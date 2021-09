Carlos Bayala: “No vamos a sobrevivir más de 50 años si no dejamos de ser monoplanetarios”

En un paisaje típico de Londres gris y lluvioso, Carlos Bayala tenía que ir a buscar a su hijo al colegio. Desbloqueó su celular y con el dispositivo accedió a una bicicleta eléctrica que estaba en la vereda, esperando a ser tomada por algún peatón. “No era el mejor día para tomarla, me empapé, pero lo hice porque estaba disponible de una forma sencilla. Este es uno de los grandes secretos de los próximos pasos de la movilidad. No necesariamente pasará por las opciones más convenientes, sino por las más fáciles y rápidas en la decisión. Eso va a definir a los transportes que tendrán éxito de los que no”, explicó el fundador y director creativo de New Creative Sciences, firma que es asesora de comunicación de la NASA, la Agencia de la ONU para los Refugiados y del proceso de pacificación de FARC en Colombia.

En términos de innovación del área, Bayala explicó que una de las ideas que más le fascinan de la NASA es la concepción que tienen de cara al futuro. “Nosotros como especie no vamos a sobrevivir más de 50 años si no encontramos una manera de dejar de funcionar como monoplanetarios”, dijo, en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el evento “Movilidad”, organizado por el medio.

Se refirió a la posibilidad de habitar la Luna y contó que está trabajando en conjunto con la NASA en el programa Artemis, la primera misión liderada por dos astronautas mujeres que viajarán hacia allí en el cohete más grande de la historia.

Carlos Bayala, fundador y director creativo de New Creative Sciences FABIAN MALAVOLTA

Autos voladores

A la hora de hablar sobre vehículos voladores, Bayala contempló que determinarán su éxito factores como “la barrera energética”, que se refiere a la capacidad de volar sin gastar una cantidad extraordinaria de energía. Además, planteó si será culturalmente aceptable la polución visual, sonora e incluso dinámica generada en su entorno.

“¿Las ciudades van a seguir siendo más grandes o van a empezar, de manera sutil en un principio, y luego más dramática, a desintegrarse y redistribuir la población?”, se preguntó, y añadió que “con la crisis del Covid, mucha gente redescubrió su manera de vivir en otros lugares y no en los suburbios, sino a kilómetros de distancia”.

A partir de esa idea, desde su compañía New trabaja en un proyecto de habitabilidad urbana en Chacarita. El objetivo es generar la mayor cantidad de utilización de recursos, tareas y recreación en la menor superficie. “Es más parecido a cómo eran las comunidades en la Edad Media, cuando la acción se desarrollaba a no más de 10 cuadras, extensión en la cual la gente pueda encontrar todo lo esencial sin que le resulte aburrida esa realidad”, explicó.

A partir de su experiencia de vivir en el exterior, Bayala sostiene que la Argentina está bien encaminada en la creación de bicisendas, pero que todavía le resta comprender la matriz energética no como un lujo, sino como una necesidad. “Hay una idea impositiva incluso, en la que comprarte un auto eléctrico es un esnobismo, cuando en realidad es una necesidad desde el punto de vista de respirabilidad de una ciudad”, finalizó.