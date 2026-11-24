Durante años, para un abogado argentino que quería trabajar en otro país había una barrera difícil de esquivar: la ley. Cada jurisdicción tiene sus propias normas, tribunales, matrículas y requisitos de habilitación. Si bien esa frontera sigue existiendo para quien pretende litigar o ejercer determinadas áreas del derecho local, el desarrollo de las empresas y el nuevo contexto en que se mueven hizo que la profesión fuera cada vez cada vez más internacional.

Las multinacionales operan en decenas de países, las operaciones corporativas cruzan jurisdicciones, las compañías necesitan programas de compliance que puedan aplicarse en mercados diferentes y los equipos legales dejaron de trabajar exclusivamente para una oficina o un país. En ese proceso apareció un mercado para abogados que no necesariamente ejercen derecho local en cada territorio, pero que son capaces de conectar regulaciones, negocios y equipos de distintas geografías.

La transformación cambia también el perfil profesional buscado. El conocimiento jurídico sigue siendo la base, pero ya no alcanza. Para trabajar en una estructura global hacen falta idiomas, capacidad de adaptación, comprensión del negocio, manejo de culturas diferentes y, cada vez más, la posibilidad de traducir un problema jurídico complejo en una decisión empresarial.

Decano en Chile

Para Alfredo Di Pietro construir una carrera profesional en el exterior depende en buena medida de la convicción personal para “llevar adelante un proyecto, ya sea académico, profesional o de cualquier índole”. Hoy es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Temuco, en Chile.

Durante años repartió su actividad entre el ejercicio profesional y la docencia universitaria. Hasta que renunció a su cargo como abogado de planta en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para dedicarse exclusivamente a las actividades académicas.

La oportunidad internacional llegó a través de un mecanismo que, para él, también forma parte de la construcción de una carrera fuera del país: las búsquedas y concursos abiertos. En 2016 se presentó a un concurso internacional para ocupar el cargo de decano en Temuco. “Me fue muy bien. Obtuve el cargo y me desempeñé como decano durante cuatro años. Fue una excelente experiencia”, recuerda.

“La formación y la capacidad de adaptarse al medio” son los dos factores que más pesan a la hora de competir profesionalmente afuera, dice Di Pietro. Y destaca una ventaja de los abogados argentinos, una formación “de excelente nivel que permite desempeñarse en diversos contextos como la consultoría, el asesoramiento, y cuentan con una excelente formación”.

Alfredo Di Pietro construyó una carrera académica en Chile.

A eso suma una cercanía jurídica regional que facilita la adaptación. “Las instituciones de derecho reconocen una gran similitud entre los distintos países latinoamericanos, por lo que hablamos jurídicamente un mismo lenguaje”, señala.

Las condiciones económicas para ejercer tampoco son, según su experiencia, radicalmente diferentes. En Chile, explica, “en general quien ejerce la profesión de abogado pacta con su cliente el monto de su retribución”.

La movilidad del título argentino se facilita mediante la apostilla correspondiente, aunque eso no equivale automáticamente a quedar habilitado para ejercer la abogacía. Chile exige seis meses de servicio gratuito en la Corporación de Asistencia Judicial y el posterior juramento ante la Corte Suprema.

“Esto no es necesario para realizar actividades académicas, como participar en proyectos de investigación, en publicaciones o en el ejercicio de la docencia, pues con el título apostillado es suficiente”, añade.

Armar un estudio en Nueva York

Cuando Luis Denuble llegó a Nueva York en 2013, después de 17 años de ejercicio profesional en la Argentina, no tenía garantizado un espacio. Había estudiado Derecho en la Universidad Católica Argentina y luego había cursado un LL.M. en Boston University, donde conoció a Luca Melchionna, el abogado italiano que años después le propuso sumarse a su estudio en Nueva York.

Aceptó, se mudó con su familia y llegó a una estructura mínima: eran apenas dos abogados y prácticamente todo estaba por construir. En paralelo, tenía que afrontar uno de los principales filtros para ejercer en Estados Unidos: aprobar el Bar Exam.

“Es una mezcla de entusiasmo, incertidumbre y mucho trabajo. Cuando uno llega a otro país, no llega vacío: trae su historia, su formación y su experiencia. Pero al mismo tiempo tiene que volver a ganarse un lugar”, describe.

La adaptación no fue solamente profesional. También implicó aprender otro sistema y otra manera de relacionarse con los clientes: “En mi caso, después de muchos años de ejercer en Argentina, tuve que aprender otra cultura jurídica, otra forma de trabajar y de construir confianza. Emprender afuera implica adaptarse sin perder la identidad”.

Dos años después de instalarse, fundó Denuble Law PLLC, desde donde asesora a startups y empresas de América Latina y Europa que buscan desembarcar o expandir sus negocios en Estados Unidos. La firma nació de una experiencia que combina conocimiento jurídico local con la comprensión de las necesidades de compañías extranjeras que llegan a un mercado nuevo.

Luis Denuble fundó Denuble Law PLLC, desde donde asesora a startups y empresas de América Latina y Europa.

“Hay un sinnúmero de postulaciones formales en el mercado porque el mercado es enorme, pero muchas oportunidades nacen de vínculos construidos durante años, de estar en el momento y en el lugar justo”, sostiene.

La competencia en el mercado estadounidense, plantea, obliga a sumar algo más que conocimientos técnicos. “Creo que lo primero es la confianza. El conocimiento jurídico es indispensable, pero no alcanza”, dice. En Estados Unidos, agrega, “uno compite con abogados muy preparados y especializados”.

“El diferencial está en poder tener una doble mirada: conocer el derecho estadounidense, pero entender cómo piensa un cliente extranjero -puntualiza-. Muchas veces mi trabajo es traducir no solo esquemas legales, sino una forma de hacer negocios, de asumir riesgos y de tomar decisiones correctas”.

“Competir afuera exige humildad para aprender y firmeza para sostener el propio camino”, resume Denuble. También cambia la lógica económica del ejercicio profesional. En Estados Unidos no existe un único modelo de facturación. “Depende mucho del cliente y del tipo de asunto. Es muy común cobrar por hora, especialmente en temas corporativos, contractuales, litigios o asuntos complejos. En temas inmigratorios es más común cobrar flat fees o tarifas fijas. También existen retainers mensuales y esquemas mixtos”.

En general hay libertad para pactar honorarios, siempre dentro de las reglas éticas, señala y enfatiza la importancia de “evitar incertidumbre” para quien contrata.

Esa transparencia adquiere particular importancia cuando los clientes vienen de otros sistemas jurídicos y de otras culturas empresariales. “Para mis clientes esa claridad es clave, porque vienen de sistemas y costumbres profesionales distintas”, sostiene.

Repasa que la tecnología y el trabajo remoto expandieron la profesión, permiten acceder a información, coordinar equipos y desarrollar una práctica internacional de una forma que “antes era impensada”. Esa mayor facilidad para trabajar entre fronteras no eliminó los requisitos regulatorios. “Las licencias, el Bar Exam, la educación legal continua y las normas éticas siguen siendo centrales”, advierte.

Denuble plantea que, a un joven abogado, le diría “que se anime. Hay becas, maestrías, intercambios, pasantías y caminos posibles. No siempre es lineal ni fácil, pero si uno tiene objetivos claros, trabaja con seriedad y realmente lo quiere, las oportunidades aparecen”.

Pieza del negocio global

La carrera internacional de Esteban Ruete empezó dentro de una compañía y terminó llevándolo a trabajar con equipos y operaciones en unos 30 países. Después de sus primeros años en un importante estudio jurídico argentino, donde se especializó en derecho corporativo con foco en la industria farmacéutica, tuvo una primera experiencia en Bogotá, durante dos años, al frente de la operación andina de una compañía argentina de alcance global.

Pasó después a una multinacional farmacéutica, donde trabajó en Legal & Compliance para distintos países de América del Sur. El salto decisivo llegó después, cuando una búsqueda interna de la compañía lo llevó a competir por una posición regional de Compliance para 14 países de Medio Oriente y África, con base en Dubai.

Comenta que, en la etapa final de selección, viajaron con su esposa a Dubái: “Queríamos conocer la ciudad, entender cómo sería la vida cotidiana y, sobre todo, poder imaginar allí a nuestra familia. Una asignación internacional es también una decisión familiar. Haber podido evaluar las dos dimensiones antes de aceptar fue clave”.

Con el tiempo, aquella posición inicial se amplió y terminó liderando un equipo de Compliance con responsabilidades sobre aproximadamente 30 países de Europa Occidental, Medio Oriente y África. “Fue una experiencia que cambió profundamente mi manera de trabajar y de entender el rol de un abogado dentro de una organización global”, explica.

Añade que el abogado que trabaja para una compañía internacional no puede limitarse a conocer las normas: tiene que entender cómo funciona la empresa, cómo se toman decisiones y qué diferencias existen entre los mercados.

Entiende que hay diferentes etapas para crecer, “lo más importante es llegar con mucha apertura y humildad profesional: escuchar, observar y estudiar. Hay que entender las regulaciones, las prácticas locales y, especialmente, la forma en que se hacen negocios y se construyen relaciones en cada lugar”.

“Los profesionales argentinos estamos acostumbrados a desarrollarnos en un entorno que puede cambiar rápidamente y que muchas veces exige encontrar soluciones con recursos, tiempos o circunstancias que no son ideales -continúa-. Esa experiencia puede generar una combinación interesante de pragmatismo, orientación a resultados y capacidad para mirar un problema desde distintos ángulos”.

Pero hay un límite: “Cuando uno trabaja internacionalmente, esa capacidad tiene que complementarse con algo igualmente importante: saber escuchar. Una solución que funcionó en la Argentina, Estados Unidos o Europa no necesariamente funciona en Medio Oriente, África o Asia”.

Ruete cree que el “verdadero diferencial está en combinar experiencia y flexibilidad: tener convicciones técnicas, pero suficiente apertura para entender el contexto local y adaptar la respuesta. En equipos globales, la capacidad de trabajar con distintas culturas, generar confianza y encontrar puntos en común termina siendo tan importante como el conocimiento jurídico”.

Del estudio a las multinacionales

Ludmila Petrinelli es egresada de Derecho de la UBA y formada inicialmente en derecho comercial, negociación de contratos internacionales, operaciones corporativas y disputas. Comenzó su carrera en Beccar Varela. Una beca de la Fundación Carolina le permitió cursar un Máster en Abogacía Internacional en ISDE, en Barcelona. Después llegaron las empresas: ISDIN, en España; Colgate-Palmolive, con responsabilidades regionales para América Latina; y GEA Group, con sede central en Düsseldorf. Actualmente trabaja como Senior Legal Counsel en Copenhague.

“No es un camino fácil. El derecho es, por naturaleza, una profesión local, ya que cada país tiene su propio sistema jurídico. Sin embargo, existe un mercado creciente para abogados con perfil internacional, especialmente en el ámbito corporativo y comercial”, explica.

La experiencia internacional, además, le exigió modificar la idea tradicional del trabajo jurídico. “Construir una carrera internacional requiere una sólida formación técnica, pero también una gran capacidad de adaptación, criterio comercial y una visión pragmática para acompañar a los equipos directivos y al negocio en la toma de decisiones”, sostiene.

En su caso, dos experiencias iniciales terminaron funcionando como disparadores porque la empujaron a salir de su zona de confort, “cruzar el océano y buscar oportunidades que me expusieran al mundo y me permitieran desarrollarme en entornos multiculturales”.

Da cuenta de que para ingresar al mercado internacional hay programas internacionales para jóvenes talentos en grandes multinacionales, así como búsquedas específicas para perfiles con experiencia regional o global. “La clave es prepararse, construir una trayectoria consistente y estar dispuesto a constantemente asumir desafíos”, indica.

Ludmila Petrinelli: "Lo que más se valora es la combinación entre solidez técnica y habilidades humanas".

¿Qué busca una compañía cuando incorpora a un abogado para trabajar en varios países? Petrinelli lo resume en que “lo que más se valora es la combinación entre solidez técnica y habilidades humanas. La solidez jurídica sigue siendo fundamental, pero también pesan mucho la adaptabilidad, la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo, la comunicación y la visión comercial”.

Los idiomas son otra parte de esa ecuación ya que no solo facilita la integración laboral, “sino también la cultural, algo esencial cuando se trabaja en equipos internacionales”.

Para litigar ante tribunales locales o ejercer derecho local, la convalidación del título continúa siendo necesaria, pero el escenario cambia cuando el abogado trabaja en asesoramiento corporativo, comercial o internacional: “Para quienes se dedican al asesoramiento legal corporativo, comercial o internacional, las barreras se han reducido significativamente”.

El motivo, según Petrinelli, es la propia globalización de las compañías que “necesitan profesionales sólidos, con una alta capacidad de adaptación y una visión de negocio que les permita gestionar riesgos jurídicos en entornos multiculturales y transfronterizos”.

“El mercado ya no busca únicamente abogados que conozcan la ley, sino profesionales capaces de entender el negocio, navegar distintas culturas y aportar soluciones en un contexto global”, apunta.

Ratifica que el aspecto económico varía “enormemente según el país, el tipo de ejercicio profesional, la industria y el nivel de experiencia”. En Dinamarca, donde trabaja actualmente, “la profesión jurídica es altamente valorada y conlleva importantes niveles de responsabilidad. En consecuencia, la remuneración suele estar en línea con esas exigencias”.

Tres matrículas, Buenos Aires, Nueva York y Madrid

Macarena Díaz construyó su carrera a partir de una sucesión de decisiones internacionales. Quería vivir en el exterior desde chica, estudió Derecho en la UCA y fue la primera abogada de su familia. Comenzó a trabajar en un importante estudio argentino en 2014, dentro del área de derecho mercantil y M&A. Allí descubrió que muchos de los abogados senior y socios que admiraba habían pasado por universidades extranjeras.

“Muchos de los abogados senior y socios a los que admiraba habían hecho un máster en el exterior. Habían vivido en distintas ciudades y se habían especializado en áreas muy diferentes, pero cuando les preguntaba por la experiencia todos terminaban diciéndome prácticamente lo mismo: ‘fue el mejor año de mi vida’”, recuerda.

Durante un año y medio preparó postulaciones mientras continuaba trabajando. Fue admitida en varias universidades estadounidenses y eligió Columbia Law School, en Nueva York, para especializarse en Commercial Law. Llegó a la ciudad en 2018, a los 27 años, y terminó el LL.M. con honores.

“Columbia me dio muchísimo más que una maestría. Me dio amigos de todas partes del mundo que terminaron convirtiéndose en familia, profesores extraordinarios, viajes y experiencias que difícilmente hubiera podido imaginar desde Buenos Aires”, cuenta.

Después llegó el paso que convirtió la experiencia académica en una carrera profesional internacional: una oferta de una firma internacional de primer nivel en Nueva York. Para ejercer necesitaba obtener la matrícula del estado.

Trabajó en el Rockefeller Center y pasó del M&A al derecho financiero: “Muchas horas, muchas noches y una exigencia altísima, propia y de los clientes”.

Macarena Díaz ejerció en Buenos Aires y Nueva York. Ahora está en Madrid.

La muerte de su abuela por Covid y las restricciones de fronteras le hicieron experimentar de manera concreta una de las contracaras de construir una carrera internacional. “Había cumplido el sueño de vivir y trabajar en Nueva York, pero por primera vez entendí realmente lo que significaba que toda mi vida en un país dependiera de una visa de trabajo”, repasa.

Su siguiente destino fue Madrid. Gracias a un contacto generado durante el LL.M., recibió una propuesta para incorporarse a Garrigues, donde se especializó nuevamente en derecho financiero. Llegó en marzo de 2021, todavía en plena pandemia.

Para ejercer tuvo que volver a estudiar y completar el proceso de habilitación profesional: “La abogacía es una profesión regulada, así que tuve que convalidar mi título y obtener la matrícula española. Una vez más me encontré trabajando y estudiando al mismo tiempo”. Hoy es senior associate, en camino hacia una eventual asociación, trabaja con clientes internacionales, participa de conferencias y también acompaña a abogados más jóvenes.

Díaz tiene cuatro títulos universitarios y tres licencias profesionales -Argentina, Nueva York y España- y construyó una carrera que le permite moverse entre distintos mercados. “Viajo por clientes y conferencias, a veces como oyente y otras como oradora, y puedo aportar una perspectiva que se fue construyendo después de años de vivir y trabajar en distintos países”, explica.

Pero la internacionalización también tiene un costo personal. “Vivir afuera es maravilloso, pero tiene un costo: cumpleaños que una se pierde, amigos que siguen sus vidas a la distancia, familia a la que se ve menos de lo que querría y la sensación constante de tener el corazón repartido entre varios lugares”, reconoce.

Plantea que la Argentina le dio sus raíces y su primera oportunidad profesional; Nueva York le enseñó “a pensar en grande y a desenvolverme en un ambiente tremendamente internacional y competitivo; y Madrid me dio la posibilidad de juntar todo lo aprendido y convertirlo en una vida que siento propia”.

“¿Lo que queda? No lo sé, y quizás esa sea la parte que más me gusta -dice- Nunca hubiera imaginado estar sentada donde estoy hoy, así que tampoco me atrevo a decir dónde estaré dentro de cinco años. Lo único que sé es que seguiré poniendo la misma curiosidad, el mismo esfuerzo y las mismas ganas. Hasta ahora, animarme a salir de lo conocido me llevó bastante más lejos de lo que aquella chica de Villa Devoto se hubiera atrevido a soñar”.