Cristina Lorenzo “Hoy los clientes saben y exigen mucho más de la tecnología”

El día que Cristina Lorenzo fue a anotarse al CBC para cursar la licenciatura en Matemáticas, el hombre que la recibió en el área de admisión le dijo: “Si te gustan los números, anotate en Sistemas. La carrera del futuro es la computación”. Ese día se inclinó por una profesión que la llevaría a desarrollarse en el mundo corporativo tecnológico durante más de 25 años hasta llegar, hace cuatro meses, a ser la CEO de Oracle Argentina, una de las principales plataformas de tecnología empresarial del mundo, en un contexto en el que, según ONU Mujeres, solo el 4% de las empresas de América Latina y el Caribe tiene a una mujer como gerente general.

En el marco del evento anual Oracle Cloud World, celebrado en octubre en Las Vegas, LA NACION conversó con Lorenzo y directivos latinoamericanos, sobre tendencias del mercado en tecnología y liderazgo para el nuevo trabajo. Mientras las empresas mudan cada vez más su operación a la nube, allí está poniendo el foco Oracle (tradicionalmente conocida por su infraestructura y servicios de base de datos y ERP), segmento en el que compite con otros gigantes como Google, Amazon y Microsoft. Desde muy chica, Lorenzo se inclinó por las matemáticas y se la pasaba resolviendo problemas. “Siempre me gustó despejar la X”, explica, algo que define también su estilo en la vida: resolver distintas situaciones tanto en lo personal como en lo laboral.

-A pocos meses de estrenar el rol de CEO local, mirás los últimos 25 años de carrera y ¿qué ves?

-Como plan de carrera, nunca me propuse como meta llegar a una posición en sí, sino que siempre puse el foco en buscar proyectos cada vez más desafiantes. Una anécdota que refleja esto fue cuando me asignaron liderar un proyecto para un cliente de la industria de las telecomunicaciones en el que nadie quería participar por su complejidad y requería viajar a Europa. En ese momento confié en la visión de mi jefe, pude conciliar temas personales y acepté. El resultado fue tan bueno que me ascendieron una vez terminado el trabajo, a días de comenzar la licencia por maternidad. Recuerdo también una situación con otro jefe. No nos estábamos poniendo de acuerdo, y le dije “No estamos cuidando al cliente”. Entonces me dijo “Entonces vas a cuidar vos al cliente”, y me nombró directora de Customer Success. Fue un gran desafío, pero también le puse tanta energía y entusiasmo que me asignaron más países en poco tiempo. Los resultados son consecuencia de cómo transitamos el camino.

-En ese camino te tocó presidir al comité de diversidad ¿Qué te dio esa experiencia?

-Por mi recorrido, la verdad es que hasta no hace mucho tiempo no era consciente de que la diversidad, equidad e inclusión son temas que tienen que estar dentro de la estrategia y el día a día de la organización. Esto cambió radicalmente el día en el que se creó el comité en Oracle Argentina y me eligieron a mí como líder. Yo era una referente con mucha exposición y mi cambio era catalizador de la transformación de otros. Pude tomar contacto con minorías y comunidades sub representadas, y me abrió la cabeza. Me enseñó a entender la importancia de la diversidad de experiencias y perspectivas. Me sumó la capacidad de empatía y poder correrme de prejuicios.

-A nivel global los liderazgos están virando de verticales a más ágiles y centrados en las personas, ¿cómo se vive eso en concreto?

-Busco promover un liderazgo colaborativo y bidireccional: todos pueden desafiar y proponer algo superador. Trato de que todos sean parte de la construcción, y por eso promovemos comités para que todos puedan participar, mi concepción de ser líder no es ocupar un puesto: es gestionar una responsabilidad y lograr un resultado. Esto empodera a las personas para que puedan tener responsabilidad sobre un tema y a partir de eso puedan direccionar su carrera laboral según lo que entiendan que es mejor para cada uno.

-¿En qué cambió la aproximación de los clientes a la tecnología en los últimos años?

-Hoy saben mucho sobre su negocio y sobre las capacidades del mercado. Estudian toda la oferta y saben qué pedir y qué buscar, y tienen en claro qué necesitan de la tecnología para llegar al siguiente nivel. Esto trae como consecuencia que en empresas grandes los procesos sean más largos, dado que se evalúa más la opción adecuada. Este es un tema en el cual ponemos énfasis: la búsqueda ágil de una solución a medida de las necesidades de los clientes.

Propuesta en la nube

En el contexto del Oracle Cloud World 2022, Oracle (que en Argentina cuenta con clientes como Grupo Arcor, Interbanking, ICBC, Arcos Dorados, Grupo Arcor), desplegó su propuesta ligada a los servicios e infraestructura de su nube (OCI, Oracle Cloud Infraestructure). El fundador y actual CTO de Oracle Larry Ellison, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, con una fortuna que supera los US$100.000 millones, dijo que el futuro tendrá un enfoque “multi nube” que es más beneficioso y lo que los clientes eligen.

Durante el evento vaticinó que viene una “Internet de nubes” que “deberán estar interconectadas, ya que los clientes quieren hacer la combinación más conveniente para sus necesidades de cada momento. Focalizó en mostrar cómo la industria de la salud puede evolucionar y poner al paciente en el centro con tecnologías más integradas.

Por su parte la CEO global, Safra Catz, dijo que las empresas están invirtiendo en tecnología “para hacer frente a la volatilidad y que ir lento, en este contexto, puede ser peligroso” y que hoy no son las plataformas las que hacen los productos que luego los clientes deben hacer “encajar”, sino que son las necesidades de los clientes las que moldean la oferta de servicios de las plataformas.

En este sentido presentaron Oracle Alloy, una nueva plataforma de infraestructura en la nube, que permite a los proveedores de servicios, integradores y otras organizaciones, convertirse en proveedores de la nube y desplegar nuevos servicios cloud para sus clientes, con foco en pymes.

También se anunció una alianza con NVIDIA para acelerar la adopción de la IA en las empresas “a escala de super computadora”. “Luego de 20 años en consultoría y algunos velando por el éxito del cliente, llegué más lejos de lo que me hubiera imaginado. Siento que a lo largo de mi vida me dieron algo (la escuela, la universidad, la empresa, los clientes) y ahora desde mi rol tengo la posibilidad de devolver”, cierra Lorenzo.