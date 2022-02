Disney presentó un plan de desinversión y negocia con Mediapro la venta de tres canales de Fox

Después de que la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) emitiera un dictamen sobre la fusión entre Disney (dueña de la señal ESPN) y Fox, que estableció, entre otras condiciones, que la nueva empresa debía desinvertir, se conoció que el conglomerado de medios estadounidense presentó el lunes último un acuerdo al que llegó con Mediapro (una compañía de origen española ahora mayoritariamente en manos de capitales chinos), tal como publicó el diario Clarín.

Según pudo saber LA NACION, la propuesta presentada ante la CNDC (quien debe dar la aprobación final) incluye el traspaso de los canales de tv por cable de Fox y los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, la UEFA Champions League, la NFL, la MLB, la Fórmula 1, La UFC, la WWE, la Premier Boxing Champions, la Liga ACB Basketball, el World Rugby Sevens y el ATP World Tour 250- ATP Córdoba.

Ante la consulta de este medio, Disney eligió no hacer comentarios. El ministerio de Desarrollo Productivo (bajo su órbita está la CNDC) tampoco confirmó haber recibido la presentación.

Según fuentes del mercado a las que accedió LA NACION, Disney conservaría la totalidad del fútbol argentino y River y Boca no se transmitirían por la TV abierta, ya que, con la sola presentación del plan de desinversión, ya no estaría obligada a ceder la transmisión, como se lo había solicitado el ente regulador. Según el comunicado emitido en su momento por la CNDC, de no cumplir con este requerimiento, Disney debería “transmitir de manera abierta y gratuita (...) dos partidos de la liga local de fútbol actualmente emitidos por el canal premium de Fox Sports, uno de los cuales deberá ser necesariamente River o Boca, ya que estos dos equipos son los de mayor convocatoria y audiencia”.

Además, en este sentido, ya se habría acordado con la Televisión Pública que esta semana le cederían los partidos a disputarse entre Patronato y Argentinos Juniors y entre Godoy Cruz y Tigre.

Según el dictamen de la Comisión que se conoció en enero último, en octubre de 2021, Disney ya había propuesto la cesión de los derechos de radiodifusión de la mitad de la Copa Libertadores y había señalado a Mediapro como comprador para que adquiera los activos por ellos desinvertidos, lo que no fue aceptado por las autoridades, al igual que no se había admitido otra propuesta anterior realizada en mayo.

En esta oportunidad, y como se dijo, cedieron más derechos, como la Champions League. Consultado por LA NACION, el especialista en políticas y mercado del espacio audiovisual, Santiago Marino, dijo que la CNDC, para dar la aprobación, también debe evaluar al comprador. “La comisión le dice que venda derechos, no señales. Si vende señales, mejor; pero tiene que vender más derechos. Otra cuestión es si el comprador es suficiente, porque Disney le estaría vendiendo a Mediapro, que es su proveedor”, afirmó.

Desde Mediapro no confirmaron ni desmintieron el acuerdo con Disney, pero aclararon que no son un nuevo jugador en la Argentina, sino que llevan 24 años en el país y tienen 600 empleados.

Según su página, Mediapro Argentina es pionera en producción, creación y desarrollo de contenidos. Pertenece al grupo Mediapro, uno de los grupos audiovisuales más importantes de Europa con presencia en todo el mundo a través de 55 centros de producción en 36 países.