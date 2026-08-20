Se cerró la venta del dulce de leche San Ignacio y su histórico CEO se despidió con una emotiva carta

San Ignacio, una de las marcas más reconocidas de la industria alimentaria argentina, cambió de manos. La empresa santafesina fue adquirida por el grupo mexicano Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM), que de esta manera profundiza su desembarco en la industria láctea argentina.

La operación, cuyo monto no trascendió, se cerró después de varias semanas de negociaciones y representa la tercera adquisición que concretan los mexicanos, que ya se habían alzado con Lácteos Aurora y Lácteos Karina.

El cambio de dueño fue acompañado por la salida de Alejandro Reca, quien estuvo casi 15 años vinculado a San Ignacio, como accionista y CEO. En una carta de despedida dirigida a quienes lo acompañaron durante esos años, Reca hizo un balance de su paso por la compañía. “Hace casi quince años entré a San Ignacio como parte del equipo gerencial. Hace unas semanas, cumplidas etapa y objetivo, dejé la compañía como gerente general”, escribió. Y agregó: “Me voy tranquilo y orgulloso: San Ignacio tiene sentadas las bases de una mejor organización y está reposicionada en el mercado local y en el mundo”.

El ejecutivo recordó que cuando llegó encontró una compañía atravesada por “limitaciones productivas, comerciales y financieras”, en un contexto externo que tampoco ayudaba, con un gremio y un regulador “esquivos al cambio” y un sistema financiero rígido.

Alejandro Reca: "San Ignacio tiene sentadas las bases de una mejor organización y está reposicionada en el mercado local y en el mundo” Santiago Filipuzzi

Según su balance, uno de los principales cambios fue poner al equipo humano en el centro de la transformación. “Ninguna transformación es sustentable si no la lleva adelante también la gente que hace la compañía día a día”, señaló.

Reca enumeró entre los logros de estos años una mayor vinculación con los productores de leche, mejoras en la calidad y el monitoreo de la materia prima, instalaciones renovadas, mejores proveedores, un diálogo más estratégico con los clientes y una mayor profesionalización de la compañía. También destacó la incorporación de más mujeres y profesionales universitarios, un esquema de incentivos para completar estudios y un sistema de gestión integrado desde el ingreso de la materia prima hasta la venta en los mercados doméstico y de exportación.

El resultado de ese proceso, según Reca, fue una empresa con “nuevos productos, mayor productividad, compromiso ambiental, mejor gobernanza corporativa” y un posicionamiento consolidado en los mercados locales y externos. “Desde lo personal, miro hacia atrás con tranquilidad, orgullo y una sonrisa. San Ignacio está lista para seguir creciendo, con nuevos aires y mayor capital. ¡Adelante, San Ignacio!”.

Vocación exportadora

San Ignacio nació en Rosario en 1939, cuando Ignacio Rodríguez Soto comenzó con la elaboración artesanal de dulce de leche. En 1978 realizó su primera exportación, con Alemania como destino, y fue pionera entre las empresas argentinas en obtener la certificación necesaria para ingresar al mercado de la Unión Europea.

Bajo la conducción del grupo local, San Ignacio se consolidó como líder en la exportación de dulce de leche

En 1997 trasladó su producción a Sauce Viejo y al año siguiente incorporó una planta en Hipatia, también en Santa Fe, destinada exclusivamente a la producción de quesos. En 2011 había sido adquirida por el grupo francés Laiteries Hubert Triballat, que dos años después se la vendió a los argentinos Alejandro Reca, Alejandro Bertín y Diego Temperley.

Bajo la conducción del grupo local, San Ignacio se consolidó como líder en la exportación de dulce de leche. Sus productos llegaron a mercados como Japón, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Vietnam. También logró una posición destacada en queso azul, que destina la mayor parte de su producción a la exportación.

El desembarco mexicano

Para MIYM, la compra de San Ignacio representa un paso más en su estrategia de expansión en la Argentina y en América del Sur.

La compañía mexicana fue fundada en 2007 en Puebla y se dedica a la producción y el envasado de leche y productos lácteos. En México opera con marcas como Delité, Tivoli, La Flor de Xalapa y La Flor de México y también desarrolla una división de “maquila” para grandes marcas de la industria. En 2025 comercializó el equivalente a 365 millones de litros con marcas propias y otros 225 millones de litros destinados a elaboraciones para socios comerciales.

La compra de San Ignacio se suma a las adquisiciones de Lácteos Aurora y Lácteos Karina, concretadas este año, y le permite al grupo ampliar su escala industrial y su presencia en el negocio lácteo argentino.