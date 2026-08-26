De un local de computación a 160 países: la startup latina que se asoció con un gigante de Estados Unidos

Tecspal, una compañía nacida en Uruguay y especializada en la gestión de activos tecnológicos para trabajadores remotos, vendió el 80% de su capital a Vensure Employer Solutions, un grupo estadounidense de tecnología y servicios de recursos humanos.

La operación marca un nuevo capítulo para una compañía que nació casi por casualidad y que, en apenas cuatro años desde su fundación pasó de facturar US$1,6 millones a cerrar su último ejercicio en torno a los US$35 millones. Creada y financiada íntegramente por sus fundadores, opera con más de 700 clientes en más de 160 países y ahora busca triplicar su facturación en 2027 y pasar de un equipo de más de 60 personas a 200 empleados hacia 2028.

Para los fundadores -Juan Pablo Bordaberry, Santiago Alcuri, Juan Manuel Cat, y Matías García- el acuerdo no implica un retiro. “Para nosotros no es un exit para retirarnos; es lo más lejano a eso. Es la oportunidad de subirnos a un potencial de crecimiento enorme y jugar en primera división ”, explicó Bordaberry, CEO y cofundador de la compañía.

La historia de Tecspal comenzó a fines de 2021, en un local de venta de productos Apple en Uruguay

Con sede en Arizona, Vensure se posiciona como uno de los principales proveedores globales de tecnología de recursos humanos, servicios gestionados y tercerización de procesos de negocio. Tiene más de 161.000 empresas clientes en Estados Unidos y presta servicios en más de 175 países.

La incorporación de Tecspal apunta a completar una pieza de su oferta: la gestión física de los dispositivos tecnológicos que utilizan los empleados de sus clientes. “Te consiguen el talento, te pagan el sueldo, pero les faltaba enviar la computadora a la puerta del empleado”, resumió Bordaberry.

En diálogo con LA NACION, Bordaberry analiza las claves del negocio.

1. El dolor del onboarding global: resolver un “dolor” logístico

La historia de Tecspal comenzó a fines de 2021, en un local de venta de productos Apple en Uruguay. Dos de sus futuros socios, Alcuri y Cat, trabajaban allí cuando empezaron a recibir pedidos de empresas extranjeras que necesitaban comprar computadoras y enviarlas a empleados remotos en Uruguay.

Dos casos terminaron de mostrarles que había una oportunidad de negocio. Un cliente de Inglaterra y otro de Estados Unidos les pidieron que enviaran computadoras a trabajadores de sus compañías. Los fundadores aceptaron y llevaron los equipos personalmente.

Meses después, uno de esos clientes volvió a contactarlos: había terminado un proyecto de desarrollo, tenía unos US$20.000 en computadoras distribuidas en Uruguay y necesitaba recuperarlas. Los socios fueron a buscarlas, las almacenaron en el mismo local y detectaron que detrás de ese pedido había un problema mucho más grande para las empresas que contrataban trabajadores en distintos países. Poco después, el mismo cliente les pidió que ofrecieran el servicio también en Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

Desde el comienzo, los fundadores tomaron una decisión: no buscar inversores externos

Ahí fue cuando se sumó Bordaberry, ingeniero agrónomo que hasta ese momento había trabajado durante siete años en una compañía de venta de insumos para el agro. “Salvando todas las distancias, una semilla y una computadora tienen exactamente la misma lógica en lo que respecta al manejo de clientes, proveedores y flujos financieros”, cuenta sobre su llegada al negocio tecnológico.

Los cuatro socios diseñaron los procesos y lanzaron Tecspal en julio de 2022. Y si bien habían previsto seis meses para validar el modelo, en el primer mes ya tenían la respuesta que buscaban . Dejaron sus trabajos anteriores y se dedicaron de lleno a la empresa.

2. Obsesión por la rentabilidad desde el día uno

Desde el comienzo, los fundadores tomaron una decisión que marcó el desarrollo de la compañía: no buscaron inversores externos. “Pensamos la empresa para que fuera rentable desde el día uno”, explica Bordaberry.

Durante el primer año, los socios no cobraron sueldo y reinvirtieron las ganancias para financiar el capital de trabajo, comprar equipos y sostener los plazos de pago de grandes clientes.

Tecspal gestiona todo el ciclo de vida de las computadoras -entre otros dispositivos tecnológicos- que utilizan empleados de corporaciones. Compra los equipos, los configura, los envía al empleado, realiza el onboarding tecnológico, brinda soporte, almacena los dispositivos y, cuando termina la relación laboral, recupera las computadoras. Después puede reacondicionarlas y asignarlas a otra persona o gestionar su recompra. A la fecha, ya realizó más de 20.000 onboardings y tiene entre sus clientes a firmas como Revolut, dLocal y Mercado Libre.

3. Mentalidad de “Rompan todo”

Para Bordaberry, uno de los saltos más arriesgados en la historia de la startup ocurrió a fines de 2024, cuando los fundadores asistieron a una charla de un referente tecnológico de dLocal que les aconsejó: “Cuando todo va bien, rompan todos los procesos y háganlos de vuelta”.

Así fue que, con la rentabilidad asegurada en América Latina, decidieron reinventarse. Uno de los socios se trasladó con una mochila a Manila por tres meses para destrabar la compleja logística asiática desde el terreno. El resultado de ese movimiento estratégico y de “romper el proceso” fue la incorporación de 24 personas en apenas seis meses y un salto agresivo en la captura de mercado que catapultó los números del negocio.

4. Operaciones 24/7

Para dar soporte continuo e inmediato a clientes en Estados Unidos y Europa, Tecspal diseñó un esquema de “persecución del sol” (follow-the-sun) con equipos de trabajo en Asia y Latinoamérica.

La compañía constituyó un equipo en Manila (Filipinas) para la mañana asiática, un equipo en Europa (España y Holanda) para cubrir el bache del mediodía global, y el equipo del Río de la Plata -con equipos en la Argentina y en Uruguay- para conectar las tardes de América Esto les permite operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, seis días a la semana.