La Patagonia: lo que hay que saber antes de invertir en la zona que miran los extranjeros

La Patagonia atraviesa un momento de profunda transformación: lejos de ser un destino únicamente vinculado al turismo, hoy cada vez más personas eligen vivir, trabajar e invertir de manera permanente en la región. En el marco del capítulo 11 de Real Estate, organizado por LA NACION, Daniela Aiello, CEO de Aiello Desarrollos & Inversiones, y Gustavo García Villanueva, presidente de GV Real Estate, dialogaron con Carla Quiroga, prosecretaria de Redacción, sobre los motivos de este boom inmobiliario y sus principales proyectos.

En palabras de Aiello, la demanda en la Patagonia “cambió muchísimo”. “Antes era un lugar de visitas, hoy la gente la elige para vivir y para invertir”, aseguró. García Villanueva coincidió con esta mirada y sumó que hay extranjeros “mirando la región”, como brasileños, chilenos e incluso franceses.

Los precios inmobiliarios también cambiaron. “Lo que el inversor buscaba ya no era un lugar pequeño para pasar dos días, sino para residir, una vivienda. Los desarrollares empezaron a hacer otro tipo de productos”, precisó Aiello. A su vez, destacó que la zona hoy no tiene estacionalidad y que “hay gente todo el año”.

Según Aiello, la demanda en la Patagonia “cambió muchísimo” Fernanda Mastrángelo

Productos escasos y exclusivos

García Villanueva es un amplio conocedor de la región: su firma desarrolló Las Pendientes Ski Village, una aldea de ski ubicada en San Martín de los Andes, el único proyecto del país que entre sus amenities tiene dos pistas de sky y los propietarios pueden salir esquiando desde la puerta de su casa.

Tras esa experiencia, el desarrollador avanza con otro emprendimiento: Cerro Abanico Lodge & Residences. El complejo está ubicado sobre la Ruta 40, a solo 4 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, sobre un predio de pcoo má de dos hectareas con vistas directas al Lago Lácar y al entorno natural de la región. “Vamos a hacer solo 20 residencias que tickets que arrancan en los US$ 600.000 a un promedio de US$4000/m2“, detalló.

García Villanueva avanza con un proyecto en la última tierra de San Martín de los Andes con costa de lago Fabián Malavolta

“El inversor se siente atraído. Va generando un espacio de valor, un lugar donde puede disfrutar y tener un espacio de renta”, sumó Aiello y coincidió con quienes definieron a los desarrolladores como “optimistas seriales” porque “siguen avanzando”. “Cuando entrás en pozo, siempre hay valores accesibles. Largando un proyecto de cero, el valor está un poquito abajo del mercado y después se apalanca y lo suben. Estamos en US$3500 en producto premium en Patagonia”, detalló.

Aiello afirmó que el inversor se siente atraído por el sur del país, un mercado en el que cada proyecto es único Fabián Malavolta

García Villanueva también se definió como un “optimista serial”: “El momento es hoy. Se puede y el recorrido nos va a llevar por buen camino”. En ese sentido, indicó que su empresa siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades.

Entre aquellas oportunidades, mencionó el desarrollo de un centro comercial de 24.000 metros cuadrados en San Martín de los Andes, que también contará con residencias. “Va a salir con crédito hipotecario”, dijo García Villanueva. En este caso, el público objetivo será la clase media.

Uno de los motivos que impulsaron el proyecto fue el crecimiento de Vaca Muerta: “Neuquén y todas las provincias de la Patagonia están muy potentes. Se está haciendo una inversión muy importante en infraestructura, con lo cual San Martín de los Andes tiene una tasa de crecimiento de la población del 50% en los próximos 10 años. Todo lo que se haga es escaso y la demanda de viviendas es muy alta”.

“Hay un gran recorrido. La gente piensa no solo en la renta, sino en el disfrute y la calidad de vida. La gente toma la Patagonia como un lugar de permanencia para trabajar y aprovechar lo que nos da nuestro país”, concluyó García Villanueva.