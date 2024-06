“¿A quién dejás entrar en tu vida online?”: una nueva campaña alerta contra el phishing

Escuchar

La escena se desarrolla en una elegante sala en la que un abogado da lectura al testamento de su apoderado. Y entonces enuncia: “Yo, Víctor Méndez, en completo uso de mis facultades, dispongo de mis bienes de la siguiente manera”. Y ahí nomás empieza a enumerar a quién dejará su usuario y clave de home banking, una transferencia de 5 mil dólares, el acceso al registro de sus compras y hasta su número y código de la tarjeta de crédito. ¿Los beneficiarios? Páginas web y redes de conexión públicas de dudosa reputación, como “películas gratuitas online”, “gurú del cripto” y “solteras buscancitas”. “Generoso Méndez, ¿no?”, comenta el letrado en tanto una placa enfatiza: “Tené cuidado a quién dejás entrar a tu vida online”.

La nueva campaña de HSBC ha decidido una vez más meterse con el candente tema de la ciberseguridad y las estafas digitales. Y es que, dentro de las técnicas que más emplean hoy los ciberdelincuentes, figura el llamado “phishing”, que quiere decir “suplantación de identidad” y básicamente consiste en una estafa para obtener datos privados de los usuarios. ¿Cómo lo hacen? Una forma común es enviar correos electrónicos falsos que funcionan como “anzuelo” para conseguir contraseñas, datos biométricos y otros datos personales.

Para mantener las conexiones de sus clientes con online banking a salvo de cualquier tipo de acceso no autorizado, HSBC hace uso de los estándares de seguridad de la industria en tecnología informática y de las mejores prácticas internacionales, enfocando sus esfuerzos en tres ejes principales: la confidencialidad, la actualización tecnológica y la autenticación.

Pero eso no es todo: la entidad viene a la vez trabajando en desarrollar piezas de comunicación con la idea de “crear conciencia” alrededor de los ciberdelitos. Más que nunca en una era en la que lo tecnológico prácticamente atraviesa todos los espacios de nuestra vida.

Tres recomendaciones

No compartas tu información personal con nadie. Lo que el phishing precisamente busca es ganar la confianza de la víctima para que les proporcione información privada y confidencial: de ahí que es súper importante estar atentos a posibles engaños.

Evitá las redes púbicas de wifi. No uses online banking desde cybercafés o lugares públicos, ni tampoco desde dispositivos desconocidos. Tené cuidado dónde te conectás a Internet: evitá usar online banking en lugares sobre los que no tenés certeza de la seguridad establecida. Ese simple hecho va a reducir el riesgo de que copien información personal o de tu equipo.

Validá el origen de mails y mensajes. Y nunca hagas click si son sospechosos. No respondas correos electrónicos no solicitados. Sobre todo si requieren números de cuenta o de tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas, fecha de nacimiento u otra información personal y financiera. Estos correos “phishing” están casi siempre acompañados de advertencias de urgencia y amenazas que indican que la cuenta se cerrará a menos que brindes la información solicitada. Como regla, conviene no enviar nunca información sensible por correo electrónico.

