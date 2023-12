escuchar

Adam Grant lo hizo de nuevo. El psicólogo organizacional de Wharton School y autor de bestsellers como Repensar y Originales, acaba de lanzar un nuevo libro con foco en la ciencia que hay detrás de alcanzar grandes objetivos a través de la exploración de todo nuestro potencial. Potencial Oculto es el nombre de su nuevo trabajo en el que identifica tres componentes centrales para explorar en donde suelen esconderse muchas habilidades y potenciales inexplorados: nuestro carácter, las estructuras que nos sostienen y los sistemas que usamos y de los que somos parte. “El carácter es la capacidad de priorizar tus valores sobre tus instintos”, explica. Eso incluye aceptar la incomodidad al cometer errores que son parte del proceso de aprendizaje y ser como una esponja al absorber nuevas ideas e información. “Las habilidades de carácter equipan a un procrastinador crónico para cumplir con una fecha límite”, ejemplifica. Al segundo pilar lo nombra como al “andamiaje” que nos sostiene: la mayoría de nosotros necesitamos una estructura para sostener nuestra motivación en medio del agotamiento, el aburrimiento o la duda. El andamiaje “nos ayuda a desarrollar la resistencia para superar los obstáculos que se presentan y nos limitan”, escribe Grant. Un tipo de andamiaje es enseñar a otros, donde las investigaciones muestran que hacerlo impulsa el propio aprendizaje. Los niños mayores parecen beneficiarse al darles explicaciones a sus hermanos menores, por ejemplo.

El tercer pilar son nuestros propios sistemas y los que nos enfrentamos en el trabajo y la vida académica. Aquí advierte sobre sesgos sistémicos que a menudo limitan las oportunidades de las personas de grupos subrepresentados o de quienes enfrentan obstáculos en una etapa temprana de la vida. “Un fracaso temprano seguido de un éxito posterior es una señal de potencial oculto”, señala. Tanto las estructuras como los sistemas, nos ayudan a desarrollar hábitos y a darle sustento a nuestros intentos. A darle cierto orden a nuestro desarrollo, pero hay que estar atentos a que no sean, a su vez, limitantes de nuestros talentos no tan obvios, esos que a veces no nos animamos a explorar justamente por temor a salirnos de la estructura conocida.

Además de estos tres componentes, Grant desarrolla más recomendaciones que pueden ensanchar nuestro potencial. Ponernos en situaciones que nos obligan a explorar, como practicar idiomas con personas que no hablen el nuestro y a abrazar las pequeñas mejoras. “Perseguir el perfeccionismo no se correlaciona con ninguna mejora en el desempeño”, advierte. También pedirle a personas de confianza que valoren nuestro trabajo en una escala del 1 al 10 y luego preguntarles cómo podríamos acercarnos a mejores marcas en distintas áreas. Y aceptar consejos de personas con perspectivas bien diversas. La última línea de la columna de hoy es la última de 2023: te deseo que arranques el 2024 desplegando todo tu potencial. Especialmente el oculto.