ARCA subasta 35 consolas PlayStation 5 a partir de los $350.000: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) autorizó una nueva subasta pública de mercadería tecnológica incautada por la Dirección General de Aduanas (DGA). Esta vez, se trata de un lote de interés para el mundo gamer, ya que incluye 35 consolas PlayStation 5.

Los dispositivos de Sony saldrán a remate electrónico con un precio base fijado en $350.000 por unidad, una cifra sensiblemente inferior a los valores de mercado del canal minorista, donde los modelos nuevos superan holgadamente el millón de pesos.

El Banco Ciudad aclaró que las Playstation se subastarán “en el estado en el que se encuentran y se exhiben” Shutterstock - Shutterstock

La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 publicadas en el Boletín Oficial, en el marco de los procedimientos habituales del organismo para descongestionar los depósitos fiscales y recuperar fondos a favor del fisco nacional, a partir de mercadería decomisada en controles fronterizos.

Cuándo es el remate

La subasta se llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre a través de la plataforma de remates online del Banco Ciudad, la entidad encargada de instrumentar la puja y la adjudicación de los lotes.

En la institución bancaria aclararon que los artículos se comercializan “en el estado en el que se encuentran y se exhiben”. Es por eso que se recomienda a los interesados verificar con detenimiento las descripciones técnicas, observaciones y fotografías de cada lote publicado en el portal oficial antes de ofertar.

Cómo participar de la subasta

El procedimiento es completamente digital y está abierto al público en general. Para intervenir en la puja, los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos:

Registro: Se debe contar con una cuenta de usuario activa en el sistema de autogestión de subastas del Banco Ciudad.

Se debe contar con una cuenta de usuario activa en el sistema de autogestión de subastas del Banco Ciudad. Suscripción: Hay que ingresar al apartado correspondiente a la subasta de ARCA/Aduana e inscribirse formalmente en el remate de las consolas PlayStation 5 .

Hay que ingresar al apartado correspondiente a la subasta de ARCA/Aduana e inscribirse formalmente en el remate de las . Depósito de garantía (caución): De acuerdo con el reglamento del Banco Ciudad, suele requerirse la integración de un depósito en garantía (generalmente entre el 10% y el 20% del valor base del lote) hasta 24 o 48 horas antes del inicio de la jornada. Dicho monto se reintegra en caso de no resultar ganador.

De acuerdo con el reglamento del Banco Ciudad, suele requerirse la integración de un depósito en garantía (generalmente entre el 10% y el 20% del valor base del lote) hasta de la jornada. Dicho monto se reintegra en caso de no resultar ganador. Habilitación: Una vez acreditada la caución y validada la cuenta, el usuario queda facultado para ingresar al portal el día fijado y enviar ofertas en tiempo real.

La letra chica

Si bien el valor inicial de $350.000 es una oportunidad de compra, en el sector advierten que el precio final dependerá de la demanda durante la subasta.

Además, los potenciales compradores deben tener en cuenta los costos asociados a la operación: