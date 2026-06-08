De Villa Ortúzar a Estados Unidos: la carrera internacional de un ejecutivo argentino que lideró proyectos logísticos millonarios

De Buenos Aires a Chile. De Chile a Estados Unidos. Más de 20 años, tres países y una carrera construida en empresas multinacionales, donde terminó liderando algunas de las transformaciones logísticas más importantes de la región. Francisco Pondé desarrolló su trayectoria profesional en compañías como Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo; Virutex Ilko, fabricante chilena de productos para el hogar; y el Grupo Tigre, la multinacional de origen brasileña especializada en soluciones para la construcción, asumiendo responsabilidades regionales en América Latina y Estados Unidos.

Egresado como ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con su familia asentada en el barrio porteño de Villa Ortúzar, el recorrido de Pondé combina operaciones de cientos de millones de dólares, mudanzas internacionales y adaptación constante a mercados y culturas corporativas distintas. “La incertidumbre deja de ser un problema cuando entendés que forma parte del trabajo”, resume.

El salto que cambió su carrera

Antes de mudarse al exterior, Pondé ya había empezado a destacarse dentro de Walmart Argentina. Con menos de 30 años fue convocado para integrar el equipo de due diligence que trabajó en la adquisición de la principal cadena de retail de Centroamérica, una operación que involucraba cinco países. Poco después llegó la propuesta para incorporarse a la filial chilena de Walmart. “Era una decisión difícil porque implicaba dejar todo lo conocido. Pero entendía que, si quería crecer, tenía que salir de un entorno cómodo”, recuerda.

En Chile empezó una etapa clave de su carrera. Ascendió dentro de la compañía y lideró proyectos vinculados a planificación de demanda, abastecimiento y automatización de procesos logísticos. Uno de los hitos fue la implementación de un sistema integrado de planificación y abastecimiento que reemplazó operaciones manuales y permitió mejorar la disponibilidad de productos y reducir inventarios.

Francisco Pondé

Más adelante participó en el desarrollo estratégico de un centro de distribución de 150.000 metros cuadrados, una inversión cercana a los 180 millones de dólares que en ese momento fue una de las mayores apuestas logísticas de Walmart fuera de Estados Unidos. “No eran solamente mejoras operativas. Había decisiones que definían la capacidad de crecimiento futura de la compañía”, explica.

Liderar operaciones en cinco países

Tras casi seis años en Chile, Pondé asumió como Gerente Corporativo de Logística en Virutex Ilko, con responsabilidad sobre operaciones en distintos mercados de América Latina. El desafío, asegura, ya no pasaba solo por la eficiencia técnica. “Cada país tiene formas distintas de trabajar, de tomar decisiones y de construir confianza. La parte más difícil no suele ser la operación, sino coordinar culturas diferentes”.

Durante esa etapa lideró una estrategia regional que permitió reducir costos logísticos cerca de un 20 por ciento y mejorar la coordinación entre equipos distribuidos en varios países. En 2017 fue elegido mejor líder de la compañía en una votación realizada por los empleados. “Ese reconocimiento me marcó mucho porque viene de la gente con la que trabajás todos los días”, dice.

La apuesta por Estados Unidos

Cuando ya tenía una carrera consolidada en Chile, apareció una nueva posibilidad: mudarse a Estados Unidos para liderar la transformación operativa de Grupo Tigre en ese mercado. Había otra opción sobre la mesa -Brasil-, más cercana a su experiencia previa y con menor nivel de incertidumbre. Eligió Estados Unidos. “Era el desafío más complejo y justamente por eso sentía que tenía que tomarlo”, explica.

Antes de mudarse al exterior, Pondé ya había empezado a destacarse dentro de Walmart Argentina David Zalubowski - AP

La mudanza a California implicó un cambio profesional, pero también familiar: “Mis hijos dejaron amigos, colegio y rutina. El primer año fue difícil para todos”. Con el tiempo, la familia decidió instalarse en Florida buscando una dinámica más favorable para la vida cotidiana de los chicos: “Las decisiones laborales y familiares nunca estuvieron separadas. Todo impacta en todo”.

“El argentino aprende a trabajar en la incertidumbre”

En Estados Unidos, Pondé lideró proyectos de mejora operativa enfocados en planificación, distribución y niveles de servicio. Según detalla, los cambios implementados permitieron reducir más de un 30 por ciento los tiempos de entrega, mejorar los niveles de servicio y disminuir inventarios mientras la compañía atravesaba un proceso de expansión e integración empresarial.

Consultado sobre el desempeño de profesionales argentinos en mercados internacionales, sostiene que la experiencia local termina funcionando como una ventaja. “En Argentina uno se acostumbra a trabajar con cambios constantes, información incompleta y restricciones. Esa capacidad de adaptación afuera vale mucho”, indica. También destaca una característica cultural: “El argentino suele cuestionar y proponer. En algunas estructuras eso genera tensión, pero también ayuda a mover organizaciones”.

Después de 20 años de carrera internacional, el ejecutivo sostiene que las decisiones más importantes de su vida estuvieron asociadas a momentos de incomodidad: “Nunca sentís que estás completamente preparado para dar un salto. Siempre hay incertidumbre”, resume. Por eso, asegura, el principal aprendizaje no tuvo que ver solamente con los resultados profesionales: “Con el tiempo entendí que crecer no es solo avanzar en el trabajo. También es aprender a reconstruirse en contextos nuevos sin perder la identidad”.