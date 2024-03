Escuchar

Las variables que hacen a la actividad económica movieron nuevamente las proyecciones de empleo para el segundo trimestre en la Argentina. En el marco del fuerte ajuste del gasto público, decrecientes tasas de inflación previstas para los próximos meses y la caída del consumo, las perspectivas de contratación de personal por parte del sector privado cayeron nuevamente y perforaron el piso marcado por el período previo. Así lo exhibió la Encuesta de Expectativas de Empleo realizada por ManpowerGroup.

De acuerdo con el informe, que relevó la opinión de 700 empleadores argentinos en enero, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) es de +1%, ajustada por estacionalidad para el segundo trimestre. Esto se traduce en una baja de 1% y de 14%, en la comparación trimestral e interanual, respectivamente.

La cifra es resultado de la resta entre el porcentaje de empleadores que afirmó que pretende aumentar su grilla de personal (33%) vs. el de quienes apuntan a achicarla (32%). A su vez, según la encuesta, el 30% no prevé realizar cambios y el 5% restante no tomó una decisión. “Observamos que se avecina un trimestre con baja actividad económica, que podemos verlo reflejado en debilitamiento de la ENE, respecto al trimestre anterior”, advirtió Luis Guastini, director general en ManpowerGroup Argentina. Y añadió: “Sin embargo, hay sectores que, a pesar de mostrar una leve disminución respecto al trimestre anterior, mantienen sus expectativas positivas, como es el caso de Tecnología de la Información”.

Asimismo, de acuerdo con Christian Dodero, director de Red y Desarrollo de Canales de Negocios en la compañía, los resultados fueron motivados por un cambio en el consumo: “El crecimiento de segundas y de terceras marcas en distintos rubros de la industria, como alimentación, higiene y limpieza, está empujando la contratación de personal entre las pequeñas empresas, al igual que entre las grandes firmas que tienen estas alternativas dentro de su portafolio”, aseguró el ejecutivo a LA NACION.

A partir de estos resultados, la Argentina quedó en el último lugar del ranking regional de expectativas de contratación. La tabla es encabezada por Costa Rica (+32%) y México (+27%). A su vez, en la comparativa global, el país quedó en el penúltimo escalón, solo por encima de Israel (-1%) y de Rumania (-2%). “En la Argentina, todavía no hay una seguridad jurídica que permita a los inversores acercarse. En la medida en que eso se produzca, podremos escalar en el ranking, como lo hicieron Chile, Colombia y Brasil”, afirmó Dodero.

Análisis sectorial

De acuerdo con el reporte, tres de las nueve actividades económicas relevadas exhiben proyecciones positivas para el segundo trimestre: Tecnología de la Información (+11%); Finanzas y Real Estate (+4%); e Industrias y Materiales (+1%). En tanto, las perspectivas más débiles corresponden a Sanidad y Ciencias de la Vida (-14%); y Transporte, Energía y Servicios Públicos (-2%). Por su parte, los sectores de Servicios de Comunicación, Bienes y Servicios de Consumo, y Energía y Servicios Públicos reportan expectativas de contratación nulas.

A la hora de analizar las principales variaciones respecto del primer trimestre, el rubro de Finanzas y Real Estate encabeza el ranking (+16%). “Este resultado puede estar relacionado con una dupla de factores. Durante meses, los bancos llevaron a cabo un proceso de reestructuración, caracterizado por la reducción del número de sucursales y sedes centrales y la orientación de sus servicios hacia el ámbito digital. En ese sentido, entendemos que hay un incremento en el número de búsquedas de perfiles necesarios para esa transformación digital”, señaló Dodero a LA NACION. Y aclaró que esto se combina con una dinámica diferente en el sector de real estate: “Observamos una desaceleración en las operaciones de compra y venta. Como consecuencia, vemos una retracción en la demanda de perfiles en la construcción”.

En tanto, en la comparación interanual, según el reporte, las expectativas se debilitan en las nueve actividades económicas. Las disminuciones más significativas fueron registradas en Servicios de Comunicación (-36%); y Sanidad y Ciencias de la Vida (-28%). Para Dodero, entre los factores que podrían explicar la variación figuran: el fuerte incremento de personal registrado el año pasado por las empresas de comunicaciones; y el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Análisis regional

Según el informe, en dos de las seis regiones del país, los empleadores prevén aumentar sus nóminas durante el segundo trimestre del año. La región del Noreste Argentino (NEA) lidera esta tendencia (+5%), seguida por el AMBA (+1%). Para Dodero, la performance del NEA es apalancada por dos industrias pujantes: la yerbatera -que está ajustando sus estructuras para profesionalizarse y exportar- y la maderera. Y a esto se suma -según precisó- el turismo extranjero de los fines de semana, motivado por los beneficios cambiarios.

En la otra punta del ranking, se ubica la Patagonia, con las expectativas de contratación más débiles (-11%). De acuerdo con Dodero, la variación fue consecuencia de una retracción del sector turístico tanto nacional como extranjero -que anteriormente era muy pujante-, y por la cautela adoptada por empresas del sector de oil & gas, en la medida que no hubo lanzamientos de nuevos proyectos y ya realizaron las contrataciones para aquellos que están corriendo.

En la comparación interanual, las expectativas de contratación cayeron en las seis regiones. Patagonia quedó a la cabeza (-45%), mientras que la región Pampeana, en el segundo escalón (-23%), impactada por la retracción de la industria automotriz.

