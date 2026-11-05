Con deudas por más de $3000 millones, la marca de bikinis MMBI entró en concurso preventivo

Bikinis Mumbai se suma a la nómina de empresas textiles con dificultades financieras. La sociedad, creadora de la marca de trajes de baño y lencería MMBI, entró en concurso preventivo de acreedores, tras declarar un pasivo consolidado de $3066 millones.

La medida fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°27, a cargo de Virginia Villarroel. La misma busca resguardar la continuidad de la empresa y contener los embargos sobre sus cuentas.

Bikinis Mumbai fue fundada a mediados de 2019 por Luciana Danduono y Matías Alfini. Sin experiencia en el mundo emprendedor, iniciaron el proyecto en el barrio porteño de Villa del Parque, apostando sus ahorros a una primera producción de 300 unidades.

Luciana Danduono y Matías Alfini iniciaron el proyecto en el barrio porteño de Villa del Parque

“Tuvimos nuestra primera reunión con un taller con la idea de invertir todos nuestros ahorros y empezar con 100 bikinis... ¡Lo que terminó en una primera producción de 300 unidades! Era una locura, un riesgo absoluto en nuestras vidas; estábamos apostando todo y, obviamente, teníamos un miedo terrible a no poder venderlas”, señalan desde la firma en su sitio web.

Y añaden: “Esos 300 bikinis llegaron y llorábamos de felicidad. Empezamos a hacer showrooms en nuestras casas o lugares prestados, pero siempre en nuestro barrio de origen, Villa del Parque, y de a poquito, con mucho esfuerzo, mucha garra, mucho corazón, empezó a formarse esta comunidad”.

Impulsada por una fuerte estrategia digital que supera los 600.000 seguidores en redes sociales, la firma consolidó una red comercial, hoy compuesta por un local propio en Villa del Parque, una sucursal sobre la avenida Córdoba y franquicias en Córdoba y Tucumán.

Para 2018, desde la firma ampliaron la curva de talles de tres a seis, lo que los llevó a participar en la Ley Nacional de Talles en el Congreso de la Nación: fueron invitados por la diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, para contar su experiencia. Y en 2025, Mumbai inauguró una planta industrial de 1000 metros cuadrados en la zona norte del conurbano bonaerense, equipada para integrar todo el proceso de corte, confección y control de calidad. La reconversión productiva fue financiada mediante endeudamiento bancario y avales de Sociedades de Garantía Recíproca.

Las causas del ahogo financiero

De acuerdo con la presentación judicial, la ecuación económica de la pyme colapsó a partir del primer cuatrimestre de 2026. Entre los factores determinantes se destacan:

Caída de las ventas: durante abril, la facturación se redujo a niveles cercanos al 20% de los promedios históricos de la empresa.

durante abril, la facturación se redujo a niveles cercanos al 20% de los promedios históricos de la empresa. Descalce de plazos: la firma operaba con cobranzas mayoristas a 30, 60 y 90 días, mientras afrontaba vencimientos bancarios y financieros de periodicidad quincenal y semanal.

la firma operaba con cobranzas mayoristas a 30, 60 y 90 días, mientras afrontaba vencimientos bancarios y financieros de periodicidad quincenal y semanal. Acumulación de cheques rechazados: entre el 31 de marzo y el 2 de junio de 2026, la sociedad registró 27 cheques rechazados por falta de fondos, lo que desencadenó el cierre de cuentas e intimaciones bancarias.

entre el 31 de marzo y el 2 de junio de 2026, la sociedad registró 27 cheques rechazados por falta de fondos, lo que desencadenó el cierre de cuentas e intimaciones bancarias. Incapacidad de trasladar costos: la imposibilidad de absorber los incrementos de insumos por la elasticidad de la demanda agravó el margen operativo.

Los estados contables acompañados en la causa reflejan un activo de $2276 millones -compuesto mayoritariamente por stock de mercadería e insumos valuados en $1875 millones y maquinarias por $187 millones- frente a un pasivo de $3066 millones.

En 2019, participaron en el debate por la Ley Nacional de Talles en el Congreso de la Nación

El desglose de la deuda comprende deuda bancaria y financiera ($1717 millones, exigida por nueve entidades), deuda fiscal y previsional ($1330 millones, con ARCA como principal acreedor público), deuda laboral y contingencias ($18 millones). A este pasivo contable certificado, desde la empresa adicionaron en su presentación una estimación de deuda comercial por $124 millones con proveedores de insumos y talleres textiles.

Cronograma judicial

Tras decretarse la apertura del concurso, el juzgado determinó que los acreedores tendrán tiempo para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura hasta el 5 de febrero de 2027.

En tanto, el período de exclusividad vencerá el 4 de noviembre de 2027, fecha en la cual la empresa deberá contar con las conformidades de los acreedores para su propuesta de acuerdo preventivo. Se trata del plazo legal para que el concurso sea homologado y pueda evitar la quiebra.