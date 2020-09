Ignacio Badaloni (Banco Galicia), Anna Cohen (Grupo Cohen), José Del Rio (LA NACION) y Fernando Martínez (Tecnoperfiles) Crédito: fabian malavolta

"El mejor gerente de sistemas fue el Covid-19", dijo hoy Anna Cohen, CEO y presidente de Grupo Cohen, en el evento de Empresas, organizado por LA NACION, y resumió el vendaval que tuvieron que enfrentar distintas empresas para adaptarse ante la pandemia del coronavirus y la cuarentena.

Teletrabajo para los empleados, digitalización de procesos, armado y rearmado de protocolos y una innovación constante fueron las estrategias desplegadas por compañías de diferentes rubros.

En el caso de los bancos y las finanzas, tanto Cohen como Ignacio Badaloni, gerente de Banca, Empresas y Agronegocios de Banco Galicia, dijeron que el negocio no se detuvo por la pandemia, pero sí se transformó.

"El banco no frenó en esta coyuntura. El negocio no se frenó. No hubo dolor en la migración a digital. Más del 80% de los préstamos se hacen digitalmente y manteniendo la relación de cercanía con el cliente", afirmó Badaloni en diálogo con José Del Rio (LA NACION), a lo que Cohen sumó que no hubo merma de la actividad, pero sí cambió.

"Hubo que digitalizar lo propio y apuntalar lo ajeno. Contener a los clientes preocupados por la cobertura de salud en un escenario volátil en el mundo. El desafío es la digitalización en un contexto de creciente presión por las normas antilavado. Hubo que hacer un salto cualitativo y digitalizar procesos que antes eran presenciales y requerían un escribano", dijo la presidenta de Cohen.

En cuanto a los productos estrella, Badaloni habló del boom de los Echeqs (cheques electrónicos), las plataformas como Galicia Rural y los préstamos digitales.

En tanto, otro sector que no paró, pero sí tuvo algunas dificultades logísticas es la agricultura, según Ignacio Bartolomé, director de Negocios de GDM América del Norte, quien participó del encuentro desde Estados Unidos a través de una videollamada.

"Nosotros hacemos mejoramiento genético vegetal con foco en soja y obviamente la agricultura es una industria que no para, porque la gente sigue comiendo. Por lo tanto, si bien tuvimos que cambiar la forma en que nos comunicamos, la industria no se frenó y el negocio tampoco", sostuvo, y dijo que la innovación tampoco se pausó.

"La innovación es un proceso continuo. Para desarrollar un producto tardás entre cinco a siete años y el impacto es muy alto porque aumenta la productividad por hectárea del productor. Es un proceso que no podemos parar, aunque sí tuvimos temas logísticos porque usamos ambos hemisferios contra estación y hubo menos aviones y barcos. Pero avanzamos igual con alguna complicación, pero nada muy grande", agregó.

Por otro lado, la compra de materiales para la construcción sí tuvo un parate en la Argentina durante marzo y abril, pero en mayo comenzó la reactivación de la mano de las provincias que empezaron a salir de la cuarentena.

"El Covid genera muchísimos cambios en la manera de trabajar. Hay una parte de la empresa que puede trabajar remoto, pero otros lo hacen con la máquina con lo cual hay que hacer las cosas para que la gente funcione sin riesgos. Los primeros meses -marzo y abril- estuvieron muy parados y en mayo las ventas empezaron a reaccionar de manera muy buena con provincias que las lideraron y también por los valores de la construcción que han bajado muchísimo", explicó Fernando Martínez, presidente de Tecnoperfiles, empresa que fabrica y distribuye perfiles de PVC en el país y la región.

Por último, sobre los desafíos, Martínez dijo que la industria de la construcción tiene que trabajar con muchísimo protocolo. "Mientras la vacuna no esté, hay que ser cuidadosos. Armar protocolos y quizás rearmarlos y tomar todas las medidas de seguridad. La realidad es que la tecnología vino a suplantar estas cosas de contacto, pero los cambios se pueden ir haciendo a medida que las situaciones se van dando", cerró.