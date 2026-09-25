50 años de vanguardia tecnológica: la empresa tucumana que creó una plataforma evolutiva para bajar costos de bancos y fintech

Fue en 1971 que Silicon Valley, la meca de la tecnológica y emprendedora de Estados Unidos, quedó formalmente apodada como tal a partir de una serie de artículos publicados en el semanario Electronic News. Solo cinco años después nacía en Tucumán una compañía tecnológica que hoy cumple 50 años ininterrumpidos en el mercado de los servicios estratégicos para la industria financiera.

“Censys nació en 1976, cuando la aplicación de computación en las empresas recién arrancaba. Algunos pensaban que era una locura, nosotros no. Sentíamos que estábamos dando forma al futuro”, cuenta quien hoy es presidente de la firma, Ricardo Neme. Y agrega: “Somos una de las compañías de software líderes de la región. En todo este tiempo fuimos evolucionando y, obviamente, adaptándonos a los infinitos cambios tecnológicos, regulatorios y al escenario de mercado”.

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Cerca de 200 profesionales trabajan en la empresa, cuya operación funciona desde uno de los parques empresariales de última generación más importantes del norte argentino. Desarrollado por la propia Censys en Yerba Buena, AlterCity Business Park se despliega en un predio de 64.000 metros cuadrados al pie del cerro San Javier y alberga cerca de 40 compañías. “Varias de ellas se dedican también a la tecnología –explica Neme–, con lo que se genera un networking de negocios muy productivo y sustentable con el ecosistema natural”.

¿Qué hace exactamente Censys? Crea, implementa y desarrolla soluciones que optimizan los procesos, disminuyen los costos, agilizan la digitalización y potencian los canales de servicios de bancos, empresas financieras y medios de pago. Desde la empresa hablan de transformar la experiencia de los clientes en banca, banca digital, fintech, nuevos medios de pago y finanzas embebidas. “La idea es sumar tecnología ahí donde genere valor real”, precisa Neme antes de referirse a la plataforma InterBanksys, el producto estrella de la compañía que hoy están empleando instituciones financieras de primer nivel.

Localizado en Yerba Buena, el parque empresarial donde funciona Censys busca convertirse en un ecosistema de negocios para conectar empresarios, académicos y profesionales en un entorno natural.

El desafío de “administrar la película”

IBS InterBanksys es un software que unifica los procesos bancarios, con lo que permite ahorrar costos y una mayor eficiencia. La plataforma puede administrar todos los procesos, desde que el cliente entra a la entidad (sea una sucursal física o virtual) hasta que se genera la información contable que exigen los organismos de control.

“Lo que distingue a IBS es que ofrece una arquitectura flexible, porque la clave no es administrar solamente una foto, sino la película. Entendemos que acompañar la evolución del negocio financiero pasa también por contar con una organización preparada para dar soporte permanentemente, escuchar a los usuarios de las soluciones instaladas y estar atentos a las oportunidades de agregar valor y mejora del producto entregado, siempre con la mayor eficiencia posible”, marca Neme.

InterBanksys es el producto estrella de Censys: una plataforma que integra los procesos bancarios para ganar eficiencia, reducir costos y acompañar los cambios del negocio.

Administrar un banco fue desde siempre una tarea compleja: hablamos de organizaciones grandes, altamente reguladas y con procesos de negocio que deben funcionar de manera coordinada. Pero en la Argentina esa complejidad se profundiza a la vez por los sucesivos cambios regulatorios, además de un mercado que exige respuestas cada vez más rápidas. A esto se suma la transformación tecnológica, la aparición de nuevos jugadores y la convergencia cada vez mayor entre las finanzas tradicionales y el mundo fintech, que vuelve todavía más importante la capacidad de innovar, adaptarse y llegar al mercado con menor time to market. Al mismo tiempo, la necesidad de reducir costos obliga a que esa evolución no se traduzca en estructuras cada vez más grandes para sostener la operación.

Cada cambio impacta sobre los sistemas que sostienen el negocio: hay que adaptar procesos, incorporar nuevas funcionalidades y hacer que distintas soluciones puedan trabajar de manera integrada. Durante años, muchas entidades fueron resolviendo esas necesidades sobre la marcha, sumando sistemas, integraciones y nuevas capas de tecnología a las que había luego que dar soporte. El resultado fue muchas veces una arquitectura cada vez más compleja, que dificulta los cambios y demanda más recursos para administrarla. Cuando esa evolución se vuelve complicada de gestionar, la tecnología puede pasar de habilitador a cuello de botella. Y es justamente ese el punto en el que una plataforma diseñada desde el origen para acompañar la evolución del negocio adquiere todo su valor.

Integrantes del directorio de Censys. De izquierda a derecha: Gregorio Neme (vicepresidente), Carlos Veiga (director) y Ricardo Neme (presidente).

“El diferencial de nuestra plataforma es que desde su diseño y filosofía fue pensada para que esa adaptación sea natural y con muchísimo reúso de funciones –precisa Neme–. Es simple, es eficiente y no necesita generar estructuras que vayan incrementándose. Nosotros nos hacemos cargo de la continuidad operativa de esa solución, lo que permite a los bancos bajar tanto los costos operativos, por la posibilidad de automatizar procesos de negocio de manera integral, como los de las áreas de sistemas”.

Al repasar las últimas cinco décadas, el ejecutivo no expresa más que satisfacción. “Me apasiona haber podido, junto con mi hermano, darle continuidad a esta compañía increíble que creó mi padre. El desafío constante es estar interpretando las necesidades del mercado, y tratando de acomodar nuestra empresa y sus herramientas para darle solución a eso. Llevamos 50 años de innovación. Y este es solo el comienzo”.

Para seguir explorando la propuesta de Censys, visitá censys.com.ar

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