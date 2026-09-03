Revelan el sueldo de John Ternus, el nuevo CEO de Apple: “Aprobaron un pago anual de 3 millones de dólares y acciones por 55 millones”

El consejo de administración de Apple ha aprobado las nuevas remuneraciones a sus principales directivos, una vez que se ha hecho efectiva la llegada de John Ternus al puesto de consejero delegado (CEO), en sustitución de Tim Cook, que ha pasado a ocupar el puesto de presidente ejecutivo. El fabricante del iPhone, segunda empresa del mundo por capitalización bursátil, con un valor de mercado de 4,75 billones de dólares, ha elevado el salario de Ternus a tres millones de dólares y le ha concedido un paquete de acciones restringidas por valor de 2,5 millones, prorrateadas para las pocas semanas que ejercerá como CEO antes de que finalice el ejercicio fiscal de 2026 de la empresa de la manzana, a finales de septiembre.

De cara al ejercicio fiscal de 2027, el consejo de administración de Apple aprobó por separado una bonificación anual en acciones para Ternus con un valor objetivo de 55 millones de dólares.

Tres cuartas partes de esta bonificación se consolidarán en función de la rentabilidad total para el accionista de Apple frente a otras empresas del S&P 500. El resto se consolidará progresivamente, un 12,5% cada seis meses durante cuatro años. Ternus, que ayer se presentó ante los empleados de Apple desde su nuevo puesto de CEO, se enfrentará la semana que viene a su primer gran evento en el cargo, con la presentación de los nuevos modelos de iPhone, negocio clave para la empresa al aportar cerca de la mitad de los ingresos.

A su vez, Tim Cook, que ha ocupado el puesto de CEO de Apple en los últimos 15 de años, en sustitución del histórico Steve Jobs, permanecerá como presidente ejecutivo. El directivo ha visto reducido su salario de tres millones a dos millones de dólares, con efecto a finales de este mes.

Al mismo tiempo, el consejo de administración de Apple aprobó una compensación en acciones de 45 millones de dólares para el ejecutivo, la mitad en unidades de acciones restringidas (RSU) que se consolidan a lo largo de cuatro años, y la otra mitad en función de su rendimiento. Una remuneración multimillonaria que parece probar que Cook seguirá teniendo un papel muy activo en la compañía. El ejecutivo tendrá una posición de relevancia en la estrategia de la empresa, con un papel de peso en asuntos institucionales y relaciones clave, entre las que destaca, la que Apple mantiene con la administración Trump. “Como presidente ejecutivo, Cook prestará su ayuda con determinados aspectos de la compañía, como el contacto con organismos responsables de políticas de todo el mundo”, dijo Apple en el anuncio del nombramiento de Ternus el pasado 20 de abril.

Aún no se sabe nada sobre una bonificación anual en efectivo para Ternus. Según los informes de Apple a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Cook recibió una bonificación de 12 millones de dólares en cada uno de los dos últimos ejercicios fiscales.

Los medios especializados de EE.UU. señalan que el escenario es muy diferente a la última vez que Apple cambió de CEO, cuando Cook sucedió al fallecido Steve Jobs en 2011. En aquel momento, la empresa otorgó a Cook un millón de RSU con un valor en la fecha de concesión de 376 millones de dólares, además de un salario de 900.000 dólares que el consejo incrementó a 1,4 millones de dólares pocos meses después de que asumiera el cargo. La mitad de la compensación se consolidó cinco años después de la fecha de concesión, y la otra mitad, diez años después.

La decisión del consejo fue subjetiva, según la prensa estadounidense, y no se basó en ningún grupo de referencia ni fórmula. En aquella época, Jobs cobraba solo un dólar de salario, pero poseía una participación de 5,5 millones de acciones de Apple, valoradas en miles de millones. El consejo de administración determinó la remuneración de Cook basándose en la información proporcionada por Jobs y en la evaluación realizada a Cook durante sus períodos de liderazgo interino mientras Jobs se ausentaba por motivos de salud. El cofundador de Apple falleció en octubre de 2011, tras su renuncia al cargo el 24 de agosto de ese mismo año.