Mercado Libre cae en Wall Street tras presentar sus resultados del tercer trimestre

Las acciones de Mercado Libre caen en Wall Street. Tras la presentación de su balance financiero relativo al tercer trimestre del año, los papeles de la firma comenzaron a cotizar a la baja en el after market de ayer, en la Bolsa de Nasdaq.

Al cierre de la rueda de ayer, miércoles 4, las acciones cotizaban a US$1739,88, lo que representaba una suba del 4,68% respecto del cierre anterior (US$1662,16). Para la apertura de la rueda de hoy, el precio ya había retrocedido a US$1595,22. Y hacia el mediodía, se derrumó a US$1480, un valor que no pisaba desde inicios de 2024 .

Ayer, el gigante del comercio electrónico creado por Marcos Galperin reportó ingresos netos y financieros por US$10.750 millones en el tercer trimestre del año, lo que representó un crecimiento del 45% frente al mismo período del año pasado.

Las acciones de Mercado Libre tocaron valores de inicios de 2024

El resultado neto alcanzó los US$448 millones, mientras que el operativo fue de US$676 millones (-6,5%), con un margen del 6,3% (-3,5%). Estos últimos indicadores mostraron una reducción frente al trimestre anterior, en un contexto de mayores inversiones para ampliar la capacidad logística, extender los envíos gratuitos e impulsar el negocio en Brasil.

“Aunque las ventas treparon 45%, la estrategia de ceder margen para ganar escala mediante envíos gratis y mayor infraestructura logística volvió a castigar su rentabilidad operativa”, analizaron desde IOL.

En el comunicado, desde la compañía explicaron que la capacidad de fulfillment —la infraestructura destinada al almacenamiento, preparación y despacho de pedidos— aumentó casi un 20% respecto del segundo trimestre. Y según precisaron, la expansión fue mayor que la registrada en el mismo período del año pasado, cuando había crecido un 10%, y respondió a la preparación para la temporada alta de ventas.

“Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más su dinero a Mercado Pago, y quienes hacen ambas cosas son nuestro grupo de mayor crecimiento. Ese engagement genera escala, y la escala nos hace más eficientes, lo que nos da margen para seguir invirtiendo. Con el comercio migrando al canal online al ritmo más rápido desde 2020, el engagement que construimos hoy definirá nuestro liderazgo en los próximos años”, afirmó Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.

El desempeño por mercado

De acuerdo con el reporte, en el negocio de comercio electrónico, el volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) alcanzó los US$23.000 millones, con un crecimiento interanual del 33% en términos de moneda constante. En tanto, la cantidad de artículos vendidos aumentó un 36%, hasta los 867 millones, y los compradores activos únicos crecieron un 22%, hasta aproximadamente 94 millones.

Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre desde el 1° de enero

Brasil fue el mercado de mayor crecimiento: el GMV avanzó un 36% interanual en moneda constante y los artículos vendidos aumentaron un 45%. En México, el GMV creció un 21% en moneda constante y los artículos vendidos aumentaron un 25%.

En la Argentina, el GMV avanzó un 40% interanual en moneda constante y los artículos vendidos crecieron un 19%. En el país, durante septiembre, Mercado Libre amplió los beneficios de envío gratuito de MELI+ para productos de menor precio en toda su red logística. Y según la compañía, la medida elevó la penetración de los envíos gratuitos a niveles similares a los de Brasil y México, mientras que la frecuencia de compra alcanzó un máximo histórico.

La división fintech también registró avances durante el trimestre. Mercado Pago alcanzó los 93 millones de usuarios activos mensuales, un crecimiento interanual del 29%. Los ingresos netos del negocio aumentaron un 42% en dólares, hasta los US$4600 millones, mientras que el volumen total de pagos llegó a US$109.000 millones, un 53% más que un año antes.