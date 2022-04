Creatividad responsable. La publicidad se hace cargo de la agenda ambiental y social

La filosofía de las empresas B es clara: implica llevar el triple impacto al mundo de los negocios. ¿Qué significa? Que es posible obtener ganancias al mismo tiempo que se cuidan los aspectos sociales y ambientales que conlleva toda actividad. Este movimiento fue creciendo, al punto en el que hoy existen hasta empresas de publicidad que piensan la comunicación desde este concepto.

Este fue el motor que tuvo Mariano Leguizamón para fundar Salommon Ideas Buenas. “Somos un grupo de valientes que mirándonos a los ojos un día asumimos nuestra responsabilidad en este mundo y decidimos empezar a transformarlo entendiendo que donde hay una problemática puede y debe haber una solución, sin importar las fronteras”, define este empresario.

Salommon Ideas Buenas es la primera agencia de publicidad en certificar como empresa B, y tiene la particularidad de estar impulsada principalmente por profesionales con espíritu emprendedor. “Nos animamos a buscar soluciones sociales y ambientales utilizando el gran poder de las ideas y la innovación. Nacimos como agencia de publicidad, y con el tiempo fuimos trascendiendo el formato, transformándonos en un hub de innovación social y ambiental”, añade Leguizamón.

Para que esto fuera posible hubo una alianza que se volvió trascendente. “Después de trabajar en conjunto para diferentes proyectos con Sarape Social, desde México, decidimos unirnos. Este fue un aprendizaje que nos dejó la pandemia: no existen las fronteras para la creatividad. Esto nos da la posibilidad de ofrecer un servicio regional y global. Podemos decir que renacimos durante la emergencia sanitaria del Covid-19. Siempre a lo supuestamente malo hay que buscarle el lado bueno, el lado B”, reflexiona este creativo.

Lo cierto es que el trabajar de manera colaborativa es una de las características de las empresas B. Y, como asegura Leguizamón, “nuestro planeta necesita más una unión cocreativa que fijarnos en la competencia”.

“Nuestro propósito es crear riqueza social, ambiental y económica, aplicando la creatividad social para mejorar las cosas. Por ejemplo, integrando al equipo a personas con discapacidad y de barrios vulnerables. También trabajamos colaborativamente en comunidad con otras Empresas B y del ecosistema sostenible. Juntos generamos cambios sociales y ambientales, y utilizamos la rentabilidad como motor para crear soluciones a los problemas socioambientales”, explica el publicista.

Clima de trabajo

Un punto importante que desde Salommon Ideas Buenas destacan es que el clima de trabajo es fundamental para poder avanzar. “Junto a Hassan Oropeza Rizc, Marien Aubert y Gabriel Rienzi liderando desde México Sarape Social, fuimos más allá de la zona de comodidad, buscando cocrear una empresa que nos alegre el día al verla crecer, haciendo que los demás también se desarrollen. El propósito de triple impacto está en nuestro ADN”, cuenta el fundador de la firma.

En estos años de trabajo Salommon Ideas buena fue reconocida como Best For The World 2019, por su trabajo con la Comunidad, y Sarape logró lo mismo en 2019 y 2021 en la categoría de Gobernanza. “Este reconocimiento se le otorga a las mejores Empresas B del mundo”, aclara Leguizamón.

“Somos una empresa que piensa primero en las personas”, dicen, y por eso no sorprende que aseguren concentrarse en las problemáticas que demandan soluciones de raíz. “Conectamos a las empresas, gobiernos y organizaciones con su objetivo de generar valor a través de su impacto. Para esto usamos una metodología efectiva, que va desde la investigación, el diagnóstico siguiendo por su diseño y planeación, ejecución, comunicación, generación de evidencias, medición y evaluación y seguimiento”, enumera el fundador.

Ahora bien, ¿qué es el marketing social que ellos hacen? “Co-creamos soluciones estratégicas basadas en datos para generar awareness sobre temáticas sociales, impulsamos cambios de comportamiento y adopción de hábitos positivos. Y para esto utilizamos los canales de comunicación, como medios tradicionales, digitales y activaciones”, cuenta Leguizamón.

En este sentido, Sarape Salommon (la conjunción de ambas firmas) aporta el valor agregado de combinar un mix de profesionales publicitarios y especialistas en sustentabilidad; algo que no abunda.

“Los consumidores que buscan marcas con propósito crecen cada día, siendo uno de los mercados de mayor crecimiento y proyección al futuro. A su vez, las marcas reconocen que la sustentabilidad es un activo de la empresa, y eso se ve reflejado en los consumidores que son quienes exigen a las marcas”, indica Leguizamón.

Impacto generalizado

Las exigencias de los consumidores en materia de sustentabilidad también impactam en las políticas de compras privadas y públicas de los gobiernos. “Es una nueva economía que potencia y beneficia a las empresas y consumidores. Buscamos que todas las empresas asuman el compromiso y la inclusión de personas vulnerables, cuidando el ambiente”, refuerza el creativo.

“Ayudamos a las empresas a establecer las bases estratégicas de una marca con impacto”, resume este empresario. ß