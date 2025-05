Camellos versus unicornios: la razón por la cual las startups latinoamericanas se llevan la atención de los fondos de capital de riesgo

PORTO ALEGRE - Los unicornios fueron durante años las estrellas del mundo startup. Se trata de aquellas compañías tecnológicas que son casi únicas en su especie, las criaturas mitológicas del mundo emprendedor, que se caracterizan por haber alcanzado una valuación de US$1000 millones. Sin embargo, entre la incertidumbre que dejó la pospandemia y en plena turbulencia global por los aranceles, hoy los fondos de capital de riesgo prestan más atención a lo que denominan como las empresas “camello”: negocios resilientes, rentables, robustos.

Mucho de eso tienen las startups latinoamericanas, que durante tres días se congregaron en Porto Alegre para celebrar la cuarta edición de South Summit Brasil, evento que fue coorganizado por IE University entre el 9 y 11 de abril. Caminaron junto al río Guaíba —el mismo que un año atrás arrasó con la ciudad— más de 700 speakers, 2000 inversores y 150 fondos de inversión con una cartera de gestión cercana a los US$215.000 millones. No por nada este año el lema fue “Beyond Resilience” (más allá de la resiliencia, en español).

“El modelo de unicornios funciona bien para lo que fue inventado. Hace veinte años creció orgánicamente y se configuró para la industria del software en Silicon Valley, cuando en ese momento concentraba el 90% de las inversiones de capital de riesgo del mundo. Todo eso ha cambiado. Hoy los fondos de capital de riesgo que están aquí buscan más camellos que unicornios. O sea, buscan empresas resilientes, robustas, que buscan rentabilidad desde el primer momento y que no necesariamente tienen que tener una inversión de miles de millones para crecer a toda costa hasta que a lo mejor en algún momento averiguan cuál es su modelo de negocio o consiguen crear un monopolio", dijo Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School.

Justamente, tras un período de consolidación, la inversión de capital de riesgo en América Latina se estabilizó hasta el año pasado, de acuerdo con el reporte anual de la asociación Lavca. En 2024 los inversores desembolsaron unos US$4500 millones en la región, un aumento interanual del 8%, pero muy lejos del pico de US$16.000 millones que se llegó a registrar en 2021. Mientras que al observar la dinámica del venture capital, una forma de financiamiento para empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, el año pasado captaron US$548 millones provenientes de 52 fondos, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Juan José Guemes, en el South Summit Brasil

“Durante la pandemia, no bajó la inversión. Aunque el dinero es miedoso, ahí estaba. Ahora, con el 2021 las inversiones en capital de riesgo se multiplicaron por cuatro, fue una época alucinante. Y después empezó a decrecer, porque empezó la crisis, la inflación y la inquietud. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Que cuanto más se invertía, cuanto más dinero se tenía, cuanto más grande la empresa se iba haciendo, pero con pérdidas, más valías. Pero lo que el inversor quería ver es una cuenta de resultados como Dios manda. Por eso empezaron a perseguir para que tengan un ebitda positivo. Y me parece muy bien, yo creo que la inversión y el quemar el dinero tiene que ser hasta un determinado punto, pero también tiene que haber una cuenta de resultados positiva. Porque las empresas están para ganar dinero, no para quemar, quemar y quemar", resumió María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, en diálogo con LA NACION.

Uno de los eventos centrales del South Summit Brasil 2025 fue la Startup Competition. Hubo más de 2100 candidaturas y finalmente 50 startups llegaron a la final, tres de ellas argentinas. Sus fundadores se subieron a un escenario e hicieron un pitch sobre su proyecto ante el jurado, aunque en la sala también daban vuelta los managers de los fondos de capital de riesgo.

“Si lo que quieres es resolver un problema específico de tu región, necesitas una persona que lo entienda. No se le va a ocurrir a un innovador que esté sentado en Silicon Valley y que va a montar una cosa supercool, superinteresante, pero que es un problema solo de Estados Unidos. Allá no tienen un problema de acceso a las finanzas, a una educación de calidad, o de acceso al médico. Por eso creo que los inversores se están fijando ahora en otras formas de crear empresas, startups en Latinoamérica, de empresas mucho más resilientes, de empresas que buscan rentabilidad desde el primer momento y que están siendo objeto de su deseo y de su inversión“, agregó Güemes.

María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit

Talento argentino: de Córdoba al mundo

El talento argentino se destacó en Porto Alegre: en la Startup Competition, Wise CX fue una de las diez finalistas. La idea del negocio nació en 2015, cuando sus fundadores se cansaron de tener que esperar durante horas a que las empresas respondieran en las líneas de atención al cliente. Estar con el teléfono pegado en la oreja sin poder hablar con una persona, o mandar un mensaje por WhatsApp y que siempre conteste un operador distinto, también era un punto de dolor para las empresas. Y con la llegada de las redes sociales, se fueron sumando cada vez más vías de comunicación sin atender.

Ante esa problemática, David Cabrera y Pablo Cavallo crearon una plataforma omnicanal de atención al cliente, para canalizar en una sola vía todos los pedidos que llegaban por email, chat, teléfono, Facebook y hasta TikTok. Con el tiempo y la llegada de clientes, ampliaron la experiencia del cliente a otros productos relacionados para que las empresas se relacionen con sus consumidores, con plataformas de gestión, envíos de campañas de marketing salientes, análisis conversacional inteligente, monitoreo de redes sociales y asistentes creados por inteligencia artificial.

“Hoy es un diseñador de agentes AI con tecnología conversacional de manera natural. Lo que hace es tratar de automatizar esa primera capa de contacto con los clientes y solamente en caso de que no lo pueda resolver, recién ahí deriva hacia agentes humanos. Esto abre un mundo de oportunidades, donde podés automatizar tareas y entender quién está detrás, quién es tu cliente. Es un momento disruptivo en la industria, como cuando salió WhatsApp y las empresas se resistían, pero lo terminaron incorporando. Lo que no cambia es la esencia o el propósito de cara al cliente”, explicó Cabrera, CEO de Wise CX.

El gran catalizador para la expansión de la compañía fue Wayra Argentina, la aceleradora de empresas de Telefónica, luego de que 2016 los seleccionara para darles un capital semilla. Desde 2017, la tasa de crecimiento de la empresa se duplicó año tras año, mientras que en 2024 crecieron un 60%. “Lo que sucede es que cada vez que vas dando saltos, cada vez termina más difícil crecer”, explicó su fundador, oriundo de Las Varillas, un pueblo de Córdoba con 20.000 habitantes. Pero resalta que la compañía fue rentable desde el día cero. “Hace siete años no se hablaba de ser rentable”, acotó.

Pablo Cavallo y David Cabrera, fundadores de Wise CX

Si bien la compañía nació en la Argentina, hoy el 70% de sus clientes están en el exterior. Con más de 200 colaboradores en América Latina y España, tienen más de 1000 clientes en países de la región y Estados Unidos, sobre todo en Colombia, Chile, Perú y Uruguay. Este año buscan empujar el negocio en países donde todavía no están “tan fuertes”, como Brasil y España, pero el objetivo a mediano plazo es convertirse en “una empresa global”.

“Estamos viviendo un momento único. Es un punto de inflexión para el customer experience, porque creemos que todas estas nuevas tecnologías de entendimiento del lenguaje natural lo que van a hacer es elevar la calidad de atención al cliente de las compañías. Y, por ende, las compañías van a vender más. No tiene que ver tanto con reemplazar humanos con robots, como todo eso que se habla, sino todo lo contrario. Tiene que ver con dejar que los humanos hagan cosas que realmente aportan valor, las más complejas, y que se aliviane todo lo que puede ser automatizable. Este ya no es el futuro, es el presente, y las empresas pueden aprovecharlo para vender más, ser más eficientes y ahorrar costos, pero sobre todo para tener al cliente más contento", sumó Pablo Cavallo, cofundador y responsable de producto y tecnología de Wise CX.

Para los emprendedores, la resiliencia también es la clave que marca el éxito de una empresa. Durante el desarrollo de la startup tuvieron que dedicarle “demasiada energía a cosas muy básicas que en otros países no existen”, como una inflación que en 2023 llegó a los dos dígitos mensuales, distintos tipos de cambio, dificultades para pagarles a los proveedores del exterior para mantener en funcionamiento sus servidores.

“Nos curtió de una manera, que actualmente no nos parece nada imposible. Yo creo que esa es la característica del emprendedor argentino, que en el mundo está muy bien visto. Siempre va a haber problemas, pero la característica que tiene un emprendedor es esa resiliencia y el no darse por vencido, ver soluciones más allá de esa roca que se presenta", cerró Cavallo.