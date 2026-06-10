Para los empresarios de ACDE “el país se va ordenando en un mundo que se desordena”

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) cobra protagonismo, de escenarios impredecibles, de fragilidad y de constante cambio, empresarios argentinos participaron del encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y conversaron sobre el contexto macro actual, analizaron los principales desafíos de las compañías y compartieron posibles claves para encontrar soluciones.

“Como dirigentes empresarios, tenemos que cambiar esta mentalidad: pasar de una mirada cortoplacista, encerrada en nuestras organizaciones, a una visión de apertura. Tenemos el talento y los recursos para salir a competir al mundo; no nos quedemos encerrados en nuestras quintas de confort. Salgamos del metro cuadrado”, señaló Víctor Valle, presidente de ACDE, al referirse al contexto de incertidumbre que atraviesa la sociedad.

Hacia adentro de las organizaciones, recalcó la importancia de tener empresas humanas: “Necesitamos empresas productivas y profundamente humanas. La tecnología despierta temores; abordemos los temores y ayudemos a las personas a capacitarse y adaptarse; es nuestra responsabilidad”.

Marcela de la Fuente, directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa; Claudia Viviana Gómez, presidenta de la Fundación Queen Mary, y Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer del Grupo Financiero Galicia ACDE

El presidente de ACDE también se refirió al contexto macroeconómico y social y explicó que “el país se va ordenando en un mundo que se desordena”. Y agregó: "El orden macroeconómico, tan necesario, va llegando. Requirió y necesita de un gran esfuerzo de toda la sociedad: primero de los trabajadores, pero también de los empresarios”.

Más adelante, completó: “No hay magia , el superávit fiscal es fundamental, es un punto de partida, es necesario lograr un mundo sostenible a través de acuerdos estables. No vamos a lograr el desarrollo si no nos escuchamos entre los argentinos, si no respetamos las opiniones divergentes, si no podemos convertir el consenso en algo que nos une”.

También animó a vivir la unidad y señaló que percibe con preocupación en estos tiempos que “el debate muchas veces nos divide y que nos tiene atrapados en enfrentamientos e indiferencias que nos alejan del encuentro”. Y siguió: “Quizás sea un momento de hacer una pausa y pensar en nuestras familias y en las generaciones que vienen, para construir entre todos un camino común”.

Vale recalcar que el encuentro, que también contó con su dimensión espiritual, empezó con la lectura de un mensaje que el Papa León XIV hizo llegar a los participantes del congreso: “Su Santidad los invita a no perder de vista que la verdadera transformación del mundo nace de corazones que buscan sinceramente a Dios”.

Nuevos tiempos, nuevos desafíos

Alejandra Ferraro, presidenta del 29° Encuentro Anual ACDE, habló del contexto cambiante que atravesamos y lo describió como de altísima fragilidad, imprevisible y no lineal. “En este marco tenemos la IA, que está transformando industrias y la manera en que nos conectamos. El FMI dice que para 2030 se crearán millones de nuevos puestos de trabajo, pero que habrá millones de trabajos que van a desaparecer o van a ser profundamente transformados. Esto me genera ansiedad, pero también me mueve a la acción. Me lleva a asumir un rol activo en la cultura del trabajo”, expresó.

Los empresarios debatieron sobre el impacto de la IA en el encuentro de ACDE ACDE

Carlos Custer, dirigente sindical, también se refirió a preocupaciones actuales, como la guerra y la realidad socioeconómica: “Yo me preocupo cada vez más por la falta de trabajo: ¿qué vamos a hacer en una sociedad donde el 70% está desocupada? Aludió a una analogía similar a la realidad que vivió Sudáfrica en el siglo XX: “El 25% de la población blanca tenía todos los privilegios en un país superdesarrollado y el 70% sobrevivía. Acá pasa lo mismo, la sociedad está teniendo como un apartheid: minorías que concentran las riquezas y mayorías que cada vez tienen más problemas”.

Uno de los grandes temas que atravesó el encuentro fue la cuestión de la natalidad y de los jóvenes. “Para que una población garantice su reemplazo generacional, es preciso un número promedio de hijos por mujer por lo menos de 2,1. En la Argentina, de acuerdo al último censo de 2022, la tasa de fecundidad es 1,4. Esto nos asemeja a los países más desarrollados y a otras sociedades que están preocupadas, alarmadas por esto. Si pensamos en el número de nacimientos en la Argentina, en 2014 hubo 777.000 nacimientos, cifra que descendió a 413.000 en 2024”, señaló María Inés Passanante, profesora de la Universidad Católica Argentina.

Explicó que se habla de un “invierno demográfico” y propuso una solución para esta situación: “La raíz de la caída de la natalidad tiene que ver con factores culturales, con los valores. La propuesta es educar a los jóvenes en valores, que los orienten a un proyecto de vida familiar”.

El análisis internacional también estuvo presente, de la mano de Fabián Calle, senior fellow de Florida International University: “La Argentina se está convirtiendo en una gran productora de petróleo, gas, litio y cobre. Sumado a eso, zonas frías con inteligencia artificial y energía transforman a la Argentina en altamente compatible con Estados Unidos y con la Unión Europea”.

Agregó que la Argentina es un país que tiene lo que se necesita y que cuenta con un futuro económico ambicioso. “Tenemos un viento a favor muy importante en lo económico; creo que hay un cambio de mentalidad en muchos sectores del país, que permitió hacer un ajuste económico como jamás se hizo en el país”, dijo.

Alejandra Ferraro, presidenta del 29° Encuentro Anual ACDE y directora global en Área de Recursos Humanos de Accenture ACDE

Por último, la educación fue otro gran eje del evento, para el cual asistieron exponentes como Marcela de la Fuente, directora ejecutiva del Colegio Madre Teresa, institución que fue seleccionada como una de las diez mejores del mundo en la categoría “Superación de la adversidad” en el World’s Best School Prizes 2025. Otra de las oradoras del panel, Claudia Viviana Gómez, presidenta de la Fundación Queen Mary, aseguró: “No podemos competir en la educación con la IA, hay que aprender a convivir con ella. A partir de ahí, hay que ver qué nos hace irremplazablemente humanos en la educación: la formación en valores, la formación de equipos, el pensamiento crítico y la creatividad”.

Irremediablemente humanos

En un momento en que la inteligencia artificial destaca por procesar grandes cantidades de datos, reconocer los patrones a escala que no puede hacer ningún equipo de personas, ejecutar tareas con eficacia y sin fatiga, y explorar miles de alternativas a través de la simulación, ¿qué queda como irremplazablemente humano?

Majd Sakr, Chief Learning and Research Officer de Accenture, resaltó cuatro cosas: “El juicio, el contexto, la responsabilidad y la creación de significado y sentido en situaciones complejas. Estas no son habilidades blandas, son capacidades centrales para operar en un mundo aumentado de AI”.

“El error no es usar IA, sino no decidir cómo complementar su uso con el componente humano”, agregó al análisis Walter Abrigo, director general y socio de Santex.

Esta transformación tecnológica afecta también la forma de liderar. “Hoy el liderazgo requiere que seamos más humanos; requiere sacar lo mejor de cada uno y guiar hacia un objetivo común y motivar para ese objetivo común”, declaró Verónica Marcelo, líder en el desarrollo y transformación de negocios, y agregó: “Los líderes tenemos la responsabilidad de hacer que esto suceda. Como bien dijeron, ahí está el lujo del futuro, el encontrarse con gente humana; ahí está la diferencia”.