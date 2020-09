Diego Torres. De Color Esperanza a Amanece: música con optimismo ante las crisis

Diego Torres, en Comunidad de Negocios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 10:32

El cantante Diego Torres estuvo presente en el programa de Comunidad de Negocios, reflexionó sobre la cuarentena y habló de su nueva canción "Amanece". "Por un lado razona todo el proceso que estamos haciendo, y también ayuda a darle valor al tiempo", explicó.

Además, se creó una nueva versión de "Color Esperanza", una canción célebre en la música popular argentina: compuesto por Coti Sorokin, fue popularizado por Diego Torres en 2001 y se asoció a un espíritu de optimismo en medio de la crisis social y económica que vivió el país ese año.

Con respecto a la política argentina, el cantante hizo hincapié en la importancia de la unión. "Es hora de dejar un poco las diferencias, que nos sentemos en la misma mesa. Que hablemos y que debatamos ideas", dijo, y agregó que el país viene arrastrando los mismos problemas desde hace mucho tiempo. Para Torres, sin un sistema con pautas claras la sociedad no podrá proyectar para adelante.

Diego Torres reflexionó sobre la cuarentena 09:43

Video

-¿Cómo es ponerle letra a lo que está ocurriendo?

-Todos fuimos haciendo un proceso. Esta pandemia que la veíamos muy lejos al principio de este año y en marzo llegó y empezó a cambiar nuestras vidas. Todo cambió, nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Al principio fue bueno, estar un poco en casa, pero después pasaban las semanas y los meses, las cosas se iban complicando un poco más. Se suspendían los trabajos y los eventos se comenzaron a ver lejanos. Todos fuimos testigos de los problemas que se generaban en nuestras vidas. Esta es una situación nueva porque no había una pandemia hace 100 años. Pensamos que iba a ser más corto y rápido. Tenemos que tener paciencia para ir pasando todas estas etapas y que, de a poco, el mundo se vaya reconectando.

-¿Cuál es el sentido de la letra de la nueva canción?

-Un periodista me dijo: "Esa canción te hace pensar, pero cuando llega el coro te abraza". Esas fueron las intenciones a la hora de hacer esta canción. Es una canción que por un lado razona todo el proceso que estamos haciendo, y que estoy haciendo. También ayuda a darle valor al tiempo. Veníamos todos muy acelerados en esta era moderna, con la tecnología, y los cambios. Todo se hace cada vez más rápido. A lo mejor no le dábamos importancia a esas cosas que teníamos al alcance de la mano y hoy no están. Esta canción empezó siendo una compañía. La empecé a escribir con Jorge Villamizar, de Bacilos, un gran amigo, y le pedí la libertad de manosear la letra. Y así fui trabajando esta canción con un productor con el que estoy trabajando mis canciones y mis arreglos. Así sentí que no era una canción para estar solo sino que era para compartir, no era un dueto. Tenía que haber una mujer, y ahí invité a Catalina García, cantante colombiana. Sabía que se iba a lucir en esta canción, también invité a Jorge y a otros más. Se fue dando todo este concepto, el video muestra mucho lo de los noticieros ahora. Así fuimos construyendo toda esta locura.

-¿Cuánto seguís la Argentina, lo que pasa en nuestro país?

-Tengo una libertad que se me terminó. Yo vivo viajando, mis dos bases son Buenos Aires y Miami. Cuando trabajo por el sur, es mi lugar, es mi casa. Cuando tengo que trabajar por Centroamérica u otros lugares me conviene estar cerca. Yo no llegaba a extrañar ni un lugar ni el otro, porque estoy todo el tiempo en movimiento. Hace 20 años que no estoy seis meses sin tomar un avión. Para mi es raro. Me informo todo el tiempo, me gusta saber lo que está pasando en Argentina, en Colombia o España. Qué pasa en los lugares en donde tengo relación laboral y contacto. Porque tengo amigos en cada lugar, además de un público que te escucha. Argentina está haciendo el proceso, quiero pensar que hay buenas intenciones cuando veo a un Presidente con un Gobernador y un Jefe de Gobierno de la capital de otro partido. No me entra en la cabeza que tomen malas decisiones porque es generar un problema mayor. Sabemos que la pospandemia va a ser algo muy complicado, por eso me gusto el proyecto de #SeamosUno. Creo que es hora de dejar un poco las diferencias, que nos sentemos en la misma mesa, que hablemos, que debatamos ideas y que busquemos una Argentina con un sistema que no tengamos estos problemas. Los que tenemos cierta edad lo venimos viendo cada 10 años: la inflación y el dólar. Hay muchas cosas para trabajar y hacer un plan. Y poder hacer un sistema, que gobierne uno, gobierne otro, con ciertas pautas que no se muevan para que tengamos tranquilidad como pueblo. Si estamos como que no sabemos para donde va. Es difícil construir y proyectar. Yo lo traslado a mi trabajo, de esa manera.

-Versión nueva de color esperanza, se convirtió en un himno. Ahora vuelve a otro mundo, ¿Cómo lo vivís?

-La crisis del 2001 fue una crisis tremenda para nuestro país. Justo cuando salió el disco "Un mundo diferente''. La gente se aferró a la canción como una bandera y la empezaron a cantar en las escuelas. La canción viajó y empezó a trasladarse en diferentes lugares, a diferentes causas. Esta canción se metió en la historia de vida de mucha gente. Nuevamente aparece hoy, en este año tan complicado. Videos de la gente cantando desde los balcones, los médicos y policías. Muchas historias. Fue una gran señal de que algo tenemos que hacer con esto. Ahí fue el reencuentro con Coti Sorokin y con Cachorro López, necesitaba contarles este proyecto. Estoy agradecido que me acompañaron para poder hacer esta nueva versión, donar los derechos autorales, el cliqueo de la gente, convocar a un montón de artistas en un tiempo récord. Donde cada uno estaba guardado en sus casa, poder grabar, poder recaudar fondos para la Organización Panamericana de la Salud en la lucha contra la pandemia de Covid-19 en el continente. Fue un proyecto impresionante y estoy agradecido con todos los que fueron parte, se sumaron y acompañaron a que esto sea una realidad.