Datos en acciones: cómo la usan desde los emprendedores hasta los medios de comunicación

“El conocimiento es poder”, dice una frase popular. Y en la era digital, los datos son el nuevo conocimiento que le dan el poder a las empresas para mejorar su desempeño, detectar ineficiencias y optimizar el contacto con su cliente. En el evento de Smart Data organizado por LA NACION, emprendedoras argentinas compartieron su experiencia acerca de cómo ayudaron a distintas organizaciones a través de los datos.

Una de las speakers del evento fue Cecilia Flores, CMO y cofundadora Webee. Basada en Sillicon Valley, creó una compañía de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial que tiene por objetivo democratizar la adopción de tecnologías disruptivas para hacerlas accesibles y sencillas de implementar para organizaciones de cualquier tamaño en todo el mundo. “Hacemos automatización de procesos industriales a través de tecnología de muy simple aplicación, sensores que no requiere cableado, que se adaptan a distintos procesos productivos y dan información a usuarios para que encuentren ineficiencias y puedas reducir desperdicios”, detalla.

Cecilia Flores, CMO y Cofundadora Webee Fabián Malavolta

Siempre con el foco de facilitar el acceso a la tecnología, el emprendimiento mutó de su forma original cuando entraron en contacto con las empresas: “Nos dimos cuenta de que las empresas saben qué quieren solucionar en una pizarra, pero cuando tienen que bajarlo a la realidad es muy complejo por el profundo conocimiento tecnológico que hay que tener para desarrollar estas soluciones, el presupuesto, los recursos a mano, etcétera. Entonces creamos la pizarra para que puedan desarrollar las soluciones de una manera sencilla”, dijo Flores, quien fue premiada por la fundación Melinda Gates por el liderazgo de mujeres en empresas de tecnología.

Con un fin similar fue que Juana Merlo fundó pocos meses antes de la pandemia Shop App. Con esa herramienta, buscan ayudar a las marcas a tomar decisiones estratégicas de una forma más ágil y confiados en un contexto tan cambiante con data del consumidor en tiempo real. “Nuestro objetivo es utilizar la tecnología de base para democratizar el acceso a la información por parte de las empresas. A partir de la tecnología logramos tiempos muy ágiles y costos significativamente más bajos que el promedio”, detalla.

Juana Merlo, emprendedora y Fundadora de ShopApp Fabián Malavolta

Si bien la aplicación apuntaba originalmente a brindarles a marcas de consumo masivo una herramienta para realizar acciones de marketing dentro del punto de venta, la llegada de la pandemia los obligó a redireccionar su rumbo y se revalorizaron como una investigadora de mercado que ayuda a entender los cambios en el consumidor y cómo reajustarse a sus necesidades. En ese contexto, Merlo destaca que nota un “interés particular de las pymes, que saben la importancia de contar con datos para acercarse al consumidor y sobrevivir hoy en día”.

Los datos en el periodismo

Si bien las empresas buscan optimizar sus procesos a través de los datos, las entidades periodísticas también los utilizan como materia prima para “bajar a tierra” conceptos e historias. En LA NACION existen dos equipos que trabajan codo a codo entre ellos y utilizan la data como fuente de producciones. De esta forma es que desde LN DATA, el equipo de periodismo de datos, y desde el de visualizaciones multiplataformas generaron una serie de contenidos reconocidos a nivel internacional.

Florencia Rodríguez Altube (LA NACION), José Del Rio (LA NACION) y Florencia Abd (LA NACION) Fabián Malavolta

“Nuestro foco está en identificar qué dato se destaca de un informe o de algo que está sucediendo y ver cómo contarlo”, dice Florencia Abd, editora de visualizaciones multiplataformas en LA NACION. Su equipo se encarga de plasmar historias o eventos de relevancia popular en fotos, videos, gráficos y archivos multimedia. “Es acercar a la audiencia información y que la gente se entere de lo que está sucediendo con datos”, define e ilustra que su trabajo se basa en evitar contar algo en 20 párrafos de texto sino proveer una visualización “que te da una imagen, una primera vista de lo que está sucediendo y te da un panorama más claro y concreto de lo que queres contar”.

Florencia Abd, editora de visualizaciones multiplataformas en LA NACION Fabián Malavolta

En la misma línea trabaja en el equipo de LN DATA. Florencia Rodríguez Altube, periodista de Datos e Innovación que desde hace cinco años trabaja en LA NACION, analiza que “en el mundo no falta información sino que se produce a un nivel exponencial. Se dice que se crearon más datos en los últimos cinco años que desde el comienzo de la humanidad y el desafío de los periodistas es tratar de abarcar toda esa información que se genera a una velocidad impresionante, tratar de procesarla y de encontrar historias relevantes en la multiplicidad de datos que se generan día a día”.

A su vez, opina que entre las habilidades que debe tener un periodista de datos se pueden destacar no tenerle miedo a la tecnología, aprender a lidiar con la frustración -ya que dice que “así como tenemos muchos casos de éxito a veces hemos estado semanas analizando datasets y quizás no hay una historia para contar”- y saber trabajar en equipo. Este último punto alude tanto a otros grupos dentro de la misma empresa como también las asociaciones con universidades y ONGs.

En este marco fue que llevaron a cabo proyectos de diversas temáticas. En diálogo con José Del Rio, director de Contenidos en LA NACION, hicieron un recorrido por algunas de las producciones más destacables del último tiempo. Entre ellas, mencionaron la causa de los cuadernos, para la cual generaron bases de datos propias -tarea que a veces suele surgir cuando los datos no estás plasmados todavía en algún lugar específico o cuando las bases de datos se encuentran desorganizadas-.

“Hubo que hacer nuestra propia base de datos, ver cada uno de los cuadernos y sacar distintos tipos de información como los montos y los lugares donde se entregaban los bolsos”, cuenta Abd, quien también destaca la importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios. De esta forma lograron escanear los cuadernos y de una manera lúdica le entregaron una herramienta lúdica a los lectores para interactuar con el material hallado.

Florencia Rodríguez Altube, periodista de Datos e Innovación en LA NACION Fabián Malavolta

Otro proyecto que se mantiene en agenda está vinculado al furor por el álbum del mundial. “Sabíamos que era un tema relevante para la gente, estaban todos buscando y no había figuritas o se revendían al doble o al triple de lo que valían. Entonces empezamos a pensar cómo contarlo. Siendo que no es un tema de información dura, podíamos jugar un poco con lo lúdico a pesar de que en el back hay toda una investigación y un cálculo matemático”, explica Abd. Así fue como publicaron las cuentas de cuánto cuesta llenar un álbum del mundial en distintos escenarios: desde tener la suerte inédita de no sacar figuritas repetidas hasta una cantidad promedio, más razonable.

Por su parte, uno de los trabajos más icónicos en realizar este año desde LN DATA fue el relacionado a los incendios en Corrientes. “Nos aliamos con una empresa de tecnología que se dedica al análisis de imágenes especiales para analizar con ellos cuál era la superficie real que se había quemado respecto a años anteriores. Encontramos que en enero y febrero de 2022 se habían quemado casi un millón de hectáreas -información que ya teníamos del INTA- pero descubrimos que los incendios del 2022 fueron seis veces más grandes en superficie que lo que representaba la suma de los cinco años anteriores”, finaliza Rodríguez Altube.