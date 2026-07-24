El consumo sigue en baja, aunque desacelera la caída

Aunque el consumo masivo continúa sin consolidar una recuperación, un nuevo relevamiento privado mostró un retroceso menos pronunciado que el reflejado por otros indicadores del mercado.

De acuerdo con NielsenIQ, el consumo de productos de la canasta masiva cayó 0,5% interanual en el bimestre mayo-junio. La consultora destacó que la contracción estuvo explicada principalmente por el desempeño de bebidas (-2%) y de los productos de cuidado personal y limpieza (-2,3%), mientras que los alimentos crecieron 1,6%.

Los datos contrastan con el informe difundido ayer por Scentia, que mostró una caída más profunda para junio. La diferencia responde, en parte, a que ambas consultoras utilizan metodologías y coberturas distintas: Nielsen trabaja sobre un promedio bimestral y releva diferentes canales de comercialización, mientras que Scentia informa la evolución mensual con el foco puesto, principalmente, en supermercados y autoservicios.

Subas y bajas

Dentro del rubro alimentos, Nielsen señaló que el crecimiento estuvo impulsado por los alimentos básicos (+3,3%) y las golosinas (+3,8%), mientras que los alimentos no básicos registraron una baja del 0,5%.

En bebidas, el retroceso respondió principalmente a la caída de las bebidas sin alcohol (-2,7%), mientras que las alcohólicas descendieron 0,4%. En tanto, el segmento de cuidado personal y limpieza mostró una baja de 2,3%, con retrocesos tanto en cosmética y tocador (-1,6%) como en limpieza del hogar y la ropa (-4%).

Por canales de venta, el comercio moderno (grandes supermercados, tiendas express de cadenas) mantuvo una caída de 1,5% frente al mismo período del año pasado, mientras que los comercios tradicionales retrocedieron 1,3%. En contrapartida, los supermercados independientes continuaron creciendo y los kioscos se mantuvieron estables.

El informe de Nielsen también advirtió que la desaceleración de la inflación no se tradujo en una mejora muy marcada del consumo. El precio promedio de los productos de la canasta registró un incremento interanual de 25,8%, superior al observado en el bimestre previo.