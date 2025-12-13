Cómo ahorran los argentinos: radiografía de un hábito que se transforma

No hay dudas de que los hogares argentinos están atravesados por la economía, por el bolsillo y por las mil maneras de conseguir tranquilidad financiera o, al menos, evitar los sobresaltos. Según un relevamiento realizado recientemente por Brain Network, consultora especializada en servicios de investigación para la industria financiera, el 84% de los encuestados considera que ahorrar es importante; sin embargo, el 56% asegura llegar “con lo justo” a fin de mes, sin margen para el ahorro.

El 30% ahorra “eventualmente” y solo el 13,5% lo hace “habitualmente”. Mirando en retrospectiva, casi el 52% dijo que su capacidad de ahorro disminuyó respecto de hace un año. La encuesta se realizó en noviembre sobre usuarios de nivel socioeconómico ABC1 a C3 que poseen al menos un servicio financiero (ya sea una cuenta bancaria o una billetera virtual).

Ahora bien, ¿en qué ahorran y cómo invierten quienes sí pueden separar dinero habitualmente? Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, pone blanco sobre negro cómo, de a poco, va cambiando el modo de gestionar las finanzas personales: “El 35% respondió que la única alternativa segura es comprar dólares. El porcentaje podría haber resultado mucho mayor en un país tan pendiente del dólar; sin embargo, lo que refleja es que casi dos tercios no está necesariamente de acuerdo con esto y evidencia una transformación en los hábitos en relación con el ahorro y la inversión”.

Relación con el riesgo

Otro dato que surge del relevamiento de Brain Network es que los argentinos mantienen, en general, una relación conservadora con el riesgo, y esto es más marcado en los niveles socioeconómicos más bajos.

En segmentos de ingresos más altos, “empieza a notarse más interés por otro tipo de instrumentos, como los Fondos Comunes de Inversión (FCI), bonos, acciones y criptomonedas”, apunta Holzman.

Con menos recursos, en tanto, priorizan la liquidez “y su único vínculo con la inversión es la cuenta remunerada”, dice Holzman, y pasa a números el resultado de la última encuesta: “El 35,3% tiene un nivel de conocimiento bajo sobre inversiones, mientras que el 55,3% cuenta con un nivel medio y solo el 9,5% tiene nivel alto. En ese sentido, solo un 5,2% define tener un perfil de riesgo agresivo”.

La IA ocupa un rol cada vez más relevante a la hora de orientar a los inversores sobre qué hacer con sus ahorros Freepick

Puertas adentro de los brokers, perciben también esta necesidad de la sociedad de ir explorando nuevas alternativas de inversión y de formas de generar rendimientos: “En IOL Inversiones observamos que, en los últimos dos años, la preferencia dominante fue la búsqueda de cobertura: compra de dólares y cedears, impulsada por la inflación alta y la volatilidad cambiaria”, desgrana Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL.

Sin embargo, avanza: “Vemos un cambio de tendencia para 2026. Con un escenario de menor inflación y devaluación moderada, el inversor se está moviendo hacia estrategias más equilibradas y de largo plazo”.

Una mirada similar tiene Auxtin Maquieyra, gerente comercial en Sailing Inversiones. “Luego de décadas de problemas económicos y pérdida de poder adquisitivo, notamos ahora que los argentinos priorizan instrumentos que resguarden el capital y ofrezcan rendimientos moderados en dólares”, explica el ejecutivo.

“En ese marco —avanza Maquieyra— las Obligaciones Negociables siguen siendo la inversión más utilizada, principalmente por su perfil conservador y las tasas atractivas en moneda dura que ofrecen compañías de primera línea”.

En Front, una fintech que promueve el ahorro y la inversión por objetivos o metas, “los usuarios pueden ver en qué invierten otros inversores de la plataforma (siempre que la otra persona acepte la solicitud), y eso nos da una buena radiografía del comportamiento real”, dice Alan McCarthy, CEO y cofundador de Front. “Hoy el 63% de los usuarios tiene cedears, y dentro de ellos los tecnológicos son claramente los más elegidos”, resume.

“También notamos una mayor adopción de acciones argentinas. Desde que asumió Milei, creció más de 80% la cantidad de usuarios con exposición a empresas locales, lo cual está directamente ligado a los precios atractivos que siguen mostrando los activos argentinos”, aseguró.

Experiencia personal

Los usuarios de productos financieros no son todos iguales y, en base a sus necesidades, ingresos y capacidad de ahorro, los bancos, brokers y fintechs diseñan estrategias ad hoc.

Malatesta plantea escenarios basados en la experiencia: “Vemos un usuario más activo, más informado y con expectativas claras. Busca soluciones simples, globales y personalizadas”.

La encuesta de Brain Network también va a ese punto. Resalta justamente los atributos que los argentinos más valoran cuando se trata de manejar ahorro e inversiones: “Simplicidad, rapidez y transparencia”. “Esos serán los ejes claves para lograr penetrar en sectores que desconocen y/o no se animan a probar nuevos instrumentos”, dice Holzman.

Para acercarse al cliente, la clave girará en tres ejes desde la mirada de Brain Network:

• Comunicación con menos tecnicismo, más clara.

• Segmentación: identificar las necesidades particulares de cada grupo con abordajes diferenciados, con distinto grado de acompañamiento, sofisticación y hasta formato de atención.

• Personalización: “Las recomendaciones y propuestas tenderán a ser hiperpersonalizadas para cada cliente, considerando además su nivel de saldos, sus gastos/consumos y otras preferencias. La IA jugará un rol fundamental”, aporta Holzman.

IA al frente

Por otra parte, la IA seguirá ganando terreno y será un actor fundamental en el diseño de propuestas para los inversores minoristas, tanto para atraerlos como para fidelizarlos.

“En Front lanzamos un asistente virtual impulsado por IA a través del cual los usuarios podrán recibir consejos de grandes inversores históricos como Warren Buffett, Benjamin Graham o John Maynard Keynes.

“Esta innovación posiciona a Front como la primera plataforma en el mundo en combinar el aprendizaje de figuras legendarias con la personalización extrema para el ahorrista amateur. A diferencia de otras herramientas financieras que usan IA como un complemento, Front fue construida desde sus cimientos con esta tecnología”, apunta McCarthy.

“Nuestro foco para 2026 es acompañar la evolución de nuestros clientes. Vamos a profundizar el uso de analítica e inteligencia aplicada, seguir ampliando funcionalidades —como la inversión directa en EE.UU., CCL Simple y nuevos Fondos Comunes de Inversión IOL que se sumarán a los existentes”, dice Malatesta de IOL.

“También vamos a consolidar verticales estratégicas como IOL Empresas y Wealth Management, que hoy crecen a triple dígito”, agrega la ejecutiva y adelanta que lanzarán “una nueva app offshore desde Uruguay para que los argentinos puedan diversificar su patrimonio con una propuesta verdaderamente global”.

Finalmente, ¿cuál es el objetivo principal de los argentinos que logran ahorrar sistemáticamente? Según los datos relevados por Brain Network, en un listado que admitía respuestas múltiples, siete de cada diez ahorra e invierte como “resguardo ante eventualidades”; casi cuatro de cada diez para viajes y vacaciones; el 25% para su fondo de retiro, y empatan con un peso del 20% otros destinos como reformas en la vivienda, comprar o cambiar el auto y encarar algún emprendimiento.