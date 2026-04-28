Andreani invierte US$30 millones en una planta logística y sumará hubs en Miami y China

La invasión de productos chinos ya tiene sus ganadores locales. El efecto Temu -y Shein, Alibaba y Amazon- empezó a derramar entre los operadores logísticos que vivieron en los últimos meses cómo se disparaba la demanda de sus servicios de procesamiento, distribución y entrega de las miles de compras diarias que realizan los consumidores argentinos en los portales chinos.

Apuntando a este mercado en ascenso, el grupo Andreani acaba de completar una inversión de US$30 millones en una planta en General Pacheco, que se jacta de ser el hub logístico más automatizado del país, con una capacidad para procesar hasta 26.000 bultos por hora.

La planta fue inaugurada por Andreani hace apenas unos meses y, como una paradoja de la economía argentina y sus vaivenes, pertenecía a la cadena de tiendas chilena Falabella, que dejó el país en 2021, debido precisamente a los problemas que enfrentaba para importar sus productos, principalmente desde China. Cinco años después, las importaciones chinas se convirtieron en el principal motor de la división de e-commerce de Andreani.

“Si bien nosotros somos un poco como los chinos, que pensamos los proyectos a largo plazo, hoy el negocio de los envíos internacionales es el que mejor funciona. Estamos procesando 500.000 paquetes por mes, pero en julio o agosto esperamos estar en 700.000 u 800.000 unidades”, explicó el propio Oscar Andreani.

Con un timing del que carecieron otras empresas —el mejor ejemplo es Falabella—, Andreani montó su división de courier hace tres años, cuando los nombres de Temu o Shein eran prácticamente desconocidos por el público argentino.

“Cuando empezás a trabajar con estas plataformas chinas, la demanda se dispara y las tasas de crecimiento no son del 5% o 10%, sino del 30% para arriba. Por esta razón, no solo estamos invirtiendo en la planta de Pacheco, sino que vamos a abrir hubs en el exterior. Antes de fin de año esperamos inaugurar en Miami y para 2027 la idea es tener una oficina en China”, adelantó Andreani.

Oscar Andreani: "Vamos a abrir hubs en el exterior. Antes de fin de año esperamos inaugurar en Miami y para 2027 la idea es tener una oficina en China”

En Andreani destacan que la nueva planta de Pacheco incorpora tecnología de última generación, incluyendo IA, con el objetivo de mejorar la experiencia de consumidores, emprendedores y empresas en todo el país. “La logística es un sector ultracompetitivo, por eso la adopción de tecnología, automatización y de inteligencia artificial no es una opción, sino una condición indispensable para ser competitivos”, señaló Carlos Cirimelo, CEO de Andreani. “En un contexto en el que la automatización ya es estándar, lo que aporta un valor agregado a nuestras operaciones es la inteligencia aplicada. La ventaja competitiva ya no está en automatizar, sino en hacer que la tecnología piense la operación”, agregó.

Andreani acaba de completar una inversión de US$30 millones en una planta en General Pacheco, con una capacidad para procesar hasta 26.000 bultos por hora

El sistema del hub Pacheco analiza datos operativos, anticipa necesidades y actúa según las prioridades del negocio, lo que permite reducir errores, mejorar la eficiencia y sostener la coherencia operativa en momentos críticos. En rigor, a través de un sistema de clasificación inteligente que analiza variables como tamaño, peso y destino, se minimizan los desvíos y las demoras asociadas.