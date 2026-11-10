Distinguen a cuatro referentes de la industria

La Academia Argentina de la Publicidad (AAP) anunció los nombres de los Académicos de Honor 2026, una distinción que reconoce a figuras que dejaron una marca en la historia de la comunicación comercial local. En esta edición, los homenajeados serán Omar Di Nardo, Marcos Golfari y Martín Lobo, mientras que Daniel Verdino recibirá un reconocimiento póstumo.

La ceremonia se realizará el próximo 4 de diciembre en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y coincidirá con una nueva etapa para la institución, que además de preservar el legado de la actividad busca fortalecer el vínculo entre la industria y las nuevas generaciones de profesionales.

Anita Ríos "Cada año nos cuesta definir las distinciones porque, por suerte, tenemos grandes figuras para reconocer: los de este año son una gran muestra de lo que fue, es y será esta industria espectacular"

La elección de los distinguidos estuvo a cargo del Jurado de Honor, presidido por Anita Ríos, actual titular del Círculo de Creatividad Argentina. Las candidaturas surgieron de propuestas realizadas por los más de cien socios que integran la Academia.

“Los candidatos son parte fundamental de la historia de la publicidad, por su trayectoria y por todo lo que le aportaron a lo que es hoy la publicidad argentina”, destacó Anita Ríos al referirse a los homenajeados de esta edición. Según señaló, cada año la selección resulta compleja debido a la cantidad de profesionales con méritos suficientes para recibir la distinción.

La iniciativa se enmarca en una tendencia que ganó fuerza en los últimos años dentro de la industria publicitaria: la revalorización de quienes contribuyeron a construir el prestigio creativo argentino en el escenario internacional. Agencias, anunciantes y entidades profesionales impulsan cada vez más espacios destinados a preservar la memoria de una actividad que supo convertir al país en una referencia regional en materia de creatividad.

En este contexto, el presidente de la Academia, Miguel Daschuta, destacó la importancia de mantener vivo ese legado. “La publicidad argentina tiene una historia extraordinaria, construida por generaciones de profesionales que, con talento, creatividad y pasión, le dieron identidad y prestigio a nuestra actividad”, sostuvo. Y agregó que homenajear a los referentes del sector es también una forma de transmitir experiencia y conocimiento a quienes están dando sus primeros pasos en la profesión.

Miguel Daschuta: “La publicidad argentina tiene una historia extraordinaria, construida por generaciones de profesionales que, con talento, creatividad y pasión, le dieron identidad y prestigio a nuestra actividad” Ricardo Pristupluk - La Nacion

Daschuta también planteó el desafío de consolidar una entidad más abierta y participativa, capaz de reunir a distintas generaciones de profesionales y de promover el intercambio de ideas en un momento de profundos cambios para la industria. La transformación tecnológica, el avance de la inteligencia artificial y la fragmentación de las audiencias están redefiniendo tanto los procesos creativos como los modelos de negocio de agencias y anunciantes.

Impulsar a los nuevos talentos

Junto con el reconocimiento a las trayectorias profesionales, la Academia decidió este año poner el foco en quienes representan el futuro de la actividad. Para ello lanzó la convocatoria “Mejor Trabajo Académico Universitario”, una iniciativa orientada a estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación, el marketing y la publicidad.

La primera edición contó con la participación de nueve universidades, que presentaron un total de 16 trabajos seleccionados por cada institución. Según informó la Academia, el nivel de las propuestas obligó al jurado a realizar una evaluación exhaustiva antes de definir a los ganadores.

En la categoría “Tesinas” fue distinguida Sol Vázquez, estudiante de la Universidad Siglo 21, por el trabajo El arte de crear deseo en el mundo del lujo. En tanto, en la categoría “Trabajos Prácticos” resultó ganadora María Otamendi, de la Universidad de Belgrano, con el proyecto Déjà vu: Reviviendo el pasado.

Para Fernando Álvarez Colombres, coordinador del certamen universitario, el objetivo central es acercar a los jóvenes talentos a una industria que atraviesa un proceso de transformación acelerada. “Este premio pretende estimular el talento de las nuevas generaciones”, afirmó al presentar los resultados de la convocatoria.

Una institución joven

Fundada en 2022, la Academia Argentina de la Publicidad reúne actualmente a más de 120 profesionales de distintos segmentos del negocio publicitario. Su misión es preservar el patrimonio cultural de la actividad, promover el intercambio de conocimientos y fortalecer los vínculos entre la profesión y las nuevas generaciones. La entidad también cuenta con una biblioteca especializada que puede consultarse a través de su sitio web.

Más allá de las distinciones individuales, la convocatoria vuelve a poner en escena una discusión cada vez más presente en el mundo de la comunicación: cómo conservar la experiencia acumulada por las generaciones que construyeron el prestigio de la publicidad argentina y, al mismo tiempo, abrir espacio a los nuevos talentos que deberán enfrentar un mercado atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial.