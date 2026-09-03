Motorola se acerca a Google y redobla la apuesta con Watch Ultra, su nuevo reloj con Wear OS

Motorola anunció hoy un nuevo integrante de su familia de relojes inteligentes, el Moto Watch Ultra, que se une al Moto Watch que presentó a principios de año (y que estuvimos probando) y al Moto Watch Fit del año pasado.

El Moto Watch Ultra, al igual que el Moto Watch, fue diseñado en colaboración con Polar, pero a diferencia del modelo anterior, no tiene un sistema operativo propietario (e inherentemente limitado), sino que se tira a la pileta de WearOS, el sistema operativo que desarrolla Google y en el que Samsung tiene voz y voto.

Motorola eligió al sistema operativo WearOS6 para su nuevo Moto Watch Ultra

Esto le permite incorporar Gemini en el reloj y sumar múltiples funciones y aplicaciones al reloj, que tiene una caja circular de acero inoxidable de 46mm y un grosor de 12,1mm, una pantalla OLED de 1,5 pulgadas protegida por Gorilla Glass que alcanza los 2500 nits de brillo, hasta 2 días de uso “activo” desactivando la pantalla Always On, GPS de doble banda, NFC para pagos móviles y conectividad 4G para llamadas y permitirle al reloj una conexión independiente del celular.

El Moto Watch Ultra accede a todas las funciones de Google para los relojes con WearOS6 (Gemini, Google Maps, YouTube Music y todo el ecosistema de apps) y también a Qira, la IA propia de Motorola y Lenovo. Más allá de las apps y la gestión de notificaciones, el reloj suma herramientas para la supervisión deportiva (incluyendo un entrenador virtual) y del sueño, y las funciones de seguimiento de la salud estándar.

Aunque la compañía le puso el sufijo Ultra, es un equipo que usa un chip Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Recibirá dos actualizaciones de sistema operativo.

Moto Snap, el cargador inalámbrico de Motorola, que llega a 30 watts y es compatible con Qi2.2 y Magsafe (los dispositivos que llevan imanes en la parte trasera)

La compañía no publicó el precio, pero sí lo presentó en compañía de un cargador inalámbrico tipo tejo, el Moto Snap, que permite ofrecer hasta 30 watts de carga inalámbrica, es compatible con Qi2.2, más conocida como Magsafe (los dispositivos que llevan imanes en la parte trasera) y tiene un gasto energético nulo cuando está en espera, para evitar el consumo vampiro si se deja enchufado sin usar.

Un Motorola Razr 70 con 35 cristales Swarovski incrustados

También presentó una versión del smartphone plegable Razr 70 con color Meteorite y 35 cristales Swarovski incrustados en su carcasa símil acolchado.