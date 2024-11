Cristina Lorenzo: “Estamos viviendo una situación de no restricción y no sabemos qué hacer”

Cristina Lorenzo lleva 26 años trabajando en Oracle y desde junio de 2022 es la gerente general para la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. “Creo que vamos a hacer historia con la alianza con Amazon Web Servicies” , dijo al referirse al acuerdo entre dos de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, que se anunció en septiembre y que posibilita que ahora se puedan usar las aplicaciones y bases de datos de Oracle en la plataforma de Amazon, cuando antes eran competidoras directas, sobre todo en el sector base de datos y servicios de nube. “Es ganar o ganar” , agregó al explicar que ambas se benefician con el cambio, pero especialmente favorece a los clientes. Se trata de dos de las empresas con más capitalización bursátil del mundo. Amazon ocupa el cuarto lugar (US$576.622 millones) y Oracle el 19 (US$145.498 millones).

En una extensa entrevista con LA NACION, la directiva se refirió a los planes de inversión de la multinacional en el país, analizó por qué el mercado argentino perdió peso en los últimos años y se mostró optimista en que vuelva a ocupar un lugar relevante en América Latina. “Me duele en el corazón que no estamos más terceros. Llegamos a ser casi segundos”, se sinceró al referirse al lugar que ocupa la Argentina en la región. “Y o sé que el mejor año va a ser el año que viene, pero quiero llegar a fin de este año pudiendo demostrar con los números de Oracle que la Argentina ya cambió”, expresó.

Lorenzo también explicó los planes para que se instale un data center en el país e indicó que hay tres opciones que analiza Oracle, el más ambicioso implicaría un desembolso de US$100 millones. “ Se pueden esperar mayores inversiones este año y, sobre todo, en 2025 en el país . Los directivos globales creen en la Argentina”, señaló. Al respecto elogió las recientes medidas del Gobierno, como la baja del Impuesto País y la flexibilización laboral. “ E stamos viviendo una situación de no restricción y no sabemos qué hacer. Es como que le sacás la jaula al hámster y qué se yo qué hace”, reflexionó al apuntar que es el momento para que que las empresas inviertan.

Asimismo se refirió a las distintas leyes que desde el Congreso buscan regular la Inteligencia Artificial, sostuvo que “hay obsolescencia tecnológica no sólo en el sector público sino en toda la Argentina”.

- ¿Cuáles son los planes de inversión de Oracle en la Argentina?

- Creo que Oracle siempre tiene la intención de invertir. Es una compañía que, como yo le digo a mi equipo, quiere estar en las grandes ligas y ser la número uno. Obviamente que cada país y cada geografía tiene su situación especial. En nuestro caso hubo una época en la que no pudimos transferir divisas. Pero para nosotros no cambió nada: Oracle sigue invirtiendo. Esto es desarrollar talento, contratar gente y ahora vamos a reformar el edificio. Si vos me decís, ¿por qué no hay más inversiones? Lo voy a tomar en primera persona y te voy a decir que es porque no sé si nosotros tenemos la confianza para que las haya. Hay que salir de esta posición de esperar que las cosas vengan de afuera. Esto de “quiero que vengan las inversiones, quiero que el tipo de cambio cambie, quiero que haya crédito”. ¿Y mientras tanto, qué hacés?

-¿Qué falta para que haya una mayor penetración de Oracle en el mercado argentino?

-Nosotros tenemos proyectos grosos en la Argentina . Creeme que Safra Catz [ceo de Oracle] se junta con Arcor, que Steve Miranda [vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos de Aplicaciones Oracle] está metido en el grupo de Narváez. Estamos haciendo cosas.

- ¿Cuántos clientes tienen en la Argentina?

-De base instalada tenemos 1500 y si tenés en cuenta el hardware, 2500. Somos el más grande de base instalada por lejos. Todos tienen algo de Oracle. Sin contar la parte de hardware en sí, en software somos importantes.

- ¿Cuánta importancia tiene para ustedes el mercado de las pymes?

- Este año es el de las pymes, acordate lo que te digo. Nosotros fuimos adquiriendo productos para las pymes. Tenemos una nube de costos muy accesible. La realidad es que crecimos mucho el año pasado en el mercado medio, que es espectacular porque con muy poco lográs estragos ya que se crece rápido y se ve un retorno importante. Son muy ágiles, por así decirlo, porque no tienen las trabas burocráticas de las grandes empresas. Cambiamos este año la estructura para poder llegar a todos los clientes y grupos. Yo estoy comprometida para que la Argentina dé el salto y la tecnología es la que nos lo va a permitir.

-Luiz Meisler, vicepresidente Ejecutivo para Oracle en América Latina, dijo que “es un momento de transición en la Argentina y que parece que el Gobierno va en la dirección correcta ya que logró bajar la inflación”. ¿Coincide con este análisis?

-Coincido 100%. Siento que puedo ser parte de mi sociedad, de ayudar a la Argentina a hacer el clic. Yo no era tan nacionalista, me sorprendo de mí misma. Pero, ¿por qué? Yo creo que estamos viviendo una situación de no restricción y no sabemos qué hacer. Es como que le sacás la jaula al hámster y qué se yo qué hace.

-Pero todavía está el cepo cambiario

-Pero ya que a mis clientes les hayan bajado el Impuesto País... eso es lo que yo necesito. Porque si a ellos les va bien, me va a ir bien a mí.

Cristina Lorenzo

-Es decir, ¿son optimistas en Oracle respecto al futuro en la Argentina?

-Los CEO en la Argentina estamos todos en una mesa viendo cómo sacar esto adelante. Ya sea de empresas públicas o privadas. Y bueno vos ahí decís, pero no veo tanta ejecución y estamos viendo cómo llevarlo adelante entre todos. No tenés una receta. La tenemos que hacer nosotros.

-Usted está en el directorio a la vez de Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina). ¿Cuál es la visión de las empresas norteamericanas de este momento del país?

-Súper buena, aunque también hay preocupaciones. Para mí es un honor formar parte de Amcham. Le presentamos planes alternativos al ministro de Economía y tenemos reuniones. El sector público tiene que hacer cosas que nunca hicimos. No deja de ser doloroso lo que está pasando en algunas partes de la sociedad. Pero o nos quedamos como espectadores o somos parte y cambiamos. Lo entendí cuando tomé la posición de CEO. Posta que estás solo. Me rodeo de mi staff. Tenés que tomar decisiones y si no tenés a todo el equipo comprometido con el objetivo, no vas a poder lograr nada. Los líderes de hoy estamos comprometidos.

"Yo sé que el mejor año va a ser el año que viene, pero quiero llegar a fin de este año pudiendo demostrar con los números de Oracle que la Argentina cambió." Cristina Lorenzo

- ¿Se pueden esperar mayores inversiones de Oracle este año en la Argentina?

-Sí, de Oracle sí. Los directivos globales creen que la Argentina va a salir adelante.

- ¿Es posible que Oracle instale un data Center el año próximo?

-Es mi sueño, sí

- ¿No hay una confirmación, solo es potencial?

-Mirá, tenemos tres caminos factibles. Los tres están en ejecución. Tenemos distintas modalidades de data center. Hay clientes a los que les interesa tener la tecnología de Oracle como parte de su casa y otros clientes que se sentirían más cómodos con un cloud público en la Argentina, que sería mi sueño. Si vos querés ganar el mundial, yo quiero tener data center en la Argentina porque Colombia tiene dos, porque Chile tiene dos y la Argentina tiene que tener uno.

-Desde el punto de vista más práctico, ¿qué cambia tener un data center?

-Tenés menor latencia [tiempo que tardan los datos en transferirse a través de la red] y tenés soberanía de datos, que no es un tema menor y que te da un valor enorme. El sector público y los bancos se sienten más tranquilos si están los datos regulados en la Argentina. Y eso sería una inversión importante.

- ¿Estamos hablando de 100 millones de dólares?

-Sí, y hasta menos te diría. Oracle trae todo y te lo instala. Hay que determinar qué cantidad de clientes estarían interesados en usar eso. Hoy nosotros tenemos un montón de clientes en cloud que están en el data center de Estados Unidos o en el de Brasil. Nosotros cobramos lo mismo independientemente del data center en el que quieras estar. Eso es impresionante porque los costos no son los mismos.

-¿Mantienen convenios y alianzas con el Gobierno?

-Tenemos un convenio con el Gobierno que se llama Capacitar. Estamos trabajando y ofrecemos actualización porque hay obsolescencia tecnológica no solo en el sector público sino en toda la Argentina. El acuerdo, que se efectuó con el Ministerio de Producción, es único en América Latina. Abrimos toda la universidad de Oracle gratis. En lo personal uno de mis propósitos es la educación. Es muy fácil hablar de inversión cuando hablamos de data centers, pero esto también es inversión. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, capacitamos a docentes en tecnología para que den clases. Ese programa me encanta. Después tenemos el programa Oracle Next Education (One), que es un curso de seis meses de capacitación en forma remota para personas que no tienen acceso a un título terciario. Hay gente que está trabajando en Mercado Libre. La tasa de aprobación ronda el 25%.

Larry Ellison, cofundador de Oracle

-¿Ellos después se insertan en el mercado laboral?

-Ese tema es el que me más me aboca a mí. Todo es muy lindo, pero necesito que sean empleables. El año pasado se agregó la empleabilidad. Muchos van a Mercado Libre o Globant. Esa parte estamos esperando medir. Me gustaría hacer una comunidad con ellos. Tratamos de que se mantengan conectados. Mi único objetivo es que acá haya un futuro en el país y la tecnología los puede ayudar. No necesito que seas ingeniero en sistemas. Hoy no hay gente. El talento en la Argentina está, pero hay que asumir la responsabilidad en su desarrollo.

-En el Congreso se están debatiendo una serie de proyectos que pretenden regular la Inteligencia Artificial y sus usos. ¿Es algo positivo o, por el contrario, perjudica las inversiones, la innovación y desarrollo?

- Estamos haciendo muy poco en el país y es difícil limitar algo cuyo potencial no terminamos de imaginar. No creo que haya opción ni siquiera para que pase en la Argentina. La limitación y la regulación van a tener que estar en algún punto porque tal vez nos estamos imaginando el descontrol, pero nos falta todavía ver el primer paso que es lo básico. Vos me decís: ¿usas el chat GPT? Y lo uso dos veces por día cuando todo el mundo debería usarlo más. No lo veo como una restricción, porque es una realidad lejana. Estamos menos diez. Será, en todo caso, una problemática de Estados Unidos, pero no de acá todavía. Mi mayor responsabilidad es contarles a mis clientes las oportunidades de Inteligencia Artificial que ya tienen con Oracle. Si no cambiamos rápido de rol, si no entendemos que este cambio es inmediato, vamos a quedar afuera. Ese es el desafío de mi equipo: no quedar afuera de un momento que es único y positivo. Yo me rodeo de gente joven para no quedarme afuera. El día que yo vea que estoy estancada no voy a ser un problema para la compañía. El criterio humano muchas veces no es justo. En Oracle, por ejemplo, aplicamos la Inteligencia Artificial en la búsqueda y gestión de personas. Eso nos permite buscar perfiles determinados basados completamente en datos. A la vez nos permite seguir y ver el desarrollo de esa persona en función a habilidades y oportunidades de mejora. Te va registrando todos los proyectos en los que estuviste. Vos alimentás tu perfil y entonces ya no es lo que pienso yo de vos. Para mí, minimizás las injusticias. Es re fuerte este punto porque ya no es lo que yo pienso de vos. Tal vez te vas a algo muy duro, pero bueno después le agregás la parte empática. La parte de salud también es espectacular.

-Desde que compraron Cerner, la empresa de salud, ¿cómo evolucionó?

-Cerner es el mejor producto. En la Argentina están todos interesados, pero es caro todavía para nosotros. Está fuera de alcance. La salud para mí es re importante. No puede ser hoy que tengamos que ir de un lugar a otro y la historia clínica va y viene. Más hoy que todos queremos mejorar los costos. Nos falta un sistema como común denominador. Necesitamos ir muy rápido en la Argentina porque no tenemos aún la infraestructura que lo banque.

-¿Cuál es la proyección que hacen para el año próximo?

-Yo quiero que al cliente le vaya bien y siga creciendo en la Argentina. Yo sé que el mejor año va a ser el año que viene, pero quiero llegar a fin de este año pudiendo demostrar con los números de Oracle que la Argentina cambió.

- ¿Cuáles son las cifras del país en facturación y cuáles las de América Latina?

-La Argentina llegó a ser el tercer país a nivel regional. Por distintos motivos hoy ya no ocupa ese lugar, pero tiene todo el potencial para volverlo a ocupar. A nosotros nos miden por revenue y ese revenue está en dólares. La devaluación nos jugó en contra, mal, pero pudimos subsistir. Me duele en el corazón que no estoy tercera, y tengo que recuperar esa posición y relevancia en América Latina. Llegamos a ser casi segundos.

-El primer centro de innovación de la región se instaló en Buenos Aires en 2016. ¿Qué pasó para que se produjese un retroceso? Usted lleva más de 26 años trabajando en Oracle, ¿cómo fue cambiando la situación de la empresa con los años?

-Primero fue cuán rápido fuimos nosotros transformándonos de una empresa a la cual los clientes nos venían a comprar a tener que ir a vender. Tuvimos que pasar de ser el número uno en base de datos a ser el número uno en cloud y arrancamos más tarde. Eso nos permitió aprender de los errores de los demás, pero a la vez nos obligó a correr y hacer una transformación fuerte, que a mí me llevó tiempo.

Estábamos en una posición no te digo cómoda, pero es la verdad. Salir de eso para mí no fue fácil. Explicarle a un cliente porque la solución de nube era mejor cuando lo otro funcionaba re bien era difícil. Ese tiempo que podemos llamar tiempo muerto, acompañado del contexto del país, fue lo que pasó. Tal vez el pasaje del previse a cloud ideal es el que estamos haciendo ahora. Este es el momento.

Yo me conecto con vos y para vos todavía no está la nube lista porque eso implica que tenés que cambiar tu equipo de trabajo. No es que te enchufo una cosa y listo. Todo eso nos hizo demorar este crecimiento y el tipo de cambio nos perjudicó. Hay otra realidad. A nosotros no nos gusta para nada estar por debajo de los terceros. La sufrís. Está buenísimo estar en un equipo que quiere estar en el top tres. Lo queremos hacer bien y lo vamos a hacer bien. Siento que estamos en el camino correcto. Hay situaciones coyunturales. Hoy creo que todo el mundo está con la Inteligencia Artificial. Yo tengo hacer que vos me elijas.

-En 2021 Luiz Mesiler sostuvo que “la tecnología de Oracle no era discutible ni comparable de procesar en otra nube”. Al respecto señaló que “toda la ingeniería de tecnología de la empresa estaba volcada para ser infraestructura que procesa cualquier transacción”. ¿Qué cambió para que ahora Oracle se haya aliado con Amazon Web Services?

- Tiene que ver con lo rápido que cambia la tecnología y el negocio, y l a humildad de reconocer que si ponés al cliente en el centro, lo más importante es el multicloud. Eso es también dejar de lado los egos. Yo no puedo creer el acuerdo con Amazon Web Servicies. A mí me pone contenta que tenemos este desafío de marca. Yo soy muy optimista.

- ¿Entonces proyecta que el año próximo la Argentina puede ser el tercer mercado latinoamericano?

- Yo creo en los resultados que nos estamos proponiendo para que el año próximo la Argentina vuelva a ser representativa en el mercado latinoamericano.

- ¿Cómo resumiría entonces las dificultades del mercado argentino? ¿Cuáles son los tres principales puntos?

- Te lo voy a explicar desde las tres partes que trabajamos mucho nosotros: el punto de vista del customer, el de people y el de business. Desde el punto de vista del cliente es ayudarlo a que nos vea como un socio que realmente está comprometido en ayudarlos a que se animen y crezcan apoyados en la tecnología. No te lo digo desde el punto de vista de mi negocio. Si te quedás, te vas a quedar afuera. Entonces el objetivo es ayudarlos a que no pasé eso. A nivel people, es que continuemos invirtiendo en la sociedad, que tengamos un compromiso en el desarrollo del talento. Trabajar más en conjunto. Y a nivel bussinees, que sea win win. No es que uno gane y el otro no. Los números van a venir si hacemos las cosas bien con los valores que tenemos.

-¿Eso de parte de ustedes, pero qué pasa con el contexto económico? Trabas, cepo, marco regulatorio…

-La ventaja que tengo en la Argentina es que nosotros facturamos en la Argentina, con lo cual no tengo un tema del dólar, pero sí de transferir dinero. Hoy no me limitan con eso. Necesitamos que se generen espacios más que nada para mis clientes. Que los clientes sientan que pueden invertir en tecnología para desarrollarse, pero para eso tienen que dar los números. Para eso tienen que bajar las restricciones, y tienen que haber seguridad jurídica y leyes laborales . Los que nos pasa es que la Argentina está mal vista en torno a eso. Estamos trabajando mejor para entender que no todo termina en una demanda. Esa es una parte pesada que tienen las empresas. Necesitamos que las cosas fluyan. En algún punto tiene que empezar a rodar esto que no es solo que demos superávit, sino que todos empecemos a tomar responsabilidad. Hoy creo que es más jugárnosla. Tenemos miedo a que no pasen las cosas.

-Primero nombró el impuesto país y ahora le suma la flexibilización laboral. ¿Considera entonces que son las claves para que aumenten las inversiones?

-100% porque eso genera un impacto económico en las compañías. Es algo que está en la agenda de todos. A veces nos juega un poco en contra a nivel exterior.

-¿Cuál es el impacto global del acuerdo con Amazon web services?

-Yo no lo puedo creer. Es ganar o ganar. No hay forma de que no sea una cosa de locos. Ganamos los dos. Ahora Amazon Web Servicies va a decir “Oracle corre conmigo”. Veo el impacto social de esto también, no hay barreras. Dos tipos que deberían estar compitiendo estuvieron ahí hablando.

-¿El mundo que se viene es con más alianzas?

Sí. Como América Latina nos falta experiencia, nos falta dejar de echar la culpa porque hay un competidor. Dale, qué estás esperando, ya está. Creo que vamos a hacer historia con la alianza con Amazon Web Servicies.

Diego Yañez Martínez Por