destinados a la financiación de exportaciones. De esa forma, la entidad que preside Miguel Ángel Pesce cree que podría llegar a quitarle presión a las reservas por hasta US$ 3000 millones en los próximos meses.

La medida, que según pudo confirmar LA NACION, fue conversada con bancos, automotrices, empresas mineras y petroleras, pero que apunta a cualquier grupo económico grande que importe bienes de capital o insumos y luego también exporte, podría salir la semana próxima. Sería en paralelo al paquete de medidas que por estas horas conversan entre el BCRA y el Ministerio de Economía para intentar contener el malestar generado por la aceleración inflacionaria.

En el Gobierno temen que el dato del viernes vuelva a generar a partir del lunes tensión sobre el mercado de cambios, tal como sucedió hacia mediados de abril, cuando tras conocerse el IPC de marzo se desató una corrida sobre los dólares libres, que llevó al billete blue a cotizarse hasta casi 500 pesos.

“Lo de los préstamos es una medida más, pero no va a cambiar la tendencia”, se adelantó un ejecutivo de un banco, al tanto de las conversaciones. “Acá hacen falta más cambios de fondo. Todo lo otro son parches, de resultado acotado”, consideró.

De acuerdo con las fuentes al tanto de las conversaciones que ejecutivos del sector privado mantuvieron con Miguel Pesce, la idea es que bancos financien, mediante líneas en dólares originalmente destinadas a prefinanciación de exportaciones, el pago de importaciones. Luego, cuando una empresa del mismo grupo económico exporte, debería cancelar el préstamo con el banco local. Al BCRA, por un lado, este esquema le permitiría disponer de mayor cantidad de dólares. Por el otro, a las empresas les permitiría tener algo de certeza con respecto a sus cadenas de producción. Se estima que sólo la industria automotriz podría sumar unos US$ 1000 millones. Hoy pocos importadores saben si van a poder acceder finalmente a los dólares a medida que se venzan los plazos fijados en el momento de aprobación de los permisos de importación, los llamados SIRA.

“Uno de los temas pendientes de resolución está en los usos que podrían hacer las empresas de los fondos en pesos que así no aplicarían este año al pago de importaciones”, reconoció una fuente al tanto de la norma en discusión.

En cualquier caso, la medida es una señal más de la vocación del Gobierno por administrar la escasez de dólares. Aunque difieren levemente en la cifra, los consultores privados coinciden en que hoy las reservas netas del BCRA ya están en terreno negativo. De ahí que la autoridad monetaria haya tomado esta semana nuevas medidas para restringir aún más el acceso a los dólares oficiales por parte de empresas y de personas físicas que hubieran comprado divisas a través de la Bolsa (ya sea dólar MEP o el denominado “contado con liqui”, CCL).

También avanza en conversaciones para ampliar el swap -préstamo- con China, que el BCRA hoy utiliza en gran parte para intervenir en el mercado cambiario. El gigante asiático le dio al BCRA un préstamo de US$ 5000 millones de libre disponibilidad; el BCRA negocia ahora ampliarlo en entre US$ 1000 millones y US$ 3000 millones adicionales. De lograrlo, el anuncio se realizaría a fin de mes, en el viaje a China que preve encabezar el ministro de Economía, Sergio Massa, y del que también participaría el presidente del Central, Miguel Pesce.