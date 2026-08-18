Educación financiera: tiene 19 años y creó una plataforma para ayudar a la gente a invertir y manejarse mejor con su plata

Cuando se metió en el mundo de las finanzas, Juan Pablo Martínez Onetto tenía 14 años. Cursaba segundo año del secundario y vio en redes sociales un contenido que hablaba de inversiones. Consultó con un primo de su papá que se dedicaba al tema, y la charla con él terminó de despertar su interés por el mundo de los mercados.

“Como era menor de edad, no podía usar una cuenta propia. Así que tuve que empezar con la de mi mamá –cuenta–. Convencer a mis padres me llevó un mes entero, hasta que después de hacer muchas preguntas aceptaron que invirtiera mis ahorros, siempre bajo su supervisión”.

Cuando Juan Pablo pasó a tercer año, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires organizó una competencia entre colegios que consistía en armar un portafolio de inversiones: ganaba el que mayor rentabilidad obtenía. Participó con algunos amigos y se terminó llevando el primer premio.

“Siempre me gustó ayudar. Y siempre estoy dándoles una mano a mis conocidos que quieren aprender a invertir”, subraya para explicar el origen de OnwealthCo, la iniciativa que acaba de lanzar a sus 19 años: una plataforma que despliega herramientas, análisis e información para que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras.

“El proyecto surge de haberme dado cuenta de que mucha gente quiere mejorar sus finanzas y aprender a invertir, aunque en general encuentra información dispersa, con mucho tecnicismo y poca personalización”, analiza.

OnwealthCo viene a paliar ese déficit: la plataforma resulta intuitiva, simple, práctica y está orientada a que todo el mundo entienda los conceptos básicos. “La principal diferencia que tenemos con la competencia es que hoy, mayormente, se ofrecen organizadores de gastos – señala Martínez Onetto–. Nosotros estamos desde el momento cero de planificar un ahorro hasta que empezás a invertir. Y nos dirigimos a todo tipo de público, porque creemos que actualmente no hay nadie que no necesite organizarse mejor con su plata”.

Del ahorro a la inversión, paso a paso

¿Qué es OnwealthCo? Una plataforma argentina de planificación y educación financiera. En un solo lugar ofrece herramientas gratuitas, noticias del mercado local y un asistente con IA para ayudar a las personas a manejar sus finanzas personales y decidir con criterio. No maneja dinero y no brinda tampoco asesoría de inversión. El recorrido tiene tres pasos: entender, ordenar y mejorar.

Navegando la plataforma se encuentra una calculadora de ahorro, un planificador de objetivos –desde irse de viaje hasta comprar una casa o crear incluso un fondo de emergencia– y también un organizador inteligente de gastos. Luego, la sección de inversiones incluye un simulador que enseña cómo manejarse en ese terreno. Como servicio premium (pago) existe la posibilidad de suscribirse a un newsletter financiero que semana a semana traza un panorama con información de los mercados locales y globales.

“Acceder hoy a información financiera no es difícil. Al contrario: diría que lo que hay es hasta un exceso de información. Pero no es lo mismo encontrar datos que dar con algo que de verdad resulte útil, porque circulan muchos tecnicismos”, advierte. Y agrega: “Ahora se puede empezar a invertir desde montos muy bajos, pero a la vez existe mucha desinformación. Esa es la razón principal por la que nos decidimos a crear OnwealthCo”.

El proyecto atraviesa actualmente una etapa de crecimiento, y está en pleno desarrollo de nuevas herramientas con la meta de consolidarse como una plataforma integral de finanzas personales.

OnwealthCo ofrece herramientas gratuitas para empezar a organizar las finanzas personales y acercarse al mundo de las inversiones. Entre ellas, cuenta con una calculadora de ahorro para proyectar objetivos y un simulador de inversiones.

Cuando invertir también es aprender

Juan Pablo seguía siendo adolescente y sus inversiones marchaban bien, aunque atravesó también algunos períodos de turbulencia en los mercados que le ayudaron a entender la importancia de contar con buena información. Leyó todos los libros que pudo, investigó, se contactó con gente del mercado. Ahí conoció a Juan Baños, ejecutivo de Balanz, que en poco tiempo se transformó en su principal asesor. Cuando terminó la secundaria no lo dudó: se tiró de cabeza a estudiar la carrera de Finanzas.

El joven es categórico a la hora de marcar la diferencia entre inversiones y apuestas online, que en algunos públicos puede resultar todavía algo difusa. “Detrás de una inversión hay siempre respaldo. Y de hecho obtenés el activo más conocido del mundo: las acciones. Funcionan también entes reguladores. Es algo muy alejado del mundo de las apuestas, que más que nada se manejan por el azar”.

“¿Tres consejos para ayudar a las personas a manejarse con sus finanzas? Primero: educarse, investigar, leer el diario todos los días. Mirar un poquito lo que se viene, estar conectado con lo que pasa en el mundo. Segundo: ordenarse, llevar un registro del dinero que ingresa y egresa. Y tercero: para ahorrar o hacer crecer el capital propio no se trata de reprimir todos los gastos, que muchas veces pueden ser cosas que nos hacen bien. Entonces: no eliminar del todo, sino ajustar con inteligencia”, recomienda. Y concluye: “Y en algunos casos analizar si con ese excedente, tal vez de diez mil pesos mensuales, podés empezar a invertir, siempre con información de calidad”.

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