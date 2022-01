TV: El Gobierno impone requisitos para la fusión Fox-Disney y los partidos de Boca o River podrían ir por TV abierta

Después de casi tres años de estudio, la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) emitió su dictamen sobre la fusión entre ESPN (controlada por Disney) y Fox. El documento, de 138 páginas, establece una serie de condiciones que la empresa del ratón Mickey deberá cumplir si es que pretende anexar la otra señal. La principal es desinvertir. Es decir, que los derechos de TV de una serie de eventos que estaban en cabeza de FOX pasen a manos de otro competidor de la TV por cable.

En concreto, una de las medidas de la resolución establece que hasta tanto se cumplan con las condiciones impuestas (el plazo es de un año, con una posible prórroga de seis meses), y según el comunicado emitido por la CNDC, Disney “deberá transmitir de manera abierta y gratuita (...) dos partidos de la liga local de fútbol actualmente emitidos por el canal premium de Fox Sports, uno de los cuales deberá ser necesariamente River o Boca, ya que estos dos equipos son los de mayor convocatoria y audiencia”.

El gobierno le dio a Fox-Disney un plazo de un año (prorrogable seis meses más) para culminar el proceso de desinversión, que implica desprenderse de derechos de TV de "contenidos relevantes" entre los que se destacan la Fórmula 1, la Liga de Campeones y la Copa Libertadores. Rodrigo Néspolo - Archivo

De esta manera, si los dos equipos más grandes van a partir de ahora (y por los próximos 12 o 18 meses) por TV abierta habrá que ver la viabilidad del pack fútbol, que millones de abonados pagan mes a mes para ver los partidos a través de Fox Sports Premium y TNT Sports. “Algo del modelo de negocios del fútbol premium deberá cambiar” , concedió un dirigente de la primera división ante la consulta de LA NACION.

Igualmente, hay un antecedente judicial contra el que la CNDC no podría ir, en principio: el 28 de febrero de 2018 la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo les dio la razón a Fox Sports Premium y a Turner, dueños de los derechos, ante un reclamo de un canal de cable de Posadas que se amparó en la Ley de Servicios Audiovisuales y resaltó que ningún otro canal podría transmitir los partidos de la primera división (en ese momento, la Superliga).

De todas maneras, las fuentes consultadas estiman que la CNDC no puede definir qué partidos pasa el pack fútbol y cuáles no, y que lo más probable es que Disney rebata el dictamen en los próximos días. “El dictamen de la CNDC no es definitivo ni mucho menos”, estimó un ejecutivo de la TV codificada ante la consulta de este diario.

Además del fútbol local hay otros eventos deportivos cuyos derechos de TV estaban en cabeza de Fox y que el Gobierno establece como “contenidos fundamentales”: Copa Libertadores, UEFA Champions League, NFL (fútbol americano), la MLB de béisbol, las carreras de Fórmula 1, la Ultimate Fighting Championship (UFC), la World Wrestling Entertainment (WWE), Premier Boxing Champions, la Liga ACB de básquet, la serie mundial de Sevens de Rugby y el ATP 250 de Córdoba.