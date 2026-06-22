Ant International, el gigante asiático de los pagos digitales detrás de Alipay+, quiere desembarcar en la Argentina

En medio de la fiebre mundialista, una de las mayores empresas de tecnología financiera del mundo puso los ojos en la Argentina. La semana pasada, dos ejecutivos de Ant International —la compañía con sede en Singapur que procesa más de 20 millones de transacciones por día en todo el mundo— visitaron el país por primera vez para explorar oportunidades de negocio. “Esperamos tener más anuncios en los próximos meses”, dijeron a LA NACION.

La visita no es casual. En los últimos meses, Ant International acumuló una serie de señales de interés en el país: se convirtió en patrocinador oficial de la Selección Argentina de Fútbol para la región de Asia, sumó al tenista español Carlos Alcaraz como embajador global de la marca y lanzó localmente su servicio de pagos transfronterizos, el primero de la empresa en América Latina.

Ant International conecta a 150 millones de comercios con 2000 millones de cuentas de consumidores en el mundo y puso la mira en la Argentina en pleno Mundial

¿Qué hace exactamente Ant International? La respuesta más simple es que permite a los turistas asiáticos pagar en el exterior con las mismas aplicaciones que usan en su casa. En países como China, Corea del Sur o Filipinas, casi nadie paga con tarjeta de crédito: el medio de pago cotidiano es la billetera virtual del celular. Cuando esos viajeros llegan al país, no tienen forma de pagar con los medios que conocen. Ant International resuelve ese problema.

La empresa lo hace a través de la plataforma Alipay+, que funciona como una especie de traductor entre billeteras: conecta a más de 50 aplicaciones de pago de distintos países con los comercios locales. El turista escanea un código QR con su app de siempre y el comerciante recibe el cobro en pesos. Sin tarjeta, sin efectivo, sin fricción cambiaria. A través de un acuerdo con PVS —una fintech regional especializada en soluciones de pago—, los comercios adheridos a esa red ya pueden cobrar con este sistema. Entre las billeteras habilitadas figuran Kakao Pay y Toss Pay (Corea del Sur), GCash (Filipinas), TrueMoney (Tailandia) y Bluecode (Austria y Alemania), entre otras.

Una empresa masiva en China

Alipay+ es la rama internacional de Alipay, la billetera digital más grande del mundo. Con 1000 millones de usuarios, Alipay es en China mucho más que un medio de pago: desde esa misma aplicación se puede pedir un taxi, comprar entradas de cine, sacar turno en el hospital o invertir en fondos. Es la infraestructura digital de la vida cotidiana de cientos de millones de personas.

For champions, victory isn’t a finish line – it’s the foundation for what comes next. True progress is defined by continuous preparation and unwavering resilience.



At Ant International @Ant_Intl, we believe that lasting success is built on resilience and forward momentum.



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En 2023, las operaciones fuera de China se reorganizaron bajo la marca Ant International, con sede en Singapur, para operar con independencia del mercado chino. Hoy, la empresa tiene presencia en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina, con Brasil y México como sus principales mercados en la región. La escala es difícil de dimensionar: conecta a 150 millones de comercios con 2000 millones de cuentas de consumidores en el mundo.

La empresa también tiene una alianza con Mastercard que permite a los usuarios de algunas billeteras asiáticas pagar sin QR, a través de la tecnología NFC —la misma que usan las tarjetas sin contacto y dispositivos como smartphones o relojes inteligentes—, en más de 150 millones de comercios habilitados en el mundo, incluidos los de la Argentina.

El país es hoy un mercado incipiente para Ant International, pero el patrón de expansión de la empresa en otros países siguió siempre la misma lógica: primero los acuerdos de infraestructura, luego el volumen. El vínculo con la Selección y el respaldo del español Alcaraz —número dos del mundo en el tenis y uno de los deportistas más seguidos en Asia— apuntan al mismo objetivo: posicionar la marca ante los millones de consumidores asiáticos que siguen el fútbol argentino y que, en el marco del Mundial, podrían visitar el país o consumir productos y servicios vinculados al equipo. En ese mercado, donde el deporte y los pagos digitales son parte de la misma aplicación del celular, el negocio no es solo tecnológico: es también turístico y de imagen de marca.