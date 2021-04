E-commerce: crearon la empresa en diciembre y buscan facturar US$ 100 millones

Durante el último año, pandemia mediante, el comercio electrónico cobró una relevancia inédita. Sin embargo, para los gigantes del rubro, el fenómeno todavía se encuentra “en una etapa incipiente”. Es por esa razón que en diciembre de 2020 un grupo de cinco empresarios tecnológicos decidió fundar Merama. A pocos meses de haber arrancado, la compañía busca convertirse en el mayor negocio de productos de comercio electrónico de América Latina y proyecta vender en 2021 a través de sus socios más de US$100 millones en México, Brasil, Argentina y Chile.

“Los negocios digitales están experimentando un hipercrecimiento, pero siguen luchando con problemas fundamentales que crean un techo en su potencial. Por ejemplo, presentan grandes retos para expandirse internacionalmente, para conseguir un capital circulante fiable y rentable, así como crear las herramientas tecnológicas para apoyar su propia presencia en línea. Aquí es donde entra Merama”, introdujo el cofundador de la empresa, Sujay Tyle.

El modelo de negocio se basa en asociarse con los principales comerciantes que ya existen en el mercado de América Latina, es decir, eligen a aquellas empresas que venden a través de plataformas como Amazon, Mercado Libre o Falabella y que tengan las mayores ventas con los mejores comentarios. Asociándose, Merama invierte capital de trabajo no dilutivo para que las operaciones puedan crecer hacia todo Latinoamérica, ofreciéndole su capital de trabajo y tecnología.

Según la compañía, su diferencial es centrarse únicamente en el mercado de América Latina, trabajar con pocos socios y no comprar empresas directamente. En cambio, identifican las compañías más relevantes para ciertas categorías y se asocian mediante la compra de una participación en su negocio. “Nadie conoce mejor una empresa que sus fundadores, por lo que se convierte en un aliado estratégico para hacer crecer exponencialmente cada una de las marcas”, señalaron.

“Buscamos dar a nuestros socios una ventaja competitiva. Cuando decidimos trabajar con un equipo, es porque creemos que será el líder de su categoría y que puede convertirse en un negocio rentable por sí mismo. El equipo, el capital y la tecnología de Merama les permiten hacerlo”, agregó Tyle, quien anteriormente fue cofundador y director general de Frontier Car Group (FCG), empresa que fue vendida a Naspers por US$700 millones en diciembre de 2019.

Actualmente la compañía cuenta con sede en San Pablo y Ciudad de México y suma entre sus filas a 40 empleados distribuidos en Buenos Aires y Santiago de Chile. Los profesionales se especializan en comercio en línea, comercio minorista, tecnología, marketing, operaciones, finanzas y estrategia.

Si bien hasta el momento no se reveló el número exacto de con cuántas empresas se asociaron ni cuáles, sí aseguraron que en el 2021 sus socios venderán más de US$100 millones. “Merama proporciona capital de trabajo no diluible y acceso a un equipo de expertos en comercio electrónico. Creemos que nuestros socios convertirse en empresas de mil millones de dólares por cuenta propia”, resaltaron.

Este jueves la empresa anunció que levantó capital por US$160 millones. La operación fue liderada por los fondos de inversión latinoamericanos Valor Capital y Monashees Capital, así como también el fondo inglés Balderton Capital. A su vez, han invertido en la compañía los CEOs de Ualá, Loggi, Rappi y Madeira Madeira.

“Merama opera de forma muy rentable, por lo que el efectivo recaudado se utilizará principalmente para financiar la inversión inicial como construcción de la marca y para el capital de trabajo que logre impulsar el crecimiento”, aseguraron desde la compañía de comercio electrónico.

La compañía fue fundada por empresarios de varios países. Además del estadounidense Tyle, Merama fue creada junto al francés Olivier Scialom (ex cofundador de Petsy), el mexicano Felipe Delgado (ex director general y director financiero de Beetmann Energy), así como los brasileros Renato Andrade (ex McKinsey BR) y Guilherme Nosralla (ex Wildlife Studios). Los argentinos Josefina Berardi y Javier Blaustein conforman el Founding Team local.

“Estamos muy ilusionados por haber conseguido este capital en una fase tan temprana de nuestro desarrollo. Es un testimonio de la oportunidad del mercado y de nuestro temprano éxito con nuestros maravillosos socios. Merama busca ser la mayor empresa de comercio electrónico de productos en toda América Latina, y con este capital buscaremos hacer crecer el ecosistema de comercio electrónico de LatAm, mientras apoyamos a miles de emprendedores para que hagan crecer sus negocios comenzando en México, Chile, Argentina y Brasil”, cerró Tyle.

