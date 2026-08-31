Banco Macro lanza una nueva plataforma para acceder a los shows y festivales más esperados

La relación entre un banco y sus clientes suele estar asociada a cuestiones financieras: pagos, transferencias, créditos o inversiones. Pero hay otros momentos de la vida cotidiana en los que las compañía pueden acompañar a sus clientes desde un lado más emocional. Comprar una entrada para ver al artista favorito, organizar una salida con amigos o planificar un viaje para asistir a un festival son algunos de estas acciones.

Con esa mirada, Banco Macro presentó una nueva plataforma de beneficios vinculada al mundo del entretenimiento, con una propuesta que busca acompañar a sus clientes antes, durante y después de los shows. La iniciativa contempla acceso prioritario a recitales, obras de teatro y festivales, además de alternativas de financiación y experiencias especiales.

Hubo propuestas interactivas para los asistentes

“Queremos estar donde está la gente, y la gente en la Argentina está en los shows. Ahí se arma algo que no pasa en ningún otro lado del mundo”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro, durante la presentación de la propuesta, que se realizó en la Torre Macro y donde asistieron celebridades, influencers y periodistas especializados. La conducción del evento estuvo a cargo de Andy Kusnetzoff y Luck Ra cerró la noche con un show musical.

Beneficios para el público argentino

La iniciativa parte de una característica que Banco Macro identifica como propia del público argentino: la manera intensa y colectiva de vivir los espectáculos. Cantar cada canción, hacer fila durante horas para conseguir una entrada, compartir la previa con amigos o quedarse afónico después de un recital forman parte de una experiencia que empieza mucho antes de que se apaguen las luces del escenario.

Bajo el lema de “Para el mejor público del mundo, los mejores beneficios”, la propuesta busca llevar esa pasión al vínculo entre el banco y sus clientes, con herramientas destinadas a facilitar el acceso a diferentes eventos culturales.

María José Daura, gerenta de Marketing de Banco Macro, contó las novedades de la propuesta

Según explicaron desde Banco Macro, la propuesta se estructura en tres grandes ejes:

Preventas exclusivas. Los clientes de Banco Macro podrán acceder a entradas antes de la venta general en determinados recitales y espectáculos. Se trata de un beneficio especialmente relevante para aquellos eventos de alta demanda, donde las localidades pueden agotarse en pocos minutos.

Los clientes de Banco Macro podrán acceder a entradas antes de la venta general en determinados recitales y espectáculos. Se trata de un beneficio especialmente relevante para aquellos eventos de alta demanda, donde las localidades pueden agotarse en pocos minutos. Cuotas y financiación. La propuesta incorpora planes de 6 y 9 cuotas sin interés para shows y festivales, con el objetivo de facilitar la compra de entradas.

La propuesta incorpora planes de 6 y 9 cuotas sin interés para shows y festivales, con el objetivo de facilitar la compra de entradas. Experiencias premium. En eventos seleccionados, los clientes podrán acceder a beneficios y experiencias especiales vinculadas con los espectáculos.

“Comprar una entrada no es solo una transacción. Es algo que se organiza con amigos, que se espera durante semanas y que muchas veces se empieza a disfrutar mucho antes de que comience el show. Quisimos que el banco esté presente en esa etapa también, no solo el día del evento”, explicó Parma.

El DJ Tommy Muñoz recibió a los invitados con grandes clásicos

Una agenda que busca llegar a todo el país

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es su alcance federal. La agenda de beneficios no estará concentrada exclusivamente en Buenos Aires, sino que incluirá recitales y festivales en diferentes provincias.

La intención es que clientes de lugares como Salta, Córdoba, Neuquén o Corrientes puedan acceder a beneficios y preventas vinculados con espectáculos que se desarrollen en sus propias regiones.

Celebridades e influencers fueron protagonistas de la jornada

En ese sentido, la iniciativa aprovecha la presencia de Banco Macro en distintos puntos del país para acercar su propuesta de entretenimiento a una audiencia más amplia y acompañar la oferta cultural que se desarrolla fuera de los grandes centros urbanos.

La cartelera se actualizará de manera permanente a través de los canales digitales de la entidad. Los clientes podrán consultar en la web y la App Macro los próximos eventos, las condiciones de cada beneficio y los pasos necesarios para participar de las preventas.

Andy Kusnetzoff, Luck Ra y una presentación a tono con la propuesta

El lanzamiento de la plataforma tuvo lugar en Torre Macro y contó con la conducción de Andy Kusnetzoff. Del encuentro participaron clientes, directivos de la entidad, artistas, periodistas y referentes del sector del entretenimiento.

Andy Kusnetzoff estuvo a cargo de la conducción del evento

El cierre estuvo a cargo de Luck Ra, que subió al escenario para brindar un show en vivo. La actuación del cantante cordobés funcionó también como una demostración concreta del concepto detrás de la nueva propuesta: llevar el universo de los espectáculos al centro de la experiencia del banco.

Luck Ra fue el encargado de ponerle música a la noche

De esta manera, Banco Macro busca ampliar el territorio en el que se relaciona con sus clientes. Ya no se trata solamente de acompañarlos en sus decisiones financieras, sino también en aquellos momentos que forman parte de sus planes personales: organizar una salida, encontrarse con amigos, viajar para ver a un artista o simplemente disfrutar de un recital.

El Banco Macro apuesta por acompañar al público argentino

La apuesta apunta, así, a que el banco deje de ser solamente el medio de pago detrás de una entrada y pase a formar parte de la experiencia que comienza mucho antes de que se encienda el escenario. Para conocer la cartelera completa y las condiciones de cada beneficio, los clientes pueden consultar los canales oficiales de Banco Macro.

“Para el mejor público del mundo, los mejores beneficios. Pensá en Macro”, concluyeron desde la compañía con su nuevo concepto ligado al mundo del entretenimiento.

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