62° Coloquio de IDEA: tres días de debate sobre la Argentina de los próximos 20 años

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, las tres jornadas del 62° Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata fueron atravesadas por una pregunta: cómo construir las condiciones para que la Argentina pueda sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento, inversión, generación de empleo y desarrollo sostenido.

La apertura, a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, planteó el punto de partida: la estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente.

“Aspiramos a que esta discusión trascienda este encuentro y se convierta en una agenda nacional que trascienda gobiernos, empresas e ideologías. Porque la pregunta ya no es solamente si Argentina puede estabilizarse. La pregunta es qué vamos a hacer con esa estabilidad. Si la aprovechamos, podremos construir un país que crezca, genere oportunidades, reduzca la pobreza y vuelva a confiar en sí mismo”, planteó Kon.

Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, habló sobre estabilidad y crecimiento

La estabilidad como punto de partida

Las distintas voces que pasaron por el Coloquio mostraron que en las experiencias internacionales de estabilización y crecimiento fueron clave la continuidad de las políticas, el respeto por los compromisos, la fortaleza de las instituciones y la construcción de consensos.

“La estabilidad no se construye con grandes recetas ni con grandes actos. Es en dosis homeopáticas”, reflexionó Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay. Según su mirada, la estabilidad no depende solamente de las variables económicas, sino que necesita instituciones sólidas y previsibilidad.

Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, fue uno de los oradores más importantes del evento

También hubo espacio para analizar las experiencias de Israel y Australia. “Muchas de las cosas que se hicieron a principios del plan se fueron cambiando a medida que pasaba el tiempo. Pero no importaba el partido político en el poder. Las reglas son claras para todos y son las mismas para todos”, subrayó Esteban Klor, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

La conversación sobre estabilidad tuvo, además, un espacio para hablar sobre la independencia judicial con la participación de Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y el fiscal Diego Luciani. “El rol de la justicia independiente es fundamental para combatir la corrupción. La justicia llega tarde al conflicto cuando todos los órganos que debieron prevenir la corrupción no funcionaron”, destacó Luciani.

Un mundo en transformación

La geopolítica, los cambios demográficos, la inteligencia artificial, los recursos estratégicos, los mercados financieros y los movimientos del capital fueron analizados como las tendencias que están modificando las reglas de competencia entre países y empresas.

“La Argentina no va a definir su futuro por decretos, lo va a definir por empresarios que quieran crecer, por empresas que quieran competir y por reglas claras que generen confianza y ahorro interno”, resumió Nicolás Aguzín, el argentino que fue CEO de la Bolsa de Hong Kong.

Uno de los mensajes fue que Argentina no puede pensar su desarrollo de manera aislada, sino que debe integrarse inteligentemente al mundo, identificar los sectores en los que puede ser competitiva y generar las condiciones para atraer inversiones, incorporar tecnología, desarrollar talento y ampliar su capacidad exportadora.

Una multitud participó de las tres jornadas en Mar del Plata

“Consciente e inconscientemente estamos más optimistas con lo que está pasando en Argentina. También nos animamos a invertir, a valuar el mercado argentino un poco más. Y este contexto más pro-negocios hace que los emprendedores se animen a crecer”, dijo Hernán Kazah, cofundador de Kaszek.

El especialista Mark Esposito destacó la oportunidad que tiene Argentina frente a la revolución de la IA y explicó por qué debe dejar de pensar solo en tecnología y abordar de manera integrada energía, infraestructura, datos, recursos y posicionamiento geopolítico: “La Argentina podría convertirse en un puente regional confiable. El país podría pensar en su posición no en términos absolutos, sino relativos”.

De promesa a potencia: competitividad e inversión

El tercer eje llevó la discusión a las condiciones necesarias para que la Argentina pueda competir y crecer. Inversión, infraestructura, logística, financiamiento, sistema tributario, innovación y mercados de capitales fueron algunos de los temas que atravesaron las distintas conversaciones.

El CEO global de Visa, Ryan McInerney, expuso sobre innovación y el comercio impulsado por inteligencia artificial y dio su perspectiva sobre las inversiones en el país. “Creemos en los próximos 20 años de Argentina. Estudiamos Argentina. Estudiamos su talento, su innovación y las oportunidades que existen para ayudar a nuestros clientes a crecer”, dijo.

Educación, empleo y desarrollo

En el marco del Coloquio, IDEA junto con Argentinos por la Educación presentaron la propuesta “Prioridades para la agenda educativa 2026”, que ya cuenta con el apoyo de 51 organizaciones. Esta iniciativa se concentra en la necesidad de transformar los años de escolarización en aprendizajes efectivos, recuperar los niveles educativos básicos y abordar los desafíos estructurales que enfrenta el sistema para acercar a la Argentina a estándares educativos globales.

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, habló sobre los cambios que se necesitan en la educación

“Seis de cada diez chicos argentinos se encuentran en situación de pobreza de aprendizaje: no logran desarrollar las habilidades básicas de lectura comprensiva a los 11 años. Detrás hay algo más que números: generaciones de argentinos que pasan años dentro del sistema educativo sin adquirir los conocimientos y las capacidades que necesitan para desarrollarse plenamente”, detalló Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

Una agenda para los próximos 20 años

A lo largo de las tres jornadas, el Coloquio contó con la participación de autoridades del Gobierno que compartieron con los empresarios su mirada sobre la agenda económica y política del país. De manera virtual, el presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno dieron sus mensajes a los participantes sobre los principales desafíos de la Argentina en esta etapa.

El encuentro contó además con la presencia de Patricia Bullrich, quien participó de conversaciones con el sector empresario y sumó su mirada sobre los desafíos que enfrenta la Argentina.

El cierre del 62° Coloquio estuvo a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA. El mensaje final fue un llamado a asumir compromisos concretos que tomen la estabilidad como punto de partida para una agenda de largo plazo:

Consolidar definitivamente la estabilidad macroeconómica, con políticas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con el mundo y deuda sostenible.

Honrar los compromisos asumidos por el Estado, independientemente de quién los haya asumido o de quién gobierne.

Construir una economía competitiva y de alta productividad, basada en inversión, tecnología, innovación y generación de empleo. Que permita avanzar hacia una nueva Ley de Coparticipación Federal y eliminar los impuestos distorsivos, para ordenar el federalismo y mejorar la competitividad.

Promover la formalización y combatir la evasión, para asegurar reglas de juego más equitativas y reducir la competencia desleal.

Impulsar la integración internacional de la Argentina, con una visión estratégica y de largo plazo.

Asegurar una transición con inclusión social, fortaleciendo la educación y la capacitación frente a los cambios tecnológicos.

Establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, construyendo consensos entre los principales actores políticos, económicos y sociales.

Fortalecer la calidad institucional, con reglas estables, seguridad jurídica, respeto por la propiedad y una Justicia independiente, eficaz y transparente.

Promover una ética empresaria centrada en las personas, basada en la transparencia, la integridad y el rechazo de la corrupción.

“Pero ninguna transformación será sostenible si deja personas afuera. La educación y la capacitación son centrales frente a un mundo en el que la tecnología y la inteligencia artificial están modificando la manera en que estudiamos, trabajamos y producimos”, dijo Mignone.

Santiago Mignone, presidente de IDEA, estuvo a cargo del cierre del evento

Y destacó la responsabilidad del sector empresario: “Tenemos que invertir, innovar, generar empleo y riqueza, y hacerlo con transparencia e integridad. El desarrollo no puede medirse solamente en términos económicos: tiene que traducirse en mejores oportunidades, educación, salud, seguridad, trabajo y calidad de vida”.

Luego de tres días de debate, el Coloquio IDEA abrió una conversación diferente: dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos veinte.

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